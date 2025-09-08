La Capital | Zoom | Luis Brandoni

Luis Brandoni, Campanella, Eduardo Blanco y Rada, juntos en el nuevo filme de Netflix

La exitosa obra teatral que conquistó más de 1.200 funciones llega a la pantalla de Netflix. Contará con su director y elenco original

8 de septiembre 2025 · 14:49hs
La obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco llega a Netflix

La obra teatral protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco llega a Netflix

Hace tiempo que la plataforma de películas y series, Netflix, apuesta a la producción nacional. Aunque aún no se han fijado fechas de estreno, la plataforma anunció el comienzo de rodaje de una serie de producciones que ya generaron grandes expectativas entre los usuarios.

Recientemente, la N roja anunció el rodaje de “Risa”, una serie protagonizada por Joaquín Furriel y Diego Peretti que contará con el debut actoral de la cantante urbana Cazzu. En esta misma línea, comunicó la llegada de un nuevo filme argentino que promete ser un éxito rotundo ya que se apoya en una reconocida obra teatral argentina y cuenta con un elenco de lujo.

En los próximos meses llegará a Netflix “Parque Lezama”, una historia escrita y dirigida por Juan José Campanella. Se trata de una adaptación de la obra teatral que a su vez es una versión de “I’m Not Rappaport”, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Tras el éxito rotundo de la obra teatral, que durante más de una década se presentó en Buenos Aires, “Parque Lezama” llega ahora a la pantalla de la mano de Campanella y su productora 100 Bares Producciones.

Para llevar a cabo la difícil tarea de trasladar un éxito del escenario a la gran pantalla, Netflix contará con un elenco de lujo. “Parque Lezama” estará protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Rada.

De qué se trata “Parque Lezama”

La nueva producción de Netflix revive la exitosa obra teatral que se estrenó en 2016, con más de 1.200 funciones hasta su última temporada en 2024. Según Luis Brandoni, en una entrevista para el programa radial "Al Fin y Al Cabo": “La película es una obra de teatro filmada, no es una adaptación al cine y se va a filmar en el Parque Lezama por lo que el texto va a ser el mismo. La obra no se va a morir porque se va a perpetuar en el cine”.

En este sentido, la historia sigue a León Schwartz y Antonio Cardozo, dos hombres mayores que comparten un banco en el emblemático parque porteño. León es un militante político incansable, mientras que Antonio, casi ciego y al borde de la jubilación, prefiere mantenerse al margen de los conflictos. Sus personalidades opuestas generan constantes choques, pero también profundas reflexiones sobre la soledad, la memoria y el paso del tiempo.

Entre charlas llenas de humor, ternura y emoción, los protagonistas intentan desenredar conflictos aparentemente imposibles: buscan justicia social, enfrentan al narcotráfico y desafían el tiempo.

Qué se sabe sobre "Parque Lezama"

La producción será dirigida, al igual que la obra teatral, por José Campanella, reconocido por su exitoso trabajo en "El hijo de la novia", "El secreto de sus ojos" y "Metegol".

Campanella compartirá el set de rodaje y el trabajo diario con dos personas con las que lleva años colaborando. Al igual que en la obra de teatro, Luis Brandoni y Eduardo Blanco serán los encargados de protagonizar esta producción para la gran pantalla.

Además, el elenco contará con otros reconocidos actores y actrices argentinas, como Claudia “Gunda” Fontán, Rada, Manuela Méndez y Matías Alarcón.

Netflix apuesta al cine argentino

"Parque Lezama" forma parte de una de las tantas peliculas argentinas que llegan a Netflix en este 2025. La plataforma sigue apostando a la producción nacional especialmente después del reciente boom de la adaptación de “El Eternauta” de Bruno Stagnaro y de otras series como “Atrapados” y “Envidiosa” que siguen conquistando usuarios de distintos países.

Cabe destacar que en un contexto signado por la parálisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que no aprobó ninguna producción argentina en el año, el vínculo entre los realizadores, técnicos y actores argentinos con las plataformas privadas cobra un valor especial. De esta forma, la cultura argentina consigue vías para exponer y exportar su talento innegable.

“Nuestra apuesta por Argentina es inexorable: nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras”, expresó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica. Agregó, también: “Vamos a seguir ofreciendo entretenimiento de la más alta calidad a nuestros miembros y mostrando lo mejor de Argentina a través.

Las películas argentinas que se estrenarán en Netflix

Con fechas de estreno aún no fijadas, estas son las producciones argentinas de Netflix que se encuentran en proceso:

“Lo dejamos acá”

Una de las más esperadas producciones juntará nuevamente a dos figuras enormes como Ricardo Darín y Diego Peretti en pantalla. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), “Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

La película escrita por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) se encuentra en etapa de rodaje y cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual del mismo Ricardo Darín, su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak.

“El último gigante”

Bajo la dirección de Marcos Carnevale (“Corazón de león”, “Granizo”, “Goyo”), “El último gigante” perseguirá la historia del inesperado encuentro entre un padre (Oscar Martínez) y su hijo (Matías Mayer), al que había abandonado hace al menos tres décadas. Ese cruce totalmente casual será el disparador de una forzada revinculación empapada de emoción y tensiones en donde quedarán sobre la balanza el resentimiento por el pasado y la posibilidad del perdón.

Del elenco también forman parte nombres como los de Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella. En la producción, la firma será de Leyenda Films y Kuarzo International Films.

Película documental centrada en Yiya Murano

Los amantes del misterio podrán fundirse con el sillón con la película documental sobre el caso de Yiya Murano, que ya se encuentra en etapa de postproducción. El film se meterá de lleno en uno de los casos más interesantes y llamativos del país, la historia de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”.

El documental no tiene definido su nombre pero está a cargo del director Alejandro Hartmann, el argentino que recientemente pisó fuerte en Netflix por el enorme reconocimiento a su dirección en “Los hermanos Menéndez”, el documental sobre un parricidio en Estados Unidos en la década del 80. En la producción están las manos de Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”.

