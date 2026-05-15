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Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newell's y Central por los jugadores que sean citados

La Fifa confirmó que los clubes que cedan sus futbolistas al torneo recibirán un importante ingreso económico por cada día que estén en competencia

15 de mayo 2026 · 10:35hs
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Agustín Sández

Agustín Sández, Saúl Salcedo y Jaminton Campaz están en la prelista para el Mundial 2026

A menos de un mes para el inicio de la competición, Fifa informó que los clubes que cedan futbolistas para disputar el Mundial 2026 recibirán una compensación económica a través del Programa de Beneficios para Clubes. El sistema ya funcionó en Qatar 2022 y volverá a aplicarse en la próxima Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La entidad que preside Gianni Infantino distribuirá un total de 355 millones de dólares entre los clubes que aporten futbolistas al certamen.

El mecanismo establece que Fifa abonará 11 mil dólares por día por cada jugador convocado, desde el inicio oficial de la concentración hasta el día posterior a la eliminación de la selección o la finalización del torneo.

Según el reglamento del programa, el pago no depende de que el futbolista dispute partidos. La compensación se calcula únicamente por los días que permanezca afectado a su seleccionado.

El sistema nació en el Mundial Sudáfrica 2010 y busca reconocer a los clubes que participaron en la formación y desarrollo de los jugadores.

>> Leer más: El trabajo soñado para los fanáticos del fútbol: 50 mil dólares por ver el Mundial 2026

Qué jugadores de Newell’s y Central podrían ir al Mundial 2026

En Newell’s, el paraguayo Saúl Salcedo integra la prelista de 55 futbolistas que elaboró Gustavo Alfaro para el Mundial 2026. Aunque no tuvo demasiada participación durante las Eliminatorias, el defensor aparece entre las alternativas para viajar a Norteamérica.

Central también sigue de cerca la situación de Agustín Sández. El defensor forma parte habitual de las convocatorias de Paraguay y cuenta con grandes posibilidades de integrar la lista definitiva de 26 jugadores.

Otro caso importante para el Canalla es el de Jaminton Campaz. El delantero colombiano participó en amistosos, Eliminatorias y en la Copa América 2024 bajo el mando de Néstor Lorenzo, por lo que mantiene chances concretas de disputar el Mundial.

Los montos finales dependen de la cantidad de días que cada jugador permanezca en competencia. En caso de que Paraguay o Colombia queden eliminadas en fase de grupos, los clubes recibirían alrededor de 308 mil dólares por cada futbolista convocado.

Si avanzan de ronda, las cifras aumentan de manera considerable:

  • 16avos de final: 374 mil dólares
  • Octavos de final: 429 mil dólares
  • Cuartos de final: 484 mil dólares
  • Semifinal: 539 mil dólares
  • Final: 594 mil dólares

De esta manera, Newell’s, Central y otros equipos del fútbol argentino podrían sumar ingresos importantes gracias a la presencia de sus futbolistas en la cita mundialista.

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