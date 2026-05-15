Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que, según las primeras informaciones, el chico fue asesinado el sábado a la mañana. Su cuerpo se habría mantenido refrigerado varios días

La investigación por el crimen de Benjamín Scerra sumó este viernes detalles estremecedores. El fiscal Aquiles Balbis confirmó que el joven de 19 años fue asesinado de más de 20 puñaladas, siete en la zona del cuello, y aseguró que el cuerpo fue preservado en un lugar refrigerado antes de ser abandonado en una zona de monte de Capitán Bermúdez.

“Hace escasos minutos terminó la autopsia. Se pudieron comprobar más de 20 heridas de arma blanca en la zona del cuello de la víctima”, informó el funcionario judicial.

El cuerpo de Benjamín fue hallado este jueves en inmediaciones de la bajada Electrocolor , después de casi una semana de búsqueda y tras un dato aportado por un joven que escuchó conversaciones sobre el caso en el barrio.

Según explicó Balbis, el lugar donde apareció el cadáver no corresponde a la escena primaria del crimen. “La escena donde fue relevado el cuerpo no es la escena primaria. El cuerpo fue colocado en el lugar”, sostuvo.

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Además, la autopsia detectó lesiones posteriores a la muerte. “También tenía heridas post mortem vinculadas con el arrastre del cuerpo hasta la zona donde lo dejaron”, precisó.

El fiscal señaló además que los estudios forenses revelaron algo clave para la investigación: el cadáver habría permanecido refrigerado antes de ser descartado.

“Los hallazgos propios de la autopsia revelan que el cuerpo debió ser sometido a alguna preservación en algún lugar refrigerado, por el estado de conservación”, afirmó.

Un crimen en medio de una reunión

De acuerdo con la reconstrucción inicial del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el homicidio ocurrió durante las primeras horas del sábado pasado en el marco de una reunión privada. “Lo matan en contexto de una reunión personal, privada, con consumo de bebidas, que ameritó conflictos interpersonales”, explicó Balbis.

La principal hipótesis sostiene que Benjamín se encontraba con dos hermanos cuando comenzó una pelea. “Se habían agredido. Hubo una primera agresión entre los dos hermanos que se encontraban con Benjamín y posteriormente derivó en un ataque por parte de uno de ellos, puntualmente quien hoy se encuentra prófugo”, detalló.

Según la investigación, el joven había llegado por sus propios medios al lugar y conocía la zona.

Un detenido y un prófugo

Balbis confirmó que actualmente hay una sola persona detenida, aunque aclaró que no está acusada directamente del homicidio. “Hay una sola persona detenida, que tiene que ver con la reyerta previa ocurrida, no concretamente con el hecho de darle muerte”, indicó.

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En paralelo, existe un pedido de captura contra el principal sospechoso, que permanece prófugo.

Las viviendas incendiadas y la escena destruida

Otro elemento que complejiza la investigación es la destrucción de posibles escenarios vinculados al caso. El fiscal confirmó que dos viviendas precarias ubicadas en la zona fueron incendiadas por allegados y manifestantes tras conocerse las sospechas. “Los domicilios donde previamente estuvieron los involucrados reunidos fueron incinerados”, señaló.

No obstante, aclaró que eso no implica necesariamente que el asesinato haya ocurrido dentro de esas construcciones.

La zona donde apareció el cuerpo fue descripta como un sector de monte con viviendas irregulares y precarias emplazadas cerca de la empresa Celulosa.

Del pedido de búsqueda a la investigación por homicidio

La desaparición de Benjamín había sido denunciada el viernes pasado y durante casi una semana la causa avanzó como búsqueda de paradero. La investigación dio un giro decisivo cuando un joven del barrio se presentó ante el padre de la víctima para contarle rumores que había escuchado sobre lo ocurrido.

Ese dato derivó en rastrillajes en Capitán Bermúdez y finalmente permitió hallar el cuerpo. Con la confirmación de la autopsia y la hipótesis criminal ya consolidada, la causa quedó formalmente bajo investigación de la Fiscalía de San Lorenzo como homicidio.