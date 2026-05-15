Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Miles de rosarinos y turistas visitan Costa Nueva, lo que registró un desgaste. Desde el municipio explicaron los motivos

El Aura es visitado por un gran público desde su inauguración en marzo de 2026

La remodelación de la costa central de Rosario, en el sector que pasó a llamarse Costa Nueva , atrajo a los rosarinos y turistas que se apropiaron del espacio público, que tiene en El Aura su mayor atracción. En los últimos tiempos, sin embargo, se registraron inconvenientes superficiales en la estructura que lleva imágenes ligadas a Rosario ya que hubo desprendimiento de pintura .

La obra de Costa Nueva fue inaugurada en febrero de este año. Tiempo después, El Aura recibió su última capa de laqueado en la primera semana de marzo . Desde hace más de dos meses, la estructura que mezcla arte con un espejo de techo convocó a miles de rosarinos y a los viajeros que llegaban a la ciudad lo que produjo un desgaste.

“ Lo estamos resolviendo. Estamos trabajando con la empresa proveedora de pintura ”, aseguró el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, en LT8, y agregó: “ No empaña el resultado, al contrario, es un problema por el éxito de la propuesta. No fue por haber errado en el cálculo inicial ”.

Rosario tiene dos espacios similares a la vera del río Paraná: el playón deportivo del Parque España, en Sarmiento y Mario Armas, y El Aura, enmarcado en el proyecto de Costa Nueva. Ambas instalaciones están distanciadas a menos de un kilómetro, lo que permite tener un público similar, al menos en el uso.

El playón de deportes, repintado en la primavera de 2025, es habitado por skatears, bikers y patinadores durante todo el día. Por su parte, en El Aura se puede ver a niños con sus bicicletas o andando en patines. Chale comparó los dos espacios y remarcó que el de Costa Nueva “es un cemento más liso y tiene condiciones del entorno distintas como la humedad”. Bajo esta premisa, el funcionario reconoció: “Eso generó que la pintura de algunos sectores salte”.

El Aura reparación 15.5 (1) Foto: Maxi Klanjscek / LT8

Chale describió que en ambos casos se utiliza pintura epoxi, aunque son distintos los proveedores, y apuntó que ya fueron restaurados al menos tres cuadrantes de El Aura. “Lo estamos reparando con los artistas locales y la misma empresa, forma parte del acuerdo con los proveedores. Vamos a ir monitoreando porque son situaciones que se dan”, sostuvo el secretario de gobierno de Rosario.

¿Restricciones en El Aura?

Muchos vecinos habituales de la zona sostuvieron que el desgaste de El Aura se daba por el uso indebido de la superficie. Niños y adolescentes en bicicleta, patineta o patines, o adultos con reposeras o sillas de plástico que buscaban la foto perfecta.

El Aura reparación 15.5 (2) Foto: Maxi Klanjscek / LT8

Sin embargo, Chale insistió con un desgaste propio de las condiciones de Costa Nueva y negó cualquier tipo de restricciones: “No se va a tener que restringir en su uso. La opinión técnica de los químicos de la empresa proveedora de la pintura dan cuenta que es por el suelo y la humedad”.

“Si vemos el uso que tiene el playón de Parque España el resultado es óptimo. Tiene que ver con la rugosidad de la base y condiciones de humedad”, concluyó Chale.