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Marcelo Mazzarello reclamó a Pami por la salud de su hermana y se armó debate en redes

El actor, que se manifestó muchas veces a favor de Javier Milei, generó polémica tras un pedido al Pami Bariloche

15 de mayo 2026 · 09:46hs
El actor Marcelo Mazzarello generó polémica en redes después de reclamar al PAMI por la atención de su hermana

El actor Marcelo Mazzarello generó polémica en redes después de reclamar al PAMI por la atención de su hermana

El actor Marcelo Mazzarello protagonizó una polémica en redes tras hacer un pedido público a Pami Bariloche por la cobertura de su hermana. El debate se generó porque el intérprete se manifestó múltiples veces a favor de la gestión de Javier Milei, responsable de realizar recortes millonarios en las prestaciones de salud pública.

“Los prestadores de servicios de Pami Bariloche suspenden el servicio por falta de pago. Mi hermana, operada de un tumor, necesita estudios. ¿A quién tengo que recordarle sus deberes de funcionario público? ¿Dónde lo encuentro?”, escribió en X.

"Mi hermana se operó en el hospital público en el Roffo con una atención de excelencia, en el hospital público argentino que es un orgullo. Y después se trasladó a Bariloche y su caso pasa a Pami, porque se jubiló en ese momento. Los estudios posteriores que se los tiene que hacer en Bariloche hace ya un par de meses que se los están postergando. Mi hermana me dice 'bueno entonces que sea lo que tenga que ser'. El paciente se doblega o se entrega y no le estaban dando las prestaciones porque la explicación de los médicos es hace 3 meses que no pagan a los prestadores", relató más adelante.

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Muchos usuarios, incluyendo algunas figuras públicas, cuestionaron esta actitud, señalando que una contradicción entre su reclamo y el respaldo a Milei.

“Defendiste, hiciste campaña por Milei. Ahora andás mendigando un tratamiento para tu hermana por acá. Quédate tranquilo, que por ser conocido ahí te contactaron y te lo van a resolver. Pero miles de personas con situaciones similares a la de tu hermana no obtendrán respuesta. Espero tu empatía para con ellos y que dejes de defender a este gobierno nefasto. Deseo que tu hermana se recupere pronto”, le contestó por ejemplo el periodista Diego Brancatelli.

Efectivamente, según confirmó el propio Mazzarello, la delegación de Pami Bariloche agilizó la gestión y otorgó los turnos médicos para su hermana, quien requería estudios de alta complejidad con carácter de urgencia. "Conseguí que a mi hermana le dieran bola", contó.

En diálogo con Luis Novaresio, el actor aseguró que no volvería a votar a Milei y se explayó en su postura sobre la situación. En principio, dio cuenta de la crisis estructural que atraviesa el Pami a nivel nacional. "El problema de Pami es para todos los jubilados, es para todas las personas y yo siento cierta responsabilidad, siendo que tengo la oportunidad de tener una voz pública de que esto más allá de este funcionario, esto tiene que ir para arriba. Suficiente esfuerzo se le está pidiendo a los jubilados que cobran 400 lucas para que aparte no tengan las prestaciones correspondientes", detalló.

Embed - MARCELO MAZZARELLO DENUNCIA DEMORAS EN EL PAMI: "LE POSTERGARON LOS ESTUDIOS A MI HERMANA"

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"Esto no es lo mismo que está discutiendo la universidad pública. Para discutir presupuesto hay tiempo, se pelean, buenísimo. Acá no hay tiempo, gente puede perder la vida en el medio. Que los funcionarios que están por arriba le paguen a los prestadores o hagan el arreglo que tienen que hacer si es que están en una auditoría, pero que el servicio se siga dando porque la gente no puede esperar", sumó.

"Si alguien no tiene esta chance, y es lo que le está pasando a mucha gente, el tiempo ese que pasa es tiempo de salud que después no se recupera. Otra cosa que pasa es decir 'bueno me voy al hospital público' y entonces colapsás el hospital público", dijo.

"Como tantos ciudadanos voto libremente, voté en contra de un gobierno que nos había encerrado dos años, que cometió crímenes de lesa humanidad, voté en contra de eso. Después uno vuelve a votar por lo general, vota una supuesta posición y después probablemente se desencanta, por eso gana el siguiente", argumentó.

"A mí lo que me pasa es que creo que hay cosas muy graves que se están haciendo con respecto a los intereses de la Argentina, que se están traicionando los intereses nacionales. Yo soy un militante de la bandera argentina, del tango, de los intereses nacionales, pero no me ato a ninguna suerte de un político. Creo que las democracias en todo el mundo están muy dañadas", cerró.

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