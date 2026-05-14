Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con amenazas y líquidos tóxicos para echarla de su casa

Una mujer asegura que desde hace años sufre hostigamiento, ruidos, intimidaciones y el rociado de sustancias sobre su patio, lo que la obligó incluso a mudarse temporalmente.

una vecina que hace 11 años se mudó a su casa del barrio abierto Funes City. Tanto la compra del terreno como la construcción inicial la cubrió con un crédito hipotecario. Tanto ella como su marido trabajan en relación de dependencia y en el caso de Melina desde su casa. Tienen una hija de dos años y al mudarse la esperanza era pasar los fines de semana en el jardín y vivir al sol con su esposo y su hija de dos años. Pero de momento no se pudo. Hace cuatro años se mudaron a la vivienda que está al lado de su casa nuevos vecinos que les impiden vivir dignamente y los acosan para que dejen su casa

Es la familia de Pedro P., su pareja Alejandra y los hijos, uno de ellos Dylan, de 16 años. " A ellos les cuidábamos la casa mientras estaban en obra y teníamos una buena relación. Venían del barrio "7 de septiembre" y ahí, según me dijeron, son muy conocidos y tal vez tuvieran problemas y por eso se fueron". Los problemas podrían estar ligados al narcomenudeo, pero Melina no lo sabe con certeza.

Los conflictos comenzaron en 2023. "Al tiempo de llegar este chico Dylan, uno de los hijos de la pareja, comenzó a poner música a todo volumen y días después empezó a patear una pelota hacia mi puerta y hacia el tapial que separa las dos casas y no nos dejaban dormir. Le dije mil veces que no lo hicieran", aseguró la mujer.

Las denuncias

Melina contó que "fui a hacer denuncias al Centro Territorial de Denuncias de Funes y allí me dijeron que intentara ir a una mediación con esta familia, pero fue imposible". Un tiempo después se decidió desde el CTD que la denuncia pasara a Fiscalía en Rosario.

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Al tiempo la familia de los vecinos inició, según contó Melina, otra acción violenta; "Un día empezaron a regar mi patio, a través del tapial divisorio, con un líquido con un aroma muy extraño y como yo soy asmática, y además noté que a mi hija de dos años también le hacía mal el olor, hice la denuncia en Medio Ambiente de Funes. Vino un funcionario, un ingeniero, me dijo que podía ser glifosato o acetona. No me dejó el informe firmado y me recomendó que lo hiciera analizar por un laboratorio. No le dio importancia".

En caso de ser acetona Melina contó que "es llamativo. Por lo que me dijeron la acetona se usa para hacer algo con estupefacientes. No tengo pruebas contundentes pero veo gente que llega y se va de la casa, que reciben muchas encomiendas y esas cosas. No sé, pero pareciera que venden o compran productos de algo".

"Varias veces me crucé con la familia ésta. Les dije que dejaran de regar mi patio, que las plantas se morían y que a mí me hacía mal, que me aparecieron sarpullido, que eso me quema viva; pero sólo recibí insultos y una amenaza, que me fuera, Y así lo hice, por más de un año me mudé de casa; fui a la esquina y alquilé una casa, pero no me la pude bancar económicamente".

Mediación imposible

Una vez que la causa llegó al Centro de Justicia Penal (CJP) Melina volvió a comenzar con los trámites. "Seguí con cartas documento y denuncias y ellos siguieron con amenazas. Vi que tenían en su patio veinte bidones en los que guardan el producto que tiran en mi jardín".

En el CJP le plantearon a Melina que debía ir a una mediación pero para ellos "es imposible, no se puede hablar con ellos". Su abogado, Guillermo Chiesa, envío más de cinco cartas documento a la familia y en paralelo inició una acción civil.

"Desde Fiscalía nunca me citaron a declarar más allá de las denuncias. Quieren que mediemos pero si esto va más allá y las amenazas se concretan no sé que puede pasar. Varias veces me dijeron que querían que yo me fuera.Ya estoy toda brotada en el brazo por ese líquido, ¿ ¿Que quieren, que me muera intoxicada?" se pregunta Melina y duda de las acciones de Fiscalía.