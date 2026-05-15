Fito Páez presentó "Todos los Fitos", un corto con cuatro versiones de sí mismo

En la pieza dirigida por José Fogwill dialogan distintas etapas de la vida y de la carrera del artista en un mismo espacio

“Todos los Fitos”, el corto estrenado el 14 de mayo como adelanto del nuevo disco, presenta a cuatro versiones de Fito Páez conviviendo en un mismo espacio. De esta manera, el artista pone en escena diferentes épocas de su trayectoria: el Fito del 63, el de Circo Beat, el del 2014 y el actual. Algo particular es que una de las versiones está interpretada por Margarita Páez, la hija menor del músico, que es actriz.

La trama se desarrolla sostenida en dos aspectos que confluyen y se retroalimentan: el musical y el audiovisual. El plano audiovisual está lleno de referencias cinéfilas explícitas, que dan cuenta una vez más del vínculo íntimo entre el rosarino y el lenguaje cinematográfico. En una conversación circular, los Fitos mantienen diálogos que presentan el multiverso Páez: conversan en sillones de un living, mientras la cámara los descubre uno a uno.

En una suerte de acto de autoconocimiento, esa charla entre los Fitos concluye en algo: lo que importa es la música y es lo que los iguala en temporalidad. "La música es lo que nos trajo hasta acá”, les subraya.

La historia detrás de "Shine", el nuevo disco

El plano musical lo protagoniza el nombre del nuevo disco, “Shine” y la revelación del contexto en el que nace el título: según explica el propio Fito actual, el álbum encarna su renacer después del accidente doméstico que sufrió en septiembre del 2024 y que derivó en una intervención quirúrgica por la fractura de nueve costillas, y en la suspensión de todas sus actividades, conciertos y grabaciones.



Ante la narración, los otros Páez responden, “como un karma Lyncheano”, sin parar, “Shine”, “Shine”, Shine”, que en inglés significa "brillar" (o el imperativo "brillá"). Enfrentado en ese diálogo, Fito saca conclusiones sobre sí mismo e incluso le relata a sus versiones pasadas lo que posiblemente le hubiera gustado escuchar desde joven acerca del futuro. "Ustedes tres me trajeron hasta acá, y no los traicioné", les dice.

En paralelo, a modo de reminiscencia al teléfono que Sergio Leone introduce en el comienzo de “Érase una vez en América”, suena permanentemente un portero eléctrico: ¿quién llama? Es así que Fito se escucha a sí mismo por otro medio, se transforma su punto de vista, trasladando a todos los Fitos en un plano abstracto en el que se ríen, lloran, se enojan.

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Otro aspecto musical destacado es “Hablame”, la pieza que atraviesa todo el disco, que además aquí se presenta como un encuentro y un acto de comunicación a través de la palabra o de la música, que el Fito de hoy les termina regalando a lo de su pasado.

“Cuando estás a punto de morir, y los tres estuvieron a punto de morir conmigo, el único lugar que te queda, es renacer”, relata el Fito actual. Así, este corto funciona como adelanto y complemento a la salida del disco, programada para el próximo 21 de mayo.