La Capital | Diego Peretti

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizan la nueva apuesta argentina de Netflix

Netflix apuesta al cine nacional con “Risa”, una historia que combina fantasía y drama. Se trata del debut actoral de la cantante urbana Cazzu

7 de septiembre 2025 · 09:19hs
Diego Peretti

Diego Peretti, Joaquín Furriel y Cazzu protagonizarán la nueva película de Netflix

Definitivamente, el cine argentino sigue siendo uno de los grandes orgullos nacionales, y Netflix, la plataforma de streaming por excelencia, lo sabe. Desde hace tiempo, la compañía apuesta a las producciones nacionales, sumando a su catálogo tanto historias clásicas como nuevas propuestas para que el público las descubra o redescubra. En esta línea, recientemente anunció la llegada de un nuevo filme argentino que combina un elenco de primer nivel con el debut actoral de una de las cantantes más exitosas del país.

Ambientada en los impactantes paisajes de Tierra del Fuego y dirigida por Juan Cabral, "Risa" es la nueva producción de Netflix que mezcla drama, magia y fantasía. La historia sigue a una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio, y a partir de allí se adentra en un mundo donde el duelo y las segundas oportunidades cobran un papel central.

Ahora bien, lo que mas lammó la atención de esta producción es su poderoso elenco, integrado por Joaquín Furriel, Diego Peretti y la cantante urbana Cazzu que hará su gran debut en la actuación.

>> Leer más: Netflix: la serie española de tres capítulos ideal para el fin de semana

De qué se trata “Risa”

"Risa" narra la emotiva historia de una niña de 10 años que pierde a su padre en un trágico incendio en Tierra del Fuego.

Con el paso de los años, ya convertida en adolescente, descubre una cabina telefónica mágica que le permite comunicarse con personas fallecidas que aún tienen asuntos pendientes en el plano terrenal.

Si consigue ayudar a estas personas, la joven podría tener la oportunidad de hablar por última vez con su padre.

Con tintes fantásticos y momentos emotivos, la película sigue a esta joven mientras se enfrenta a la pérdida, explora la magia de lo inesperado en una desafiante combinación entre realismo mágico y profunda carga emocional.

Qué se sabe sobre "Risa"

El filme, dirigido por Juan Cabral, aún no tiene fecha de estreno confirmada pero se espera que llegue a Netflix durante 2025.

El elenco de "Risa" combina mucha experiencia y una gran novedad: además de Joaquín Furriel y Diego Peretti, participan la actriz peruana Elena Romero y será el debut atoral de Juliana Cazzucheli más conocida como Cazzu. La artista jujeña, referente de la música urbana y el trap latinoamericano, debutará en la actuación tras el lanzamiento de su nuevo álbum "Latinaje" y su de primer libro "Perreo, una revolución".

image

Es así como este nuevo filme de Nteflix se perfila como una de las apuestas más fuertes del año dentro del contenido original argentino, destacándose no solo por su emotiva trama sino también por su novedoso y potente elenco.

>> Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Netflix apuesta al cine argentino

"Risa" forma parte de una de las tantas peliculas argentinas que llegan a Netflix en este 2025. La plataforma sigue apostando a la producción ancional especialmente después del reciente boom de la adaptación de “El Eternauta” de Bruno Stagnaro y de otras series como “Atrapados” y “Envidiosa” que siguen conquistando usuarios de distintos países.

Cabe destacar que en un contexto signado por la parálisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que no aprobó ninguna producción argentina en el año, el vínculo entre los realizadores, técnicos y actores argentinos con las plataformas privadas cobra un valor especial. De esta forma, la cultura argentina consigue vías para exponer y exportar su talento innegable.

“Nuestra apuesta por Argentina es inexorable: nos apasiona ser parte de la creación audiovisual de este increíble país, promoviendo su cine dentro y fuera de sus fronteras”, expresó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica. Agregó, también: “Vamos a seguir ofreciendo entretenimiento de la más alta calidad a nuestros miembros y mostrando lo mejor de Argentina a través.

Las películas argentinas que se estrenarán en Netflix

Con fechas de estreno aún no fijadas, estas son las producciones argentinas de Netflix que se encuentran en proceso:

“Lo dejamos acá”

Una de las más esperadas producciones juntará nuevamente a dos figuras enormes como Ricardo Darín y Diego Peretti en pantalla. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), “Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

La película escrita por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) se encuentra en etapa de rodaje y cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual del mismo Ricardo Darín, su hijo “el Chino” y el productor Federico Posternak.

>>Leer más: Darín y Peretti en boca del mundo: arrasan con un thriller de 2007 por streaming

“El último gigante”

Bajo la dirección de Marcos Carnevale (“Corazón de león”, “Granizo”, “Goyo”), “El último gigante” perseguirá la historia del inesperado encuentro entre un padre (Oscar Martínez) y su hijo (Matías Mayer), al que había abandonado hace al menos tres décadas. Ese cruce totalmente casual será el disparador de una forzada revinculación empapada de emoción y tensiones en donde quedarán sobre la balanza el resentimiento por el pasado y la posibilidad del perdón.

Del elenco también forman parte nombres como los de Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y Yoyi Francella. En la producción, la firma será de Leyenda Films y Kuarzo International Films.

“Parque Lezama”

La adaptación cinematográfica de la obra teatral “Parque Lezama” ya inició su rodaje. Basándose en la obra “I'm not rappaport” del dramaturgo estadounidense Herb Gardner, el aclamado director Juan José Campanella fue el responsable de llevarla al teatro argentino, así como ahora la llevará a la pantalla grande de la mano de su empresa 100 Bares Producciones.

La obra explora la improbable amistad de dos ancianos con visiones opuestas sobre la vida, uno militante político y el otro más reservado, que se encuentran en el parque.

La nueva adaptación contará con el mismo elenco que la obra teatral, por lo que estará protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Por su parte, Claudia Fontán, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón también formarán parte del reparto.

Película documental centrada en Yiya Murano

Los amantes del misterio podrán fundirse con el sillón con la película documental sobre el caso de Yiya Murano, que ya se encuentra en etapa de postproducción. El film se meterá de lleno en uno de los casos más interesantes y llamativos del país, la historia de Yiya Murano, conocida popularmente como “la envenenadora de Monserrat”.

El documental no tiene definido su nombre pero está a cargo del director Alejandro Hartmann, el argentino que recientemente pisó fuerte en Netflix por el enorme reconocimiento a su dirección en “Los hermanos Menéndez”, el documental sobre un parricidio en Estados Unidos en la década del 80. En la producción están las manos de Haddock Films y Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de documentales como “El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” y “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?”.

>>Leer más: Revisarán el caso de dos hermanos condenados y famosos por Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Lo último

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Nahir Galarza pidió a la Justicia volver a usar redes sociales y tener celular en la cárcel

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El remate se realizará el 18 de septiembre y contará con 159 lotes. La inscripción a la subasta cierra el 9 de septiembre

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Autonomía municipal: los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El contraste entre Pullaro y Milei: dos métodos, dos resultados

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas a partir del año que viene

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

El rugby santafesino, otra vez de duelo: murió en un violento choque un jugador de 18 años

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Newells y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Newell's y la Copa Argentina: no es oficial, trascendieron precios de entradas y tribunas a ocupar

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Cierre en casa de Argentino ante Atlas para quedar bien posicionado en el Reducido de Primera C

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Central: la alarmante cifra de las lesiones de ligamento cruzado que sufrió en los últimos años

Policiales
Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el Cartel del patrón del norte

Casilda: secuestran dinero y droga que habría sido provista por el "Cartel del patrón del norte"

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Ciudad
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina
La Ciudad

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Estacionar donde no se puede es la infracción más cometida por los rosarinos

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información General

El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad

Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Por Martín Stoianovich

Policiales

Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos

Nelson Castro aseguró que Milei tiene un problema psíquico importante
Política

Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo
La Ciudad

Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo