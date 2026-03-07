La Capital | La Ciudad | 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer: este domingo 8 de marzo habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa

Además, el movimiento feminista convocó a marchar hacia el Monumento a la Bandera el lunes 9 de marzo. Detalles e itinerario de la bicicleteada

7 de marzo 2026 · 15:50hs
Este domingo 8 de marzo tomará lugar una bicicleteada para niñas en la Calle Recreativa

Este domingo 8 de marzo tomará lugar una bicicleteada para niñas en la Calle Recreativa

En el marco del Día Internacional de la Mujer y con el lema “Más que nunca, seguimos pedaleando”, llega una bicicleteada para niñas en la Calle Recreativa. Será este domingo 8 de marzo, a partir de las 9.30, desde la Ciudad de los Niños (Estación Embarcaderos, Vélez Sarsfield 164) sin inscripción previa.

El recorrido será por las avenidas Carballo y Estanislao López hasta el cartel de Rosario y la vuelta hacia la Estación Embarcaderos, todo dentro del circuito dominical de la Calle Recreativa.

En la Estación Embarcaderos habrá distintas propuestas recreativas para disfrutar al regreso. La bicicleteada está destinada a niñas y mujeres de todas las edades, que pueden acercarse con bicicletas tradicionales, bicicletas con sillas, patacletas, bicis con rueditas o monopatines.

Se realiza en el marco de una convocatoria internacional llevada adelante por activistas de Santiago de Chile, con el nombre “Cicletada de niñas”. En esta edición, se realizarán durante marzo en otras ciudades. En Argentina, además de Rosario, se hará por primera vez en Gualeguaychú, Entre Ríos. Además, tendrá lugar en Rancagua (Chile), Medellín (Colombia), San José (Costa Rica) y Madrid (España).

La bicicleteada de niñas no sólo consiste en un espacio seguro para que puedan compartir experiencias y verse reflejadas en otras mujeres de su edad o más grandes, sino que también es un espacio que reconoce su derecho de estar en la calle.

Itinerario de la bicicleteada para niñas

  • Punto de encuentro: desde las 9.30, en la Ciudad de los Niños (Vélez Sarsfield 164). La salida será alrededor de las 10.
  • Recorrido: Desde Estación Embarcaderos por la llamada avenida de la Costa hasta el cartel de Rosario (a la altura de Balcarce) y la vuelta al punto de salida. En caso de lluvia, la bicicleteada se reprograma.
  • Se recomienda llevar botella de agua, gorra, snacks y repelente.

La iniciativa es impulsada por Rosario en Bici, Argentina en Bici y activistas de la sociedad civil, y se realiza en el marco de una bicicleteada de mujeres que es organizada por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, el Ente de la Movilidad de Rosario, el programa municipal Calle Recreativa, el Centro Cultural Casa del Tango y Estación Embarcaderos -Espacio cultural y sede de La Ciudad de las Niñas y los Niños.

En Rosario, la marcha del 8M será el lunes 9 de marzo

Una vez más, Rosario sale a la calle en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efeméride que toma lugar cada 8 de marzo, conocido como 8M en pancartas, pintadas, flyers y publicaciones en redes sociales. No obstante, este 2026 se decidió que la icónica marcha de mujeres y disidencias que termina en el Monumento a la Bandera tenga lugar el lunes 9 de marzo por cuestiones organizativas y, sobre todo, logísticas en cuanto a la poca frecuencia del transporte público durante el fin de semana, especialmente los domingos.

En particular, la decisión de cambiar del día la movilización del 8 de marzo -que este este 2026 cae domingo-, al día siguiente, lunes 9 de marzo, fue tomada en asamblea entre diferentes organizaciones que pertenecen al colectivo feminista.

"Los domingos, las compañeras que van a la marcha y son de barrios alejados no pueden volver a sus casas porque casi no hay colectivos. La frecuencia es muy muy mala en los días no laborables", explicó una de las organizadoras de la convocatoria en conversación con La Capital.

Consultada sobre si la convocatoria de Rosario busca plegarse a la marcha en Ciudad de Buenos Aires -también tomará lugar este lunes 9 de marzo-, la participante de la Asamblea Feminista respondió: "La decisión de Rosario fue anterior a la decisión de Buenos Aires. Pero creo que es muy bueno que sean el mismo día. Es una imagen de fuerza".

Recorrido de la marcha del lunes 9 de marzo en Rosario

La marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora quedó firme para el lunes 9 de marzo en Rosario. El movimiento feminista se congregará en Plaza San Martín, a las 17, para luego movilizarse hasta el Monumento Nacional a la Bandera por calle San Lorenzo.

El recorrido será por las calles Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba hasta llegar al Parque Nacional a la Bandera. Una vez allí, habrá lectura de un documento en conjunto y acto de cierre. De forma paralela, también habrá una feria con emprendimientos de distintos tipos.

Noticias relacionadas
El catedrático Manuel Herrera Gómez analizó el presente y futuro de la educación superior.

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente por el nuevo ícono de Rosario.

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Para tramitar el carné de conducir en Rosario (Licencia Nacional de Conducir), se debe gestionar un turno previo y cumplir con los requisitos administrativos, médicos y de capacitación.

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene la Caravana Náutica y arribará  a Costa Nueva. Será este sábado.

Se viene una nueva edición de la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Ver comentarios

Las más leídas

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Lo último

Alvear abrió por primera vez sus sesiones ordinarias legislativas

Alvear abrió por primera vez sus sesiones ordinarias legislativas

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos

Compactan en Oliveros motos y autos de corralones y comisarías de 12 distritos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés

La Casa Gris solicitó su apartamiento en los amparos que cuestionan la reforma y pidió que la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de la Nación
Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte por posible conflicto de interés
Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene una nueva edición de la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva
La Ciudad

Se viene una nueva edición de la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Ovación
Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Por Gustavo Conti
Ovación

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Policiales
Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

La Ciudad
Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer
La Ciudad

Habrá una bicicleteada de niñas en la Calle Recreativa por el Día Internacional de la Mujer

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial en Rosario

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

El desafío de la educación en la era de la IA: El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico

El desafío de la educación en la era de la IA: "El profesor debe ser un gestor del pensamiento crítico"

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario, pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral
Política

La CGT presentó un amparo ante la Justicia para frenar la aplicación de la reforma laboral

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos
Política

El gobierno promulgó la ley de reforma laboral: desde cuándo rige y los principales puntos

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo
Política

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo