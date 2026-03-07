Día Internacional de la Mujer: este domingo 8 de marzo habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa

Además, el movimiento feminista convocó a marchar hacia el Monumento a la Bandera el lunes 9 de marzo. Detalles e itinerario de la bicicleteada

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el lema “Más que nunca, seguimos pedaleando” , llega una bicicleteada para niñas en la Calle Recreativa. Será este domingo 8 de marzo , a partir de las 9.30, desde la Ciudad de los Niños (Estación Embarcaderos, Vélez Sarsfield 164) sin inscripción previa.

El recorrido será por las avenidas Carballo y Estanislao López hasta el cartel de Rosario y la vuelta hacia la Estación Embarcaderos, todo dentro del circuito dominical de la Calle Recreativa.

En la Estación Embarcaderos habrá distintas propuestas recreativas para disfrutar al regreso. La bicicleteada está destinada a niñas y mujeres de todas las edades , que pueden acercarse con bicicletas tradicionales, bicicletas con sillas, patacletas, bicis con rueditas o monopatines.

Se realiza en el marco de una convocatoria internacional llevada adelante por activistas de Santiago de Chile, con el nombre “Cicletada de niñas”. En esta edición, se realizarán durante marzo en otras ciudades. En Argentina, además de Rosario, se hará por primera vez en Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, tendrá lugar en Rancagua (Chile), Medellín (Colombia), San José (Costa Rica) y Madrid (España).

La bicicleteada de niñas no sólo consiste en un espacio seguro para que puedan compartir experiencias y verse reflejadas en otras mujeres de su edad o más grandes, sino que también es un espacio que reconoce su derecho de estar en la calle.

Itinerario de la bicicleteada para niñas

Punto de encuentro : desde las 9.30, en la Ciudad de los Niños (Vélez Sarsfield 164). La salida será alrededor de las 10.

: desde las 9.30, en la Ciudad de los Niños (Vélez Sarsfield 164). La salida será alrededor de las 10. Recorrido : Desde Estación Embarcaderos por la llamada avenida de la Costa hasta el cartel de Rosario (a la altura de Balcarce) y la vuelta al punto de salida. En caso de lluvia, la bicicleteada se reprograma.

: Desde Estación Embarcaderos por la llamada avenida de la Costa hasta el cartel de Rosario (a la altura de Balcarce) y la vuelta al punto de salida. En caso de lluvia, la bicicleteada se reprograma. Se recomienda llevar botella de agua, gorra, snacks y repelente.

La iniciativa es impulsada por Rosario en Bici, Argentina en Bici y activistas de la sociedad civil, y se realiza en el marco de una bicicleteada de mujeres que es organizada por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, el Ente de la Movilidad de Rosario, el programa municipal Calle Recreativa, el Centro Cultural Casa del Tango y Estación Embarcaderos -Espacio cultural y sede de La Ciudad de las Niñas y los Niños.

En Rosario, la marcha del 8M será el lunes 9 de marzo

Una vez más, Rosario sale a la calle en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que toma lugar cada 8 de marzo, conocido como 8M en pancartas, pintadas, flyers y publicaciones en redes sociales. No obstante, este 2026 se decidió que la icónica marcha de mujeres y disidencias que termina en el Monumento a la Bandera tenga lugar el lunes 9 de marzo por cuestiones organizativas y, sobre todo, logísticas en cuanto a la poca frecuencia del transporte público durante el fin de semana, especialmente los domingos.

En particular, la decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo -que este este 2026 cae domingo-, al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital.

Consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires -también tomará lugar este lunes 9 de marzo-, la participante de la Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de Buenos Aires. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Es una imagen de fuerza".

Recorrido de la marcha del lunes 9 de marzo en Rosario

La marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora quedó firme para el lunes 9 de marzo en Rosario. El movimiento feminista se congregará en Plaza San Martín, a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

El recorrido será por las calles Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba hasta llegar al Parque Nacional a la Bandera. Una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. De forma paralela, también habrá una feria con emprendimientos de distintos tipos.