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Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

De viernes a domingo, vecinos y turistas podrán visitar buques y patrulleras apostados frente al Monumento Nacional a la Bandera

15 de mayo 2026 · 14:03hs
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El domingo desde las 17 se realizará el acto por el 212º aniversario de la Armada Argentina

El domingo desde las 17 se realizará el acto por el 212º aniversario de la Armada Argentina

Rosario será escenario este fin de semana de una propuesta especial por el 212° aniversario de la Armada Argentina. Desde este viernes hasta el domingo, vecinos y turistas podrán visitar de manera gratuita distintos buques y patrulleras apostados frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Las jornadas de puertas abiertas ya comenzaron y permiten recorrer por dentro varias unidades navales de la Armada Argentina, conocer cómo funciona la vida a bordo y descubrir parte de las tareas que realiza la fuerza en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Las embarcaciones se encuentran en la zona de la Terminal Fluvial, frente al Monumento a la Bandera, en el sector de la instalación “Rosario Capital Mundial del Fútbol”, conocida popularmente como “La Pelota”.

Las visitas estarán habilitadas entre las 10 y las 17. La iniciativa busca acercar a la comunidad el trabajo que realiza la Armada y ofrecer una actividad distinta para disfrutar en familia durante el fin de semana.

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Cómo serán las jornadas

Durante las jornadas, el público podrá subir a cubierta y recorrer distintas unidades navales que operan habitualmente en el río Paraná y otras zonas del país.

Entre las embarcaciones que participan de la muestra se encuentran el buque multipropósito ARA “Ciudad de Rosario” y el ARA “Ciudad de Zárate”, sumado a la patrullera ARA “Río Santiago” y ARA “Punta Mogotes”.

Además, la Armada exhibirá embarcaciones de asalto ribereño y equipamiento utilizado por la Infantería de Marina.

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Las unidades que arribaron a Rosario participaron recientemente del ejercicio combinado internacional ACRUX XII, desarrollado en Brasil junto a fuerzas navales de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Durante las últimas semanas, las embarcaciones navegaron distintos tramos de la Hidrovía Paraná-Paraguay realizando maniobras y tareas de entrenamiento conjunto en operativos coordinados de control y vigilancia fluvial.

Uno de los momentos centrales de la actividad tendrá lugar el domingo 17 a las 10 de la mañana, cuando se realice la ceremonia oficial por el 212° aniversario de la Armada Argentina. El acto se desarrollará frente a los buques y contará con la participación de autoridades, instituciones y veteranos de Malvinas.

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