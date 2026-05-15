Un joven aportó información clave al padre del chico y, tras una serie de rastrillajes, el cuerpo fue hallado en un monte cercano a la fábrica Celulosa

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades .

El crimen de Benjamín Scerra , el joven de 19 años que había estado desaparecido en Granadero Baigorria, pudo confirmarse a partir de la declaración de un testigo. Le aseguró a la policía que había escuchado a otros chicos que hablaban del caso y su testimonio condujo al hallazgo del cuerpo por parte de sus allegados, luego de una primera búsqueda sin resultados a cargo de las fuerzas de seguridad. Tras una semana sin avances en la causa por búsqueda de paradero, ahora pasó a investigarse como homicidio.

El misterio alrededor del paradero de Benjamín se mantuvo desde el viernes pasado cuando fue visto por última vez. Los días siguientes sus familiares se movilizaron en distintas oportunidades y extendieron el pedido de colaboración en las redes sociales. Sin embargo los días transcurrieron sin novedades.

Mientras tanto, la causa judicial por búsqueda de paradero no tuvo avances y fue prácticamente de casualidad que el miércoles por la noche el padre de Benjamín tuvo una novedad. Un joven del barrio se acercó a su casa para decirle que había escuchado rumores, a partir de los cuales este jueves se realizaron rastrillajes en Capitán Bermúdez , donde finalmente fue hallado el cuerpo. La principal hipótesis ahora es que se trató de un asesinato.

Del rumor al hallazgo del cuerpo

Sobre la medianoche del miércoles, el padre de Benjamín fue a la comisaría 24ª a aportar un dato que finalmente determinaría el avance más concreto del caso. Contó que unas horas antes un joven del barrio se había acercado a su casa diciendo que tenía información de dónde podía estar su hijo. Le contó que había escuchado una conversación e incluso aportó nombres que hoy son parte clave de la investigación.

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Más tarde, este joven declaró ante la policía y aseguró que la tarde anterior había escuchado la conversación mantenida por un grupo de chicos en la esquina de su casa. Dijo que una joven contaba conmocionada que su hermano había estado con Benjamín la noche de su desaparición.

Según esta versión, Benjamín se había reunido con este joven, apodado El Corto, en un rancho de Capitán Bermúdez ubicado en el monte lindero a la empresa Celulosa. Allí tuvieron una discusión y luego no se supo más nada. Pero un dato alarmante levantó las sospechas de los allegados de Benjamín: El Corto, supuestamente, había intentado vender ropa y un celular del chico.

Un crimen bajo investigación

Tras una primera tanda de rastrillajes, el resultado fue negativo. En ese marco, también hubo disturbios con personas allegadas a Benjamín en los alrededores del rancho atribuido al joven apodado Corto. Un auto terminó incendiado y tuvieron que intervenir los bomberos.

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Pero en una segunda etapa de búsqueda, impulsada sobre todo por allegados del chico, el cuerpo fue hallado en inmediaciones de una zona conocida allí como bajada Electrocolor. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre el estado del cuerpo ni se conoció la o posible causa de la muerte de Benjamín.

La causa en un principio estuvo a cargo del fiscal Carlos Covani y este jueves tras el hallazgo del cuerpo intervino su par Agustina Eiris, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Pero este viernes desde el Ministerio Público de la Acusación, al confirmar que se trató de un homicidio, comunicaron que la investigación cursará en la Fiscalía de San Lorenzo y estará a cargo de Aquiles Balbis.