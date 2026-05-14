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Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina fue categórica en varones y volvió al triunfo con las mujeres

En el cuarto día del Sudamericano Sub 14 en el Jockey Club, los chicos le ganaron a Perú 3-0 y las chicas, que hoy tienen fecha libre, a Chile 2-1

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

14 de mayo 2026 · 20:50hs
Manuel Paniagua Alexenicer

Manuel Paniagua Alexenicer, jugador de la FST volvió a dar muestras de la clase que lo llevó a ser el número uno del ranking en el Sudamericano Sub-14 de tenis.

El Sudamericano Sub 14 de tenis entró en el tramo decisivo. Este jueves se llevó a cabo la cuarta y penúltima jornada de la fase clasificatoria en el Jockey Club y en la que los seleccionados argentinos vencieron en a Perú en la rama masculina y a Chile en la femenina.

El primero en salir a la cancha de los varones fue el de la Federación Santafesina Juan Ignacio Assi, quien venció bien a Fabrizio Alessandro Giles Ore 6/2 y 6/4.

Luego el también representante de la FST Manuel Paniagua Alexenicer derrotó a Alessandro Zavalaga Uculmana por 6/0 y 6/2. En dobles, la dupla Juan Ignacio Assi y Facundo Rubén Leiva Chapero se impuso a Jorge Ignacio Barrios Salcedo y Alessandro Zavalaga por 7/5 y 6/3.

Las mujeres argentinas vencieron a Chile por 2-1. Mora Valentina Díaz (ARG) superó a Fernanda Eugenia Peirano Ardiles 7/6 y 6/3 y Agustina Avendaño (CHI) a Camila Guadalupe Aguirre Ramos por 6/4, 3/6 y 6/1. En dobles, , la dupla Camila Guadalupe Aguirre Ramos-Rosario Jurado se impuso a Agustina Avendaño y Fernanda Eugenia Peirano Ardiles por 6/2 y 6/1.

>>Leer más: Sudamericano Sub 14 de tenis: Argentina despachó a Ecuador en varones con un claro 3 a 0

Lo que se viene en el Jockey Club

Culminada la fase clasificatoria el viernes, el sábado se disputarán los cruces por posiciones: los 1º de cada zona se enfrentarán por el título; los 2º por el tercer y cuarto puesto; los 3º por el quinto y sexto; los 4º por el séptimo y octavo; y los 5º por el noveno y décimo puesto.

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El torneo se vio engalanado por la visita de los capitanes de Davis, Javier Frana y Eduardo Schwank y del director de Desarrollo de la AAT, Franco Squillari.

El torneo se vio engalanado por la visita de los capitanes de Davis, Javier Frana y Eduardo Schwank y del director de Desarrollo de la AAT, Franco Squillari.

Este torneo, que clasifica al Mundial de Prostejov, es posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe, el Gobierno de de Santa Fe, de la Subsecretaría de Deportes de la Nación y la Federación Santafesina.

Una de las metas de la AAT es la consolidación de un nuevo proyecto formativo, que consiste en la unificación entre el Departamento de Capacitación y el de Desarrollo, trabajando de manera conjunta con los entrenadores. En esa línea, se hicieron presentes Franco Squillari director de Desarrollo de la AAT y Eddie Fiumara, director Deportivo. Pero casi todas las miradas se centraron en el rafaelino Javier Frana y el roldanense Eduardo Schwank, capitán y subcapitán del equipo argentino de Copa Davis, quienes desde muy temprano se dieron una vuelta por el predio. Otro presente fue Otto Sarquis, gloria del tenis venezolano.

Este viernes, el seleccionado masculino enfrentará a Colombia y las mujeres tendrán jornada libre.

>>Leer más: Argentina comenzó el Sudamericano sub-14 de tenis en el Jockey Club con el pie derecho

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Jorge Capella, presidente de la FST y el árbitro Omar Descarrega, a cargo los ball kids en las finales, disfrutaron de la jornada en el country.

Jorge Capella, presidente de la FST y el árbitro Omar Descarrega, a cargo los ball kids en las finales, disfrutaron de la jornada en el country.

La rama masculina del Sudamericano

En la rama masculina, este jueves Colombia se impuso a Ecuador 3-0. Mathias González Osorio venció a Mateo José Espinoza Castro por 6/4 y 6/3 y Mathias Llanos Astudillo a Samuel Camacho por 6/0 y 6/2. En dobles, los colombianos Mathias Llanos Astudillo y Alejandro Nino Mayorga se impusieron por 6/1 y 6/3 a Samuel Camacho-Juan Antonio Estrada Martínez. Otros resultados:

Brasil 3, Paraguay 0: Dante Monte venció a Nicolás Andrés Medina Vázquez 5/7, 6/1 y 6/0 y Vitor Marques Moraes a Santino López Delfino 6/2 y 6/2. En dobles, la dupla Davih Lichtnow-Vitor Marques Moraes superó a Santino Lopez Delfino-Nicolás Andrés Medina Vázquez 6/1 y 6/4.

Bolivia 0, Venezuela 3: Cesar David Madrid Rangel derrotó a Pablo Andrés Quiroga Castedo por 6/2 y 6/0 y Antonie Yamin a Néstor Espinosa Joffre 6/3 y 7/6. En dobles, José Ricardo Alvarez Him-Antonie Yamin derrotaron a José Roberto Contreras Poma-Pablo Andrés Quiroga Castedo 6/1 y 6/2.

Los resultados de las mujeres

Y en la rama femenina, Colombia superó a Paraguay 3 a 0. Pamela Duque Salazar venció a Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras por 6/2 y 6/4 y Manuella Medina Castro a Jimena Jiménez Ramírez por un doble 6/0. En dobles, las colombianas Manuella Medina Castro-Camila Soto Salamanca superaron a Chiara Ayala- Jimena Jiménez Ramírez 6/3 y 6/0. Otros resultados:

>>Leer más: El Sudamericano sub-14 de tenis arranca en el Jockey Club con presencia rosarina

Uruguay 0, Venezuela 3: Candida Valentina Granadillo Salcedo derrotó a Martina Inthamoussu López 6/7, 6/2 y 6/2 y Barbara Somoza a Catalina Di Lauro Arias por 7/6 y 6/4. En dobles ganaron las venezolanas Candida Valentina Granadillo Salcedo-Elizabeth Rodríguez Granado por 6/0 y 6/2 a Martina Inthamoussu López-Federica Maldini Cabrera.

Brasil 3, Bolivia 0: Gabriela Rezende De Carvalho le ganó a Sofia Calvo Tababary 6/0 y 6/2 y Eduarda Gomez a Inés Bustillos 6/0 y 6/1. En dobles, Gabriela Rezende De Carvalho-Sofia Mesquita Sanson vencieron a Sofia Calvo Tababary- Jade Yuhany Rocha Rojas 6/0 y 6/2.

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Las chicas volvieron al triunfo. Tras el tropezón ante Ecuador, superaron a Chile 2-1. Este viernes el seleccionado femenino argentino tendrá jornada libre.

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