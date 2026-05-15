La Capital | La Ciudad | modistas

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

La Escuela de Diseño Textil celebra sus 15 años con una jornada abierta en el Fontanarrosa y presentará una red pública de cosedoras

15 de mayo 2026 · 10:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Escuela de Diseño y Producción Textil celebra 15 años con una jornada abierta de moda

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La Escuela de Diseño y Producción Textil celebra 15 años con una jornada abierta de moda, archivo y cultura urbana

En una Rosario donde cada vez más personas vuelven a arreglar ropa porque comprar prendas nuevas resulta inaccesible, costureras, modistas y sastres atraviesan una inesperada revalorización.

Locales de compostura desbordados, ruedos pendientes, camperas para reciclar y cierres para cambiar forman parte de una postal cada vez más frecuente en galerías y talleres barriales de la ciudad. En ese contexto, la Escuela de Diseño y Producción Textil municipal aprovechará sus 15 años para poner el foco en un oficio históricamente invisibilizado y lanzar el “Mapa de Cosedoras de Rosario”. La actividad será este viernes 15 de mayo, de 17 a 22, en el Centro Cultural Fontanarrosa, con entrada gratuita.

El regreso de las costureras

La crisis económica modificó hábitos de consumo y volvió a instalar prácticas que parecían relegadas.Cada vez más rosarinos optan por reparar ropa antes que reemplazarla. En muchos casos, arreglar una prenda cuesta apenas una pequeña parte de lo que implica comprar una nueva de primera marca.

Ese cambio impactó directamente sobre costureras, modistas y sastres, que durante el último año registraron un aumento sostenido de trabajo.

La situación se ve especialmente en galerías comerciales históricas de Rosario, donde pequeños talleres textiles reciben desde jeans para ajustar hasta camperas pesadas para reciclar o renovar. La Municipalidad busca ahora transformar ese fenómeno cotidiano en una red visible de producción y trabajo local.

>>Leer más: Ante la crisis, cada vez más rosarinos buscan reparar ropa o calzado

Cómo será el Mapa de Cosedoras

El proyecto “Las Cosedoras de Rosario” busca construir una cartografía pública y digital de trabajadoras textiles distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

A través de un formulario abierto, costureras, modistas y sastres se incorporaron al mapa indicando qué tipo de trabajos realizan, dónde trabajan, qué experiencia tienen, cómo aprendieron el oficio y qué herramientas utilizan.

La intención es facilitar que vecinos encuentren servicios textiles cerca de sus casas y, al mismo tiempo, fortalecer redes laborales dentro de un sector atravesado históricamente por la informalidad y el trabajo doméstico. La iniciativa también apunta a promover consumo responsable, reutilización de prendas y economía circular.

Una celebración atravesada por la cultura urbana

La jornada aniversario de la Escuela no será una muestra tradicional. El Fontanarrosa se transformará durante cinco horas en una especie de laboratorio textil abierto donde convivirán moda urbana, archivo, fotografía y experimentación.

Habrá prendas, prototipos y accesorios creados por estudiantes, espacios de intervención textil en vivo, sets fotográficos y propuestas inspiradas en tribus urbanas y street style.

El público podrá además intervenir ropa en el momento mediante técnicas de serigrafía, sublimación, pinturas, sellos y parches. La actividad incluirá música en vivo, DJs y visuales.

Un oficio que resiste

Mientras la industria textil atraviesa caída de ventas y pérdida de poder adquisitivo, los pequeños talleres de arreglos sobreviven gracias a una lógica inversa a la del consumo rápido y en búsqueda de extender la vida útil de la ropa.

Son trabajos muchas veces heredados de generación en generación, sostenidos mayoritariamente por mujeres y ligados históricamente a economías familiares y barriales.

La Escuela de Diseño y Producción Textil busca justamente recuperar esa dimensión del oficio. Ya no sólo como una práctica ligada a la moda, sino también como parte de la identidad urbana y del entramado cotidiano de Rosario.

Noticias relacionadas
El perro fue atendido en marzo en el hospital de Carlos Cossia.

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

el tiempo en rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

santa fe tendra su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Con $261 mil millones más, Rosario podría asfaltar, subsidiar colectivos y ampliar cloacas

La deuda de la Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es uno de los arqueros que busca Newells para reforzar el plantel

Quién es uno de los arqueros que busca Newell's para reforzar el plantel

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Lo último

De Paul reveló el plan de entrenamiento diferenciado que tienen con Messi para el Mundial

De Paul reveló el "plan de entrenamiento diferenciado" que tienen con Messi para el Mundial

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que, según las primeras informaciones, el chico fue asesinado el sábado a la mañana. Su cuerpo se habría mantenido refrigerado varios días

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región
La Ciudad

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es uno de los arqueros que busca Newells para reforzar el plantel

Quién es uno de los arqueros que busca Newell's para reforzar el plantel

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Ovación
Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial
Ovación

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newells y Central por los jugadores que sean citados

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newell's y Central por los jugadores que sean citados

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"

Policiales
Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La Ciudad
Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región
La Ciudad

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Renovación de la costanera norte: demolieron dos históricos bares de la Rambla Catalunya

Renovación de la costanera norte: demolieron dos históricos bares de la Rambla Catalunya

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis
La Ciudad

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas
Economía

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos
La Ciudad

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora
Política

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi
Política

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Por Pablo Mihal
Ovación

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez
POLICIALES

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje
El Mundo

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador
La Ciudad

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales
Política

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck
Política

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck

Las recetas electrónicas ya funcionan en Mi Argentina: cómo activarlas en el celular, paso a paso
Información General

Las recetas electrónicas ya funcionan en Mi Argentina: cómo activarlas en el celular, paso a paso

Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida
LA CIUDAD

Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente
La Región

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio
La Región

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur
La Ciudad

Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños
POLICIALES

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños

Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición
la ciudad

Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición

Pablo Javkin aseguró que el parque acuático no invadirá la playa pública
LA CIUDAD

Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"