La Capital | Zoom | Ricky Martin

Ricky Martin agotó entradas en Rosario: ¿suma nuevas fechas?

El puertorriqueño se presentará el 14 de abril en el Autódromo. Las entradas se agotaron en pocas horas, mientras que en Buenos Aires sumó otro show

6 de marzo 2026 · 08:48hs
Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, con la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño Ricky Martin visitará la Argentina y hará una parada en Rosario. Este jueves salieron a la venta las entradas y, en pocas horas, el artista agotó todas las localidades.

Cabe recordar que su última visita fue a principios de 2023 y a finales de 2024, cuando presentó la experiencia Ricky Martin Sinfónico, con la que ofreció tres shows en el Movistar Arena Buenos Aires. Más tarde, entre febrero y marzo de 2023, recorrió el país con presentaciones en Villa María, Mendoza y Rosario. Este proyecto fue un homenaje a su música y a su trayectoria, llevado un paso más allá: el sueño del cantante de interpretar su repertorio junto a una orquesta sinfónica, en ese caso dirigida por el reconocido maestro venezolano Gustavo Dudamel.

Ahora regresa al país con su tour "Ricky Martin Live 2026" y en el mes de abril hará paradas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

>> Leer más: Ricky Martin agotó la preventa de entradas en Rosario: precios y ubicaciones para su show

¿Cuándo viene Ricky Martin a Rosario?

El artista se presentará el 14 de abril a las 21 en el Autódromo de Rosario. Este jueves, a tan solo horas del lanzamiento, se agotaron las entradas de preventa y venta general.

El costo de las entradas varía según la ubicación.

  • General de Pie: $90.000.
  • Platea Silver: $150.000 .
  • Platea Gold: $180.000 .
  • Platea Platinum: $200.000 .
  • Platea VIP Fans: $250.000 .
image

¿Ricky Martin sumará una fecha en Rosario?

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, tras agotar las entradas para su show del 18 de abril en Buenos Aires, sumó en las últimas horas una nueva fecha para el 17 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Ahora bien, no ocurrió lo mismo en Rosario. Por el momento, el artista no agregó nuevas funciones en la ciudad, por lo que solo se presentará el 14 de abril en el Autódromo de al ciudad.

La gira que recorre el mundo llega a Rosario

A tres años de su última visita a Sudamérica, Ricky Martin regresa con su esperada gira mundial, un espectáculo que ya recorrió importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas. El tramo sudamericano arranca fuerte: el 7 de abril en Montevideo (Antel Arena), el 10 de abril en Asunción (Jockey Club), y el 14 de abril en Rosario, antes de cerrar en Buenos Aires el 17 y 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Para los fanáticos rosarinos, la fecha es una oportunidad única: ver el show cuatro días antes que el público porteño, en un escenario que promete convertir al Autódromo en el epicentro del pop latino.

>> Leer más: Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El setlist promete un viaje emocional y festivo, alternando entre los himnos pop que definieron los años 90 y 2000, como Livin' la Vida Loca y The Cup of Life, y sus baladas más profundas. El espectáculo combinará clásicos como Vuelve, María y La Mordidita con una puesta renovada, músicos en vivo y un despliegue visual de última generación.

La producción de Ricky Martin Live 2026 fue diseñada meticulosamente para potenciar la experiencia del público al máximo nivel. El show cuenta con iluminación de última generación y visuales inmersivos, respaldados por una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines en una propuesta multisensorial.

El gran momento de Ricky Martin

El anuncio llega en un momento de altísima exposición para el cantante. Ricky Martin fue ovacionado recientemente durante su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl protagonizado por su coterráneo Bad Bunny, realizado el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde interpretó Lo que le pasó a Hawaii. Además, el artista se prepara para lanzar dos nuevos discos, lo que refuerza la sensación de que este regreso llega en uno de sus mejores momentos profesionales en años.

El nuevo espectáculo fusiona los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y su magnetismo característico.

Noticias relacionadas
Llega “Teresita” a Rosario, una comedia musical con identidad propia

Vuelve a Rosario "Teresita", el delirio musical que apuesta al talento local

La película india la rompe en Netflix y es número 1 en 26 países

El nuevo thriller de menos de dos horas que arrasa en Netflix

Britney Spears, otra vez envuelta en la polémica

Britney en problemas: fue detenida por conducir en estado de ebriedad

Ricky Martin llegará finalmente a Rosario

Ricky Martin agotó la preventa de entradas en Rosario: precios y ubicaciones para su show

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Lo último

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Secuestraron además el auto utilizado en la balacera que terminó con la vida de Gian Mastrocola. Lo que se sabe hasta el momento

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas
Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Qué buscan las empresas de Neuquén en Santa Fe tras el acuerdo industrial

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Ovación
Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Jorge Almirón sonríe: ya es uno más en el grupo de los técnicos ganadores del clásico

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Policiales
Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

La Ciudad
Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada