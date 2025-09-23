Los Palmeras: Marcos Camino contó que sufrió depresión tras la salida de Cacho Deicas

El acordeonista detalló lo que significo la partida de Cacho Deicas, pero aseguró que Los Palmeras seguirá adelante con nuevas propuestas

Marcos Camino habló del impacto que tuvo la partida de Cacho Deicas y del futuro de Los Palmeras con Pablo López como nueva voz.

El 25 de junio de 2025 quedó marcado como una fecha de quiebre en la música tropical argentina: Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras , anunció oficialmente su salida de la banda tras más de medio siglo de historia. La noticia, que se venía anticipando desde el accidente cerebrovascular que sufrió a comienzos de año, generó conmoción entre los fanáticos y abrió un nuevo capítulo en la historia del grupo santafesino.

En las últimas horas, Marcos Camino rompió el silencio y reveló cómo vivió el alejamiento de su histórico compañero: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”.

La salida de Deicas estuvo rodeada de rumores de tensiones internas y, si bien el propio cantante aclaró en redes sociales que no se trató de un problema de salud, nunca explicó del todo las causas. “Seguiré un nuevo rumbo”, expresó en un video que se viralizó, donde también agradeció a la banda el camino compartido.

En paralelo, el grupo anunció que el corista Pablo López pasaría a ser la nueva voz principal. El propio músico reconoció el peso de esa responsabilidad: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática uno lo ve lejano. Las circunstancias te ponen en lugares que uno no espera, pero estoy acá para lograr grandes cosas”, declaró en una entrevista televisiva.

El futuro de Los Palmeras

Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, habló con sinceridad sobre el impacto de la pérdida y al mismo tiempo defendió la continuidad del proyecto: “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Para el músico, el desafío es sostener la leyenda y honrar la historia de más de cinco décadas: “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese al dolor de la separación, la banda santafesina reafirmó su compromiso con el público: seguirán en los escenarios, con nuevas propuestas y con la certeza de que su música —esa cumbia que trascendió generaciones— seguirá sonando, aun cuando la voz de Cacho Deicas ahora se escuche en otros caminos.