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Terror: por primera vez proyectarán cine en el cementerio El Salvador

”El ansia", clásico de 1983 con David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon, dará inicio a un ciclo inédito en la ciudad. Las entradas se consiguen online

14 de mayo 2026 · 16:14hs
La elección del Cementerio El Salvador también dialoga con el proceso de transformación patrimonial y cultural que atraviesa actualmente el lugar hacia un modelo de cementerio-museo. 

La elección del Cementerio El Salvador también dialoga con el proceso de transformación patrimonial y cultural que atraviesa actualmente el lugar hacia un modelo de cementerio-museo. 

El histórico Cementerio El Salvador será escenario de una experiencia cultural inédita en Rosario: por primera vez se realizará una proyección cinematográfica dentro de un cementerio de la ciudad. La película elegida será El ansia (The Hunger, 1983), clásico de culto del cine de vampiros dirigido por Tony Scott y protagonizado por David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon.

La propuesta, que cuenta con apoyo municipal, es una producción impulsada por el colectivo Turbio, comunidad rosarina dedicada al terror, las historias de suspenso y las experiencias culturales vinculadas al género, integrada por Nicolás Maggi, Yemina Paz Menis y Roque Giordano. El evento contará además con la participación especial del artista Dante Taparelli como anfitrión y curador de la velada.

>> Leer más: El cementerio El Salvador cumplió 168 años: ¿cómo se relacionaban los rosarinos con la muerte en el pasado?

La película

El film elegido para inaugurar este ciclo ocupa un lugar singular dentro del cine fantástico de los años 80. El Ansia mezcla erotismo, horror y estética new wave en una historia de vampiros ambientada en Nueva York y es considerada una obra de culto por generaciones de fanáticos del género. Con el paso del tiempo fue revalorizada especialmente por su potencia visual y por la actuación de Bowie, en uno de los papeles más recordados de su carrera cinematográfica.

“Es una apuesta a la reflexión colectiva sobre la muerte, a juntarnos a ver una obra movilizante y de culto como esta película de vampiros que indaga sobre la vida eterna, en clave respetuosa y de homenaje a los que allí descansan”, expresó Maggi.

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante reserva online en este link e incluyen, además del cupo numerado, una consumición compuesta por una bolsa de pochoclos Adad (empresa rosarina histórica vinculada a la producción de pororó) y un vermut Pichincha, aperitivo elaborado en Rosario por el maestro vermutero Matias Jurisich.

Si el clima acompaña, la función se realizará al aire libre entre los mausoleos y galerías del Cementerio El Salvador, por lo que se recomienda llevar abrigo. En caso de condiciones climáticas adversas, la experiencia se trasladará a un espacio cubierto dentro del predio.

>> Leer más: El extraño y misterioso caso de un ataúd de bronce que apareció en un cuarto del cementerio El Salvador

Por qué el cementerio

La elección del Cementerio El Salvador también dialoga con el proceso de transformación patrimonial y cultural que atraviesa actualmente el lugar. Desde hace años, Taparelli impulsa la reconversión del predio hacia un concepto de cementerio-museo, siguiendo modelos presentes en grandes ciudades del mundo donde los cementerios funcionan también como espacios de memoria, arte y patrimonio urbano.

Amamos Rosario. Para mí, y entiendo que para todos nosotros, es la mejor del mundo. Lo que más nos interesa es colaborar a que la gente descubra y redescubra la ciudad. Y si es con buen cine, y productos rosarinos, creo que la oferta es espectacular, por eso la queremos compartir con todos los que estén interesados”, dijo Roque Giordano.

Taparelli, artista plástico y referente histórico de la cultura rosarina, viene desarrollando recorridos nocturnos en El Salvador desde hace casi dos décadas y actualmente trabaja en proyectos de restauración, recorridos patrimoniales y nuevas intervenciones artísticas dentro del predio. Entre las iniciativas que impulsa se encuentran el Paseo de los Ilustres, la Memorabilia, el Espacio Malvinas y distintos lugares dedicados a personalidades históricas de Rosario.

>> Leer más: El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Pensar el presente

“En un presente atravesado por guerras, crisis, violencia urbana, discursos extremos y una sensación global de futuro suspendido, volver al cine de terror también permite pensar de qué manera cada época imagina sus propios monstruos. La fantasía de la inmortalidad, tan central en el mito vampírico, dialoga con un mundo que parece obsesionado con prolongarlo todo: la juventud, el consumo, la productividad, la imagen, el poder", reflexionó Menis.

Y agregó: "Pero esa promesa tiene un reverso oscuro: para sobrevivir eternamente, el vampiro necesita alimentarse de otros. Esa imagen también funciona como metáfora de una realidad actual donde muchas formas de acumulación, éxito y permanencia se sostienen sobre el desgaste ajeno”.

Desde Turbio adelantaron que esta primera experiencia busca abrir un nuevo circuito de actividades culturales vinculadas al patrimonio rosarino, combinando cine, historia, arte y espacios emblemáticos de la ciudad. La intención es continuar desarrollando futuras acciones tanto en el Cementerio El Salvador como en otros sitios históricos y culturales de Rosario que se consideran exóticos como escenarios de proyecciones de cine.

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