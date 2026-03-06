Ricky Martin agotó entradas en Rosario: ¿suma nuevas fechas?

El puertorriqueño se presentará el 14 de abril en el Autódromo. Las entradas se agotaron en pocas horas, mientras que en Buenos Aires sumó otro show

En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026” , con la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño Ricky Martin visitará la Argentina y hará una parada en Rosario . Este jueves salieron a la venta las entradas y, en pocas horas, el artista agotó todas las localidades.

Cabe recordar que su última visita fue a principios de 2023 y a finales de 2024, cuando presentó la experiencia Ricky Martin Sinfónico , con la que ofreció tres shows en el Movistar Arena Buenos Aires. Más tarde, entre febrero y marzo de 2023 , recorrió el país con presentaciones en Villa María, Mendoza y Rosario. Este proyecto fue un homenaje a su música y a su trayectoria, llevado un paso más allá: el sueño del cantante de interpretar su repertorio junto a una orquesta sinfónica, en ese caso dirigida por el reconocido maestro venezolano Gustavo Dudamel.

Ahora regresa al país con su tour "Ricky Martin Live 2026" y en el mes de abril hará paradas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

¿Cuándo viene Ricky Martin a Rosario?

El artista se presentará el 14 de abril a las 21 en el Autódromo de Rosario. Este jueves, a tan solo horas del lanzamiento, se agotaron las entradas de preventa y venta general.

El costo de las entradas varía según la ubicación.

General de Pie: $90.000.

Platea Silver: $150.000 .

Platea Gold: $180.000 .

Platea Platinum: $200.000 .

Platea VIP Fans: $250.000 .

¿Ricky Martin sumará una fecha en Rosario?

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, tras agotar las entradas para su show del 18 de abril en Buenos Aires, sumó en las últimas horas una nueva fecha para el 17 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Ahora bien, no ocurrió lo mismo en Rosario. Por el momento, el artista no agregó nuevas funciones en la ciudad, por lo que solo se presentará el 14 de abril en el Autódromo de al ciudad.

La gira que recorre el mundo llega a Rosario

A tres años de su última visita a Sudamérica, Ricky Martin regresa con su esperada gira mundial, un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas. El tramo sudamericano arranca fuerte: el 7 de abril en Montevideo (Antel Arena), el 10 de abril en Asunción (Jockey Club), y el 14 de abril en Rosario, antes de cerrar en Buenos Aires el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Para los fanáticos rosarinos, la fecha es una oportunidad única: ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

El gran momento de Ricky Martin

El anuncio llega en un momento de altísima exposición para el cantante. Ricky Martin fue ovacionado recientemente durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl protagonizado por su coterráneo Bad Bunny, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Además, el artista se prepara para lanzar dos nuevos discos, lo que refuerza la sensación de que este regreso llega en uno de sus mejores momentos profesionales en años.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico.