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A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje

Los resultados de la primera vuelta se iban a difundir el próximo viernes pero ahora el Tribunal Electoral postergó el anuncio para el domingo

14 de mayo 2026 · 19:27hs
Cacerolazo de protesta por la demora en el escrutinio.

Cacerolazo de protesta por la demora en el escrutinio.

El Tribunal Electoral de Perú anunció el jueves que el domingo proclamará a los dos candidatos que disputarán la Presidencia en un balotaje el 7 de junio, luego de realizadas las elecciones generales de primera vuelta el 12 y 13 de abril, en medio de reclamos de supuesto fraude formulados por un candidato ultraconservador.

La decisión posterga por dos días más el anuncio de los resultados de la primera vuelta luego que el Tribunal aseguró a fines de abril que los resultados se iban a conocer el próximo viernes. Las autoridades aseguran que están resolviendo estos días un número elevado de actas electorales impugnadas por los partidos en disputa.

>> Leer más: El escrutinio en Perú aún no terminó y renunció el jefe de Procesos Electorales

El presidente del Tribunal, Roberto Burneo, indicó que el proceso electoral peruano sigue en curso y que durante la mañana del domingo 17 de mayo se “procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta”.

Según las autoridades electorales, contabilizadas el 99,982 % de las actas de votación presidencial, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lideraba el jueves el conteo de votos con 17,179 %, seguida del nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 12,030 % y apenas detrás el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,905 %.

Las autoridades indicaron que tras anunciar los dos finalistas del balotaje se realizarán de inmediato las pruebas en color de las boletas de votación con sus rostros y símbolos para luego empezar la impresión.

Voto a voto por el segundo lugar

Fujimori tiene su pase asegurado a la segunda vuelta, pero Sánchez y López Aliaga se disputan voto a voto el segundo lugar, según el lento conteo oficial electoral.

López Aliaga reclama que en Perú hubo un “fraude único en el mundo”, pero no mostró pruebas. También protestó junto a miles de seguidores frente a las oficinas del Tribunal e insultó repetidas veces al presidente del Tribunal. Dijo que desconocerá los resultados electorales.

La misión electoral de la Unión Europea afirmó que no existen pruebas de fraude en Perú.

El partido de López Aliaga anunció el jueves que desde el Parlamento se compromete a “luchar para desmantelar” a las autoridades electorales, a las que calificó de “organización criminal”, por “poner en riesgo la democracia y la libertad”.

De acuerdo a la ley peruana, quien salga elegido asumirá el poder por cinco años el 28 de julio de 2026.

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