Fabio Banegas lanza otro disco con la obra del rosarino José Antonio Bottiroli

El destacado pianista de la ciudad que hace largo tiempo reside en los Estados Unidos lanza el cuarto volumen de la integral del compositor que fue su gran protector musical

El pianista clásico rosarino Fabio Banegas (reconocido internacionalmente por la crítica musical), protegido y gran defensor de José Antonio Bottiroli, presenta el cuarto volumen de la obra completa para piano de su mentor, editado por el prestigioso sello Naxos-Grand Piano. El disco estará disponible a partir del próximo viernes 13 de marzo en las plataformas digitales.

En esta amplia colección se escucharán obras con orquesta y con conjunto de cámara, así como piezas para piano solo y dúo.

“Impresiones Sinfónicas para piano y orquesta” ofrece lirismo y virtuosismo, mientras que el resto del programa se centra en la maestría contrapuntística de Bottiroli, la creativa reelaboración y expansión de obras anteriores, y su uso de danzas folclóricas argentinas como el chamamé. En conjunto, presentan recuerdos musicales de su propia experiencia vital.

Aclamado por sus grabaciones de estreno mundial, Banegas ha publicado grabaciones para Naxos y Guild Music en el Reino Unido. Entre sus galardones se encuentran el Premio Especial del concurso Mozarteum Santa Fe (Argentina) y el Premio Redfield de la Sociedad Filarmónica del Condado de Orange (Estados Unidos). Es licenciado en música por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Argentina y la Universidad Estatal de California, Fullerton (CSUF) en Estados Unidos. Banegas ha actuado como recitalista y solista en Estados Unidos, Argentina y Europa, y ha participado como pianista en varias producciones de cine y televisión de Hollywood.

También estudió periodismo en la Universidad de California, Los Ángeles (Ucla).

Los artistas que lo acompañan son:

Antón y Maite Piano Dúo

Formado por los pianistas españoles Antón Dolgov y Maite León, el internacionalmente aclamado Dúo de Piano Antón y Maite fue galardonado con el Primer Premio tanto en el Concurso Josep Mirabent i Magrans como en el Concurso Internacional Luigi Zanuccoli, y ganó el Premio Joven Talento Musical Español en el concurso El Primer Palau.

El dúo ha actuado por toda España, incluyendo en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, la Sala Mozart de Zaragoza y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, así como en otros lugares, con actuaciones en el Musikverein de Graz (Austria), la Sociedad Filarmónica de Lima (Perú) y el Gran Teatro de Harbin (China).

Su álbum debut, Essenz (IBS Classical), fue calificado como Oro por la revista Melómano y recibió cinco estrellas de Ritmo.

Invitados habituales de la Schubertíada de Vilabertrán, el Festival de Música y Danza de Granada y el Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, tanto Dolgov como León han actuado como solistas con la Orquesta Filarmónica de Cracovia, la Orquesta Sinfónica Goya y la Orquesta Sinfónica del Cusco.

Duo du Rêve

Fundado en 2011 por la flautista Jana Jarkovská y el pianista Bohumír Stehlík, el Duo du Rêve es un conjunto de cámara checo conocido por su sensibilidad y su refinada interpretación, cuyo objetivo es cautivar al público a través de experiencias musicales vibrantes.

El dúo estudió en el Royal College of Music de Estocolmo y ha participado en clases magistrales en Luxemburgo, Suecia y Austria. Su talento ha sido reconocido con los máximos galardones en concursos internacionales como el Premio Internacional Pro Musicis y el Concurso Internacional de Música de Cámara Salieri-Zinetti. El Dúo du Rêve colabora regularmente con la Radio Checa y participa en actividades musicales sin ánimo de lucro.

Brno Philharmonic Orchestra

La Filarmónica de Brno, una de las orquestas más grandes de Europa central, realiza 40 conciertos al año y participa regularmente en importantes festivales como la Primavera de Praga, el Otoño Moravo, Smetanova Litomyšl y el Festival Internacional de Música Leoš Janáek. La orquesta ofrece conciertos en su sede, Besední dm, y en el Janákovo divadlo, y también es invitada frecuente a prestigiosos escenarios internacionales.

Abogada de la música de Leoš Janáek, la orquesta ha grabado sus obras sinfónicas completas en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y posteriormente se la ha considerado una orquesta «janákiana». Los orígenes de la Filarmónica de Brno se remontan a la década de 1870, cuando se formó bajo los auspicios de Janáek, y el conjunto actual se desarrolló en 1956 bajo la dirección de Betislav Bakala. La orquesta ha colaborado con destacados directores como Karel Anerl, Jií Blohlávek, Charles Mackerras, Kurt Masur y Yehudi Menuhin.

Francisco Varela

El director, compositor y programador musical argentino Francisco Varela está comprometido con la ampliación del repertorio de música tradicional y la transformación de las orquestas de su país para satisfacer las necesidades del siglo XXI.

Galardonado con numerosos premios y becas, se graduó con honores de la Pontificia Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en dirección de orquesta en la Universidad Estatal de Pensilvania. En 2022, debutó como director de orquesta al frente de la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv (Ucrania) en un álbum dedicado íntegramente a la obra sinfónica de Franck (Guild). Sus mentores fueron Guillermo Scarabino, Gerardo Edelstein, Marta Lambertini y Julio Viera, y también ha trabajado con Marin Alsop, Harold Farberman, Charles Dutoit, Pedro Ignacio Calderón y Gerardo Gandini.

Varela creó el primer Foro Nacional de Orquestas de Argentina y también fue director artístico y director general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Actualmente dirige la Red de Orquestas Sinfónicas Iberoamericanas (RIOS). Director invitado frecuente en Sudamérica, Varela presenta con frecuencia obras nuevas, olvidadas y comisionadas de su país natal.

Sobre José Antonio Bottiroli (1920-1990)

Jose Antonio Bottiroli c. 1950

Compositor, poeta y profesor de música, Bottiroli se graduó en 1948 de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, recibiendo el Premio Rotary Club al mejor estudiante de música. Estudió piano y composición con José de Nito (1887-1945) y armonía y contrapunto con José Francisco Berrini (1897-1963); pero fue el compositor Nicolás Alfredo Alessio (1919-1985) su mentor musical, colaborador y amigo íntimo más importante.

La música de Bottiroli surgió en marcado contraste dentro del panorama clásico argentino creado por sus predecesores, ya que no se inspiró en el folclore ni en las danzas autóctonas. También se apartó de la estética musical modernista y vanguardista adoptada por muchos de sus contemporáneos. En cambio, encontró en las breves formas musicales del Romanticismo el medio ideal para su expresión, a la que infundió diversos estados de ánimo, un subjetivismo extremo, intimidad y sus propias experiencias de la vida real.