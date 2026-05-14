Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora

Fue durante una charla para lanzar un curso de formación política. Le pidieron por la libertad de Cristina Kirchner y un sector contestó con “Axel presidente”

Axel Kicillof, protagonista de una escena que refleja la tensión con la que convive el peronismo.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , llevó adelante este jueves la clase inaugural de un curso de formación política, en un evento marcado por la tensión interna con los sectores del kirchnerismo duro como La Cámpora .

Al comienzo del discurso del mandatario provincial, un joven se levantó entre el público y le reclamó a Kicillof que pida por la situación de Cristina Kirchner , quien cumple prisión domiciliaria. Además, esa persona desplegó un cartel con la leyenda “Cristina libre ”.

En ese momento, los seguidores del gobernador reaccionaron gritando “Axel presidente” y, entre sonrisas, el mandatario provincial respondió que, para eso, se debe “transformar a la Justicia y también al país” .

Kicillof estuvo acompañado por el intendente de La Plata y secretario del Instituto de Capacitación Política (IPC), Julio Alak , miembros del PJ bonaerense, mandatarios municipales, exfuncionarios y ministros del actual gabinete bonaerense.

Dardos de Kicillof a la Casa Rosada

Kicillof criticó la “teoría del derrame”, un pilar del plan económico del presidente Javier Milei llevado adelante por el ministro de Economía, Luis Caputo. El mandatario provincial sostuvo que esa idea siempre fracasó.

“Me sale decir cascada, pero bueno...”, añadió irónicamente respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Acerca de 2027, Kicillof sostuvo: ”Este es un año de construcción. Para nosotros no es tiempo de campaña ni de candidaturas”.

En tanto, otros aspirantes del PJ nacional levantan el perfil. En las últimas horas se lanzó el exgobernador de San Juan Sergio Uñac. Y antes se presentó el autodenominado peronismo federal que lideran Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz.