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Odontología hoy : cuando la estética se quiere imponer a la salud dental

Carillas, blanqueamientos, alineadores: ¿dónde está el límite? La importancia de la consulta profesional. Qué dice el Colegio de Odontólogos de Rosario

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

15 de mayo 2026 · 09:28hs
¿Existe la sonrisa perfecta? Qué opinan los odontólogos de Rosario

¿Existe la sonrisa perfecta? Qué opinan los odontólogos de Rosario

En las última semanas las carillas dentales estuvieron en el centro de la escena. La influencer Julieta Poggio, ex Gran Hermano, mostró el tratamiento que le hicieron y estallaron las críticas. Al punto que la joven salió a "defenderse". Es que el resultado no es natural y los cuestionamientos, incluidas las opiniones de profesionales, fueron muchos, y fuertes. Más allá del caso puntual, son cada vez más las personas que buscan la denominada "sonrisa Hollywood", a medida, perfecta y brillante. En Rosario también.

¿Cuál es el límite? ¿Qué rol tienen los especialistas en el diseño y resultado final? ¿Vale todo para lucir "espectaculares"? La Capital consultó al Colegio de Odontólogos de Rosario sobre novedosas técnicas (algunas más vanguardistas que otras) y dejaron en claro que la salud bucal está primero. Que existen opciones para mejorar, sin dudas, pero que no es el paciente el que debe elegir sin asesoramiento.

"En la actualidad existen múltiples alternativas para mejorar la estética de la dentadura, entre ellas los blanqueamientos, las carillas, la ortodoncia (convencional o con alineadores) y distintos recursos de planificación como el diseño digital de la sonrisa. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de procedimientos aislados ni universales: cada tratamiento debe surgir de un diagnóstico integral y personalizado, cuyo objetivo principal es la salud bucal del paciente", señalaron desde la institución científica.

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¿Cuáles son los tratamientos más novedosos para “embellecer” la dentadura? Más que hablar de “novedades”, señalan desde el Colegio, "hoy se destaca la evolución constante de materiales y tecnologías que permiten tratamientos más conservadores y precisos. El diseño digital de la sonrisa, por ejemplo, es una herramienta útil para planificar y mostrar posibles resultados, pero no reemplaza el criterio clínico. Los tratamientos estéticos deben integrarse dentro de un plan que contemple función, oclusión y salud periodontal, no solo la apariencia".

blanqueamiento dental carillas

¿Una sonrisa universal?

¿Existe la “sonrisa perfecta”? Los odontólogos aseguran que "la estética es subjetiva y debe adaptarse a cada persona, su rostro, su expresión y sus expectativas. Si bien existen parámetros teóricos _como proporciones dentarias y faciales estudiadas desde la antigüedad_ hoy se entiende que la armonía es individual. El objetivo es lograr una sonrisa natural, funcional y saludable, consensuada entre paciente y profesional".

¿Ortodoncia tradicional o alineadores?

Los alineadores son una alternativa válida en muchos casos y han ampliado las opciones terapéuticas. Sin embargo, no reemplazan a la ortodoncia convencional en todos los pacientes. Su indicación depende del diagnóstico y del tipo de maloclusión. En términos de accesibilidad, suelen tener un costo mayor y requieren un alto compromiso del paciente. Es fundamental remarcar que, en muchos casos, la corrección ortodóncica previa es clave antes de considerar tratamientos estéticos como carillas, ya que permite alinear y estabilizar la oclusión.

En cuanto al blanqueamiento dental "se puede hacer tanto en consultorio como de manera ambulatoria supervisada por el profesional". Son procedimientos "seguros" cuando están correctamente indicados. Es importante evitar productos de venta libre sin control odontológico, ya que pueden generar sensibilidad, daños en el esmalte o resultados insatisfactorios.

dentista caries tratamiento.jpg

Las polémicas carillas

Las carillas "se realizan habitualmente en Rosario, y pueden ser una herramienta válida en casos seleccionados. Sin embargo, no son la solución para todos los pacientes. Su durabilidad depende, entre otros factores, de una oclusión estable; por eso, muchas veces es necesario realizar previamente tratamientos de ortodoncia", señalan desde la institución.

El paciente "típico" es aquel que presenta alteraciones de forma, color o tamaño dentario que no pueden resolverse con métodos más conservadores.Entre las contraindicaciones se incluyen problemas oclusales no tratados, hábitos parafuncionales como el bruxismo no controlado, y situaciones donde se sacrifica estructura dentaria sana sin justificación.

Desde el Colegio de Odontólogos insisten en la importancia de que los pacientes se informen adecuadamente y consulten siempre con profesionales habilitados. En redes sociales circula información confusa e incluso ofertas de productos que simulan soluciones estéticas rápidas _como dispositivos plásticos que imitan dientes_ que no solo no son efectivos, sino que pueden perjudicar la salud bucal. Asimismo, "se recuerda que el ejercicio de la odontología por personas no habilitadas constituye un riesgo sanitario".

En definitiva, la estética es una función importante de la dentición, pero no es la única ni la más importante. La odontología actual propone un enfoque integral donde los tratamientos _ya sean ortodoncia, blanqueamientos o carillas_ se indican dentro de un plan que prioriza la salud, la función y la estabilidad a largo plazo.También se considera el rol de los tejidos blandos (encías y labios), que enmarcan la sonrisa y son fundamentales para un resultado armónico.

Es importante destacar que no existen “recetas universales”: cada persona requiere una evaluación individual, y los resultados dependen tanto del diagnóstico como del mantenimiento posterior y del compromiso del propio paciente.

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