Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"

El Chanchi Estévez salió a cuestionar a la figura de Central y lo criticó porque en el descargo en redes sociales "trató de justificar los errores del árbitro"

“Si tenés que salir vos (por Di María) a poner esto, y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno”, dijo el Chanchi Estévez.

El exjugador de Racing Maximiliano “Chanchi” Estévez cuestionó las declaraciones del astro argentino Ángel Di María tras el pasado partido entre Central y Racing , en el que el Canalla pasó a las semifinales del torneo, afirmando: “ Estamos al horno”. El delantero, que tuvo dos pasos por el club de Avellaneda, se quejó de que Fideo “justifique” los “errores del árbitro” , Darío Herrera, y trató de “ pavadas ” los comentarios que hizo el extremo sobre cómo se opina de los equipos del interior del país.

Luego de un encuentro por los cuartos de final del torneo Apertura 2026 en el que el referí quedó en el ojo de la tormenta, la estrella de Central intentó llevar la discusión hacia otro lugar, al comentar que “molesta que Central pelee todo” y “ver ganar a los equipos del interior” opinando que los clubes porteños consideran “más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa”.

Habitualmente verborrágico y muy identificado con Racing, el Chanchi Estévez dio su opinión sobre los dichos de Di María y el arbitraje de Herrera, a quien acusó de perjudicar a Racing.

Racing desvió la atención

“Lo justo es justo”, comenzó el jugador que debutó en 1998, antes de ratificar que su club había sido perjudicado comentando también que “la injusticia fue antes y es ahora, lo que hay que cambiar es eso” más allá de que el gol de Veliz debió ser convalidado. A la vez, con sus declaraciones el presidente de Racing, Diego Milito, desvió la atención para que se hable del árbitro y no de la floja campaña del equipo.

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El Chanchi, además, criticó al exjugador de la selección argentina por intentar “justificar los errores del árbitro”, catalogó de “pavadas” hablar sobre la diferencia entre clubes de Buenos Aires y del interior y el trato que reciben los campeones del mundo para luego sentenciar: “Si tenés que salir vos a poner esto, y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno”.

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Quien también opinó sobre el arbitraje fue el DT de Central, Jorge Almirón, cuya visión distó mucho de la de Estévez y Diego Milito, presidente de Racing. el exentrenador que consiguió el hito de ganar tres títulos con Lanús coincidió con las decisiones tomadas por el juez destacó que su equipo ganó bien, “en la cancha”, y desafió a Milito: “No se qué partido vio”.