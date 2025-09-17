La Capital | Zoom | Cacho Deicas

"No sé qué pasó": Marcos Camino habló del conflicto entre Cacho Deicas y Los Palmeras

El acordeonista de Los Palmeras se refirió al distanciamiento con Cacho Deicas y admitió que aún hay una charla pendiente

17 de septiembre 2025 · 14:23hs
Marcos Camino habló del conflicto con Cacho Deicas: “Me duele mucho porque es un amigo de muchos años”

Marcos Camino habló del conflicto con Cacho Deicas: “Me duele mucho porque es un amigo de muchos años”

El histórico acordeonista de Los Palmeras, Marcos Camino, rompió el silencio sobre la salida de Cacho Deicas de la banda de cumbia santafesina tras más de cinco décadas de trayectoria compartida. En una entrevista con La Nación, Camino relató su dolor por la situación y explicó cómo se dio el distanciamiento con el reconocido cantante.

“Son 40 y pico de años que estuvimos juntos, que hemos soñado juntos y hemos llevado a cabo cosas juntos. Y así de pronto, un día… porque tengo que pensarlo mucho para saber qué pasó. Él tuvo un problema de salud y, desde noviembre que hicimos el video con El Puma, hasta hoy nunca pude hablar a solas con él”, expresó Camino. Según señaló, desde ese momento fueron los hijos de Deicas quienes comenzaron a manejar la situación, lo que derivó en el quiebre definitivo: “Eso hizo que todo se desbarrancara. Pero a mí me duele mucho porque es un amigo de muchos años y que teníamos para hacer muchísimas cosas más”.

El músico reconoció que aún hay una charla pendiente con Deicas: “Yo estuve cuatro veces reunido con él, pero nunca solos. Teníamos, como a la suegra que está siempre entre medio, a uno de sus hijos”. Y remarcó que, pese a los intentos, nunca logró entender del todo qué sucedió: “Cuando vos ya fuiste a cuatro reuniones y ves que no hay intenciones, no se dan las cosas, y bueno, hay que seguir”.

Marcos Camino: "Tengo prohibido hablar del tema"

Camino subrayó que su intención no es hablar mal de nadie, sino aclarar ciertos puntos. “Tengo prohibido hablar de este tema, pero no estoy hablando mal de nadie, simplemente contando una verdad. Nosotros tenemos una sociedad desde el año 2008; hay muchísimas cosas que nos ligan y que el común de la gente no sabe. Entonces, opina sin saber o repite lo que dice otro. Pero él no era un empleado mío, sino un socio. Incluso el nombre lo tenemos 50 y 50”.

>> Leer más: La hija de Marcos Camino rompió el silencio: "Cacho es la voz irremplazable de Los Palmeras"

En paralelo, Camino destacó la importancia de mantener en pie la banda y pensar en todas las familias que dependen de ella: “Nosotros seguimos trabajando porque detrás de nuestro grupo, detrás de cada músico hay una familia, detrás de cada asistente hay una familia. Tenemos 25 familias que trabajan en nuestra empresa, y hay que respetarlos”.

Pese a la fractura, el acordeonista dejó abierta la puerta a lo que pueda suceder en el futuro: “Siempre estamos dispuestos a lo que Dios nos indique”.

El camino de la salida de Cacho Deicas

Vale recordar que la discordia comenzó en enero pasado cuando Cacho sufrió un ACV. Ese evento desencadenó una serie de episodios que involucraron reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, conflictos familiares y acusaciones legales. Lo que parecía un simple paréntesis terminó con la salida definitiva de Deicas de Los Palmeras después de casi cincuenta años en la banda.

El cantante alegó que desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales, según él, “iban en contra del proceso de recuperación”. Luego, la banda sacó un comunicado desmintiendo las declaraciones de Deicas.

>> Leer más: Cacho Deicas volvió a los escenarios tras su salida de Los Palmeras

Formalizada la disolución del vínculo laboral entre Cacho y Los Palmeras, el grupo incorporó a Pablo López, excantante de Grupo Cali, como nuevo vocalista principal.

Por su parte, Cacho Deicas volvió a los escenarios hace algunas semanas, como invitado de Los Iracundos en un show en Santa Fe.

