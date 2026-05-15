La Capital | Policiales | joven

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

El cuerpo de Benjamín Scerra, de 19 años, fue encontrado anoche en un monte de la empresa Celulosa. Hay un menor detenido

15 de mayo 2026 · 07:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe confirmaron este viernes que el cuerpo hallado anoche en un monte lindero a la empresa Celulosa, en Capitán Bermúdez, es el joven Benjamín Scerra quien estaba desaparecido hace casi una semana.

Los voceros indicaron también que la Policía aprehendió a un menor por su presunta responsabilidad en el crimen.

Personal policial confirmó el hallazgo en la noche de este jueves de un cuerpo en un sector en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en el área donde familiares y amigos buscaban a Benjamín desde la medianoche del viernes pasado.

Cómo fue el hallazgo del cadáver

Todo se precipitó a partir de un llamado a la Central 911 que daba cuenta del hallazgo de un vigilador, quien se había topado con un cuerpo sin vida en la zona conocida como monte de Celulosa, muy cerca de Bajada El Espinillo.

>> Leer más: Tensión e incidentes en la búsqueda de un adolescente desaparecido en Baigorria

Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que se trataba de un varón muy joven y poco después se confirmó que era Benjamín Scerra. Según las primeras informaciones, el cuerpo de Benjamín estaba cubierto por una chapa y presentaría una herida compatible con una puñalada. El cadáver fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia que establezca fehacientemente la causa de muerte.

El fiscal Carlos Covani ordenó que se constituya el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PID) en el lugar y se dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, de la unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Incidentes en Granadero Baigorria

La confirmación de la triste noticia estuvo precedida de un clima de mucha tensión en Granadero Baigorria. Equipos periodísticos de Telefé Rosario y El Tres fueron agredidos en Bajada El Espinillo, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, cuando la búsqueda de Benjamín estaba en plena marcha y un grupo de familiares llegaron hasta ese lugar tras recibir informes de que el chico había estado allí.

2026-05-14 el espinillo

Familiares de Benjamín y un grupo de amigos se preparaban para hacer una movilización para visibilizar la desaparición del adolescente, cuando habrían recibido un dato con la posibilidad de que Benjamín haya estado retenido en una casa de Bajada El Espinillo, el barrio precario frente a las costas del río Paraná.

Una vez allí, el grupo señaló a un hombre como el culpable de la desaparición y se dirigió a su casa. El dueño de la vivienda no se encontraba y algunas de las personas que arribaron al barrio prendieron fuego un utilitario Renault Kangoo, propiedad del hermano del hombre al que buscaban.

Agresión a periodistas

Poco después se presentó personal policial, aunque los disturbios se prolongaron en un ambiente muy hostil. En este marco, los móviles de los canales de televisión rosarinos llegaron al lugar para dar cobertura a la noticia y fueron recibidos con beligerancia.

El cronista de Telefé Rosario y su camarógrafo fueron agredidos por un numeroso grupo, mientras que también le pincharon dos ruedas al auto en el que llegó el equipo de El Tres. Los cronistas aseguraron que debieron irse del lugar luego de que la Policía se retirara rápidamente con la situación aún fuera de control.

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) denunció la agresión sufrida por los periodistas y repudió los ataques que se produjeron en Bajada El Espinillo.

Noticias relacionadas
El ajedrecista argentino Faustino Oro hizo historia en el Festival de Cerdeña

Ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia

Los imputados por el ataque en Lima al 3200 quedaron en prisión preventiva tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal.

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

La investigación por el crimen de Benjamín Scerra sumó detalles estremecedores.

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

La mujer baleada en Villa Gobernador Gálvez fue derivada en grave estado el Hospital Provincial

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es uno de los arqueros que busca Newells para reforzar el plantel

Quién es uno de los arqueros que busca Newell's para reforzar el plantel

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Lo último

De Paul reveló el plan de entrenamiento diferenciado que tienen con Messi para el Mundial

De Paul reveló el "plan de entrenamiento diferenciado" que tienen con Messi para el Mundial

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que, según las primeras informaciones, el chico fue asesinado el sábado a la mañana. Su cuerpo se habría mantenido refrigerado varios días

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región
La Ciudad

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es uno de los arqueros que busca Newells para reforzar el plantel

Quién es uno de los arqueros que busca Newell's para reforzar el plantel

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

Ovación
Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial
Ovación

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newells y Central por los jugadores que sean citados

Mundial 2026: cuánto podrían cobrar Newell's y Central por los jugadores que sean citados

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: Estamos al horno

Un exjugador de Racing cruzó a Di María por el descargo que hizo y dijo: "Estamos al horno"

Policiales
Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

La Ciudad
Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región
La Ciudad

Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Renovación de la costanera norte: demolieron dos históricos bares de la Rambla Catalunya

Renovación de la costanera norte: demolieron dos históricos bares de la Rambla Catalunya

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis
La Ciudad

Rosario lanza un mapa de costureras y modistas mientras crecen los arreglos de ropa por la crisis

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas
Economía

Siete de cada diez comercios de Rosario reportan caídas en sus ventas

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos
La Ciudad

Desde el lunes habrá un examen más estricto para sacar la licencia de motos

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora
Política

Kicillof encabezó un acto en medio de la tensión con La Cámpora

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi
Política

En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Por Pablo Mihal
Ovación

Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo en mujeres

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez
POLICIALES

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa G. Gálvez

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje
El Mundo

A un mes de las elecciones, Perú todavía no conoce a los candidatos del balotaje

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador
La Ciudad

Piden que el perro Lolo no vuelva con su presunto abusador

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación fue de 2,6 % en abril y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales
Política

Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck
Política

Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck

Las recetas electrónicas ya funcionan en Mi Argentina: cómo activarlas en el celular, paso a paso
Información General

Las recetas electrónicas ya funcionan en Mi Argentina: cómo activarlas en el celular, paso a paso

Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida
LA CIUDAD

Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente
La Región

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio
La Región

Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio

Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur
La Ciudad

Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños
POLICIALES

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños

Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición
la ciudad

Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición

Pablo Javkin aseguró que el parque acuático no invadirá la playa pública
LA CIUDAD

Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"