Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Rosario será escenario este fin de semana de una propuesta especial por el 212° aniversario de la Armada Argentina. Desde este viernes hasta el domingo, vecinos y turistas podrán visitar de manera gratuita distintos buques y patrulleras apostados frente al Monumento Nacional a la Bandera.
Las jornadas de puertas abiertas ya comenzaron y permiten recorrer por dentro varias unidades navales de la Armada Argentina, conocer cómo funciona la vida a bordo y descubrir parte de las tareas que realiza la fuerza en la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Las embarcaciones se encuentran en la zona de la Terminal Fluvial, frente al Monumento a la Bandera, en el sector de la instalación “Rosario Capital Mundial del Fútbol”, conocida popularmente como “La Pelota”.
Las visitas estarán habilitadas entre las 10 y las 17. La iniciativa busca acercar a la comunidad el trabajo que realiza la Armada y ofrecer una actividad distinta para disfrutar en familia durante el fin de semana.
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Cómo serán las jornadas
Durante las jornadas, el público podrá subir a cubierta y recorrer distintas unidades navales que operan habitualmente en el río Paraná y otras zonas del país.
Entre las embarcaciones que participan de la muestra se encuentran el buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario” y el ARA “Ciudad de Zárate”, sumado a la patrullera ARA “Río Santiago” y ARA “Punta Mogotes”.
Además, la Armada exhibirá embarcaciones de asalto ribereño y equipamiento utilizado por la Infantería de Marina.
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Las unidades que arribaron a Rosario participaron recientemente del ejercicio combinado internacional ACRUX XII, desarrollado en Brasil junto a fuerzas navales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Durante las últimas semanas, las embarcaciones navegaron distintos tramos de la Hidrovía Paraná-Paraguay realizando maniobras y tareas de entrenamiento conjunto en operativos coordinados de control y vigilancia fluvial.
Uno de los momentos centrales de la actividad tendrá lugar el domingo 17 a las 10 de la mañana, cuando se realice la ceremonia oficial por el 212° aniversario de la Armada Argentina. El acto se desarrollará frente a los buques y contará con la participación de autoridades, instituciones y veteranos de Malvinas.