Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

El prodigio argentino se quedó a las puertas de ser el Gran Maestro más joven de la historia. Pero será el jugador más precoz en participar de las Olimpíadas de ajedrez que se jugará en septiembre en Uzbekistán

Faustino Oro, el prodigio argentino de tan solo 12 años , quedó a las puertas de batir el récord de ser el Gran Maestro (GM) de ajedrez más joven de la historia. Llegó a la última ronda del Aeroflot Open, el prestigioso torneo que se juega en Rusia, con la posibilidad de lograr la hazaña, pero perdió contra Aleksey Grebnev, un poderoso GM ruso, y se desvaneció la hazaña. Sin embargo, como una suerte de “compensación”, Faustino sí romperá otro récord en septiembre: ser el jugador argentino más joven en participar de la Olimpíada de ajedrez que se jugará en la ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán.

A pesar de no tener este récord (quizás el más importante de todos los que ya consiguió en su corta carrera), Faustino Oro jugó el torneo de Moscú como un verdadero gran maestro, con una performance que por momentos rozó la brillantez. También desplegó sobre el tablero una osadía inusual para su edad y hasta logró dar vuelta partidas que parecían perdidas.

Si bien “Chessi” declaró varias veces antes del Abierto de Aeroflot que no le interesaba tanto el récord sino jugar su mejor ajedrez, Faustino encaró el último tramo del certamen con ese objetivo en mente. En la doble ronda del miércoles venció con autoridad a los dos rivales que tuvo enfrente. Le quedaba el último escalón este jueves a las 6 hora argentina y desde el vamos puso todo su esfuerzo para ganar la partida.

El ruso Grebnev salió con la clásica apertura española y Faustino respondió con una defensa siciliana, todo una señal de su espíritu combativo, ya que este tipo de defensa es una de las más agresivas, como diciendo “voy a jugar a ganar”.

Los primeros movimientos fueron de teoría pura, pero de a poco el ruso fue planteando un defensa cerrada en su flanco de dama (lugar por donde suele apuntar las piezas negras con la siciliana). También se cerró el centro del tablero. Faustino podía tranquilamente hacer tablas en esa posición, pero el empate no le servía, entonces procuró encarar por el flanco de rey, el único lado por que el que podía desequilibrar a las blancas. Estuvo apunto de hacerlo, pero un mal cálculo del prodigio argentino (comió una torre de su rival con peón en vez de con el alfil) posibilitó que el GM ruso se hiciera con una ventaja decisiva hasta que el “Pibe de Oro” le extendió la mano a su rival en reconocimiento de su derrota.

La esponja Faustino

Faustino se fue de Moscú sin el récord, pero con la tranquilidad de que su ajedrez mejora día a día. Su precocidad y su genialidad hacen que su cerebro sea una “esponja” que absorbe de manera acelera los mejores recursos de este deporte.

Lo mismo había pasado en el Tata Steel Challenger (Países Bajos) que se jugó en enero. El año pasado Faustino había salido último, pero en esta edición se colocó un decoroso sexto puesto.

El próximo desafío para Faustino es el torneo abierto de Menorca (España) que se jugará el mes que viene. El título de Gran Maestro está al caer y ese certamen español puede ser otra posibilidad.

Récord olímpico

Mientras Faustino Oro pasaba el meridiano del Aeroflot Open, llegó otra noticia que marca la potencialidad y la proyección del “Messi del ajedrez”. La Federación argentina lo invitó a integrar la delegación del país que competirá en septiembre las Olimpíadas que se jugará en Uzbekistán.

Según consignó el miércoles el diario Clarín, Faustino y su familia ya aceptaron la convocatoria del seleccionador, el Gran Maestro Sergio Slipak.

Los otros convocados son los GM Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa, la GM femenina Candela Francisco Guecamburu, las maestras internacionales femeninas Anapaola Borda Rodas, María José Campos y Anna Laura Scarsi, y la maestra Fide femenina Ernestina Adam.

En las Olimpíadas de 2024, jugadas en Budapest (Hungría), Faustino fue elegido por la Fide para hacer el movimiento inicial del certamen en el tablero del vigente campeón mundial, el indio Gukesh. Todo un reconocimiento para una de las figuras más atractiva del ajedrez mundial. El futuro ya llegó para Faustino.