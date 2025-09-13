La Capital | Zoom | Netflix

"Las Maldiciones", un nuevo thriller político en Netflix situado en el Norte argentino

La miniserie, basada en una novela de Claudia Piñeiro, está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani. Estrenó el viernes 12 de septiembre

Morena Pardo

Por Morena Pardo

13 de septiembre 2025 · 08:00hs
Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani protagonizan la miniserie argentina Las maldiciones

Foto: Netflix

Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani protagonizan la miniserie argentina "Las maldiciones", un thriller político que llegó a Netflix el 12 de septiembre

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. La trama política devela una trama familiar y se exponen las tensiones entre el poder y la filiación. Esta historia cuenta “Las maldiciones”, la nueva miniserie argentina de Netflix basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. Dirigida por Daniel Burman y Martín Hodara, se puede ver en la plataforma desde el 12 de septiembre.

La ficción de tres episodios es un thriller político con elementos de western. No adapta literalmente la obra original, sino que hace foco en las tensiones familiares a partir de sus personajes principales: el gobernador Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), su secretario Román Sabaté (Gustavo Bassani), su madre Irene (Alejandra Flechner), su esposa Lucrecia (Monna Antonópulos) y su hija Zoe (el debut de la joven jujeña Francesca Varela).

Una de las modificaciones centrales respecto de la novela (publicada en 2017) fue sacar la historia de Buenos Aires. En la miniserie, Rovira no es un líder político porteño, sino un candidato a gobernador de una provincia del norte argentino. El paisaje se impone y habilita la atmósfera de western, donde la inmensidad y la hostilidad del entorno traza una continuidad con el estado emocional de los personajes: aislamiento, soledad y desconexión.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

A pesar de que las particularidades de la trama pueden tentar una búsqueda de referencias con figuras o historias reales de la política argentina, Burman, que viene de filmar las dos temporadas de “Iosi, el espía arrepentido” (en ese caso basado en una investigación periodística) aseguró que la ficción no tiene referencias literales.

“La realidad es que la serie no está inspirada en ningún político en particular y tiene que ver con poner el foco entre dos mundos que parecen irreconciliables: las arenas de las conspiraciones y complejidades del mundo político y público, y los dramas personales y familiares. Y cómo de alguna manera el desborde de un universo llega al otro. Todo drama político esconde un drama personal y familiar. No está trabajando con una realidad política en particular pero sí con una realidad de la existencia humana, en la que detrás de todo hombre con poder siempre hay una persona con grietas, conflictos y maldiciones”, contó el director en una rueda de prensa de la que participó La Capital.

El universo de la política tradicional ofrece un marco de resonancia, pero el verdadero núcleo de conflicto son los vínculos familiares. Más temprano que tarde, queda claro que las maldiciones a las que refiere el título no son ningún fenómeno natural sino la inevitabilidad de aquello que se hereda.
“Era una de las pocas novelas que no había leído de Claudia y cuando Netflix me hizo la propuesta, me atrapó inmediatamente todo lo que es la línea de la filiación. El universo que presenta la novela es muy complejo, muy amplio y se podrían hacer diez series. Personalmente, porque es una temática que ha atravesado todo lo que he hecho en los últimos 25 años, hice foco en la temática de la filiación: qué se transmite de padres a hijos, de quién son los hijos, qué hacemos con nuestros padres. En ese punto me sentí muy identificado y sentí que era un material extraordinario”, apuntó Burman, realizador de películas como “El abrazo partido”, “El nido vacío” y “El rey del Once”, entre muchas otras con esta temática como eje.

Embed

>> Leer más: Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan la nueva apuesta argentina de Netflix

Otro elemento en común en toda la obra de Burman es que transcurren en entornos urbanos, generalmente en barrios porteños. En “Las maldiciones”, el director aprovecha la oportunidad de mostrar su destreza como realizador al integrar otros elementos visuales y estéticos con un paisaje muy distinto. Ese entorno natural no es sólo decorativo, sino que es sumamente narrativo.

“En la ciudad, lo que tenés alrededor no tiene presencia, no tiene pregnancia. De pronto irnos a un lugar donde la naturaleza no sólo está arraigada en la trama, sino que termina el rodaje y el viento te vuela y lo tenés que abrazar. El sol te parte la cara, el frío y la altura te impiden respirar. Ese condicionamiento de la naturaleza te da una forma totalmente nueva e inesperada que le da mucha vida al relato, una organicidad que no tenés cuando filmás en una ciudad”, compartió el director.

Filmar en el Norte argentino

“Las Maldiciones” se filmó en ocho locaciones de la provincia de Jujuy, incluyendo La Quiaca y Susques, la localidad más alta del país accesible por ruta pavimentada, ubicada a 3.896 metros por sobre el nivel del mar.

Esto implicó un evidente desafío para la logística de producción, sobre todo teniendo en cuenta que en Susques no hay agua potable (está contaminada con litio) ni talleres mecánicos, y cuenta con limitada capacidad hotelera y de servicios. El rodaje de la miniserie se extendió durante 34 jornadas entre junio y agosto de 2024. Participaron más de 257 profesionales de distintas áreas, de los cuales 73 fueron personas del norte. La principal figura del talento local fue la joven jujeña Francesca Varela, de tan solo 12 años, que protagoniza la miniserie.

image - 2025-09-12T123759.303

>> Leer más: Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo filme de Netflix

“Hago teatro desde los cuatro años y siempre me encantó ir a castings. Una persona me mandó el casting de la serie y me dijeron que no perdía nada con intentarlo. Fui pasando varias etapas con Daniel, con Martín, con gente de Netflix. Cuando me avisaron que había quedado para el proyecto me puse muy feliz y a las pocas semanas ya me tuve que ir a grabar”, compartió Francesca también en ronda de prensa.

“El mayor desafío fue adaptarme al cine. Toda mi vida había hecho teatro, entonces exageraba mucho las expresiones y los movimientos. Mi coach, Agustina Soutullo, me ayudó un montón. Me encantó grabar, fue una experiencia única. Todos me trataron excelente”, sumó.

Además, la joven actriz aportó anécdotas de grabar junto a grandes nombres de la cultura como Sbaraglia. “Leonardo es un personaje. Estábamos en un restaurante y se ponía a recitar en francés, a cantar. No tuve ninguna escena con él pero es una muy buena persona. Le grabó un saludo a mi abuelo y casi se desmaya. Con Alejandra estuve muy poco pero es una persona muy dulce. Con Gustavo Bassani tuve todas las escenas. Nos llevamos muy bien, íbamos para todos lados juntos. Daniel también se portó maravilloso”, dijo Varela.

Por su parte, Burman contó cómo fue el arduo proceso de selección que terminó con la elección de Francesca. “Vimos muchísimas actrices, muchas más de las que pensábamos, quizás por prejuicio de no conocer todo el talento que hay en el Norte argentino. Hay algo que es muy difícil de explicar de lo que pasa con una actriz no sólo frente a la cámara sino frente a uno. El día que la vi a Francesca, supe que era Zoe sin dudas. Hay algo de su personalidad, de su manera de enfrentar la cámara, de decir los textos, que fue muy determinante”, afirmó el director.

“Algo no menor es que tiene una familia maravillosa. Cuando uno trabaja con chicos, es muy importante ese acompañamiento. En el caso de Francesca, hay una familia, una madre maravillosa, que se notaba que le brindaba un apoyo y una contención fundamental para enfrentar un desafío de estas características”, agregó.

Noticias relacionadas
La nueva miniserie mexicana de Netflix está inspirada en una historia real

Netflix: una miniserie mexicana basada en una historia real se roba toda las miradas

El nuevo documental de Netflix recupera una historia de crímenes cibernéticos desconcertante

Netflix: el documental con un desenlace inesperado que sorprende a los usuarios

Leonardo Sbaraglia protagonizará el nuevo film Nteflix 

Llega a Netflix la miniserie de Sbaraglia basada en un éxito de Claudia Piñeiro

La obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco llega a Netflix

Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en un filme de Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Lo último

Las siete maravillas naturales de Argentina: historia, paisajes y experiencias únicas

Las siete maravillas naturales de Argentina: historia, paisajes y experiencias únicas

Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Eventos boutiques en Córdoba: historia, diseño y hospitalidad en un solo lugar

Eventos boutiques en Córdoba: historia, diseño y hospitalidad en un solo lugar

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

A través de esta modalidad el supuesto cliente hace un pedido, envía un comprobante de transferencia falso, luego cancela la compra y exige la devolución del dinero que nunca se acreditó

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Newells se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's se revitalizó con el primer triunfo en el Coloso y va ilusionado a la Copa Argentina

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Diego Spagnuolo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ex-Newells que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: Me voy pronto

Un ex-Newell's que hace casi 12 años ataja en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Ovación
Cristian Fabbiani: Los chicos del club me dan todo lo que necesito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Cristian Fabbiani: Los chicos del club me dan todo lo que necesito

Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Newells: todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

Newell's: todo giró en torno al 9, pero los goles fueron del zaguero experimentado y el pibe debutante

El podio de Newells: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco

Policiales
Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Condena de prisión por robo con inhibidores de alarmas e intento de soborno a policías

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

La Ciudad
Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

El tiempo en Rosario: último fin de semana de invierno con condiciones primaverales

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu
LA CIUDAD

Fuerte choque de moto con patrullero en transitada esquina de Echesortu

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En los últimos cinco años, hubo 128 feminicidios en contexto narco en Santa Fe

Paula Pareto en los Jadar: Rosario puede aportarle mucho al país

Por Pablo Mihal
Ovación

Paula Pareto en los Jadar: "Rosario puede aportarle mucho al país"

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco
Ovación

Orgullo rosarino en los Jadar: se llevaron la medalla de oro en tiro con arco

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: con nubes, el viernes promete más modo primavera

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño
La Ciudad

Rescataron a un perro que cayó al arroyo Saladillo y fue devuelto a su dueño

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN
Politica

Diálogo sí, fondos no: Milei vetó la ley para coparticipar los ATN

Newells concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán
Ovación

Newell's concentró con Josué Colman para el partido del viernes contra Atlético Tucumán

Tomás OConnor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tomás O'Connor sufrió una lesión de rodilla y tendrá que pasar por el quirófano

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza
Policiales

Aceptó diez años de cárcel por matar a un conocido a golpes en la cabeza