La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 12,6% entre enero y abril, de modo que ya cubrió la variación porcentual prevista para el primer semestre

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) confirmó este viernes que la inflación acumulada desde el inicio del año ya superó el último aumento de las paritarias de Santa Fe . No obstante, fuentes oficiales aseguraron que buena parte de los trabajadores públicos y docentes aún no perdieron poder adquisitivo , anticipándose a un reclamo de los gremios.

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario , deslizó que la Casa Gris no tiene ningún apuro a la hora de reabrir la mesa de discusión salarial . Apenas un par de horas después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, la funcionaria descartó que la mayoría de los haberes estatales tenga un desfasaje en relación al indicador.

"A la fecha de hoy podemos decir que todo lo que tiene que ver con la pirámide del salario, desde la media hacia los que menos ganan, está por encima de la inflación comunicada ", remarcó una de las referentes del Ministerio de Economía. Así defendió la actualización de sueldos programada hasta junio.

El Ipec confirmó la inflación llegó al 3 por ciento durante abril en Santa Fe . El relevamiento muestra una aceleración mayor en comparación con el 2,6 % que midió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La variación acumulada desde enero llegó al 12,6 por ciento en la provincia. Esta cifra se ubica apenas una décima por encima del aumento salarial que se implementó de manera escalonada para cubrir la primera mitad del año en lo que respecta a los ingresos del personal de la administración central, docentes y agentes de servicios de salud.

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Azario aclaró que los trabajadores con menores ingresos todavía no perdieron en la comparación entre la inflación y los incrementos que se aplicaron hasta el momento. En este sentido, precisó: "Cuando nosotros cerramos la política salarial del primer semestre, además del porcentaje, cada acuerdo llevó otros incrementos que tienen que ver con suplementos y con minimos garantizados".

En lo que respecta a la estadística oficial, el Ipec registró una variación interanual del 32,9 durante abril. De esta manera, Santa Fe también superó la media nacional en lo que respecta a esta medición de los precios.

¿Cómo es el aumento de las paritarias de Santa Fe?

El gobierno santafesino acordó un aumento total del 12,5 por ciento para el primer semestre de 2026 con las siguientes actualizaciones:

2,6% en enero

2,1% en febrero

2,2% en marzo

2% en abril

2% en mayo

1,6% en junio

Además, la provincia pagó una suba adicional de 3 puntos porcentuales para compensar el atraso entre noviembre y diciembre, incluido el proporcional correspondiente al aguinaldo. Actualmente, la inflación acumulada desde el inicio del año ya superó las previsiones oficiales para el primer semestre en lo que respecta a las subas proporcionales.

Por otra parte, el acuerdo contempla una suba mínima de 170.000 pesos desde febrero hasta junio. En lo que respecta a las mejoras para sectores especiales, se duplicó el suplemento para asistentes escolares y ascendió a $ 150.000.