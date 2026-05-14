Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla Cybertruck

El legislador jujeño de La Libertad Avanza estacionó el auto eléctrico de la marca de Elon Musk y desató un fuerte repercusión en redes sociales

Manuel Quintar, diputado nacional por la Libertad Avanza de la provincia de Jujuy

El diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar , integrante del bloque de La Libertad Avanza , arribó al Congreso de la Nación en un Tesla Cybertruck, una camioneta valuada en más de 100.000 dólares, dpendiendo del modelo y donde sea adquirida.

Las imágenes de la pick up eléctrica de lujo se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos tanto de la oposición como dentro del propio oficialismo, en medio del discurso de austeridad que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La Tesla Cybertruck, fabricada por la compañía de Elon Musk, ronda los US$100.000 en el mercado internacional en sus versiones más equipadas.

Sin embargo, especialistas del sector automotor estiman que una unidad importada de manera privada a la Argentina puede alcanzar valores de entre US$250.000 y US$300.000 debido a costos logísticos, impuestos y restricciones para importar vehículos.

Lejos de esquivar la polémica, Quintar publicó imágenes de la camioneta en sus redes sociales y defendió la compra. "A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra", escribió el legislador junto a una foto del vehículo.

Embed A mi nombre, con la mía...

Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA... pic.twitter.com/2Ps13Bbcel — Manuel Quintar (@manuelquintar) May 13, 2026

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Quién es el diputado Manuel Quintar

Manuel Quintar tiene 44 años, es diputado nacional por Jujuy y asumió su banca el 10 de diciembre de 2023. Su mandato se extiende hasta diciembre de 2027. En sus redes sociales se presenta como "abogado y deportista", aunque también desarrolla actividades empresariales vinculadas al sector de la salud privada en el norte argentino.

Quintar y su familia administran clínicas, sanatorios y obras sociales privadas. Además, el legislador posee el 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL y estuvo al frente del Policonsultorio Los Lapachos, ubicado en San Salvador de Jujuy.

Antes de sumarse a La Libertad Avanza, en 2021 fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista. Dentro del bloque libertario provincial, Quintar se posiciona como una figura competitiva para disputar la gobernación de Jujuy en 2027. Mantiene una postura opositora al actual gobernador Carlos Sadir, heredero político de Gerardo Morales.

Además de la política, Quintar exhibe su pasión por el motociclismo y participa en competencias de enduro y torneos regionales.

A sus ingresos provenientes de la actividad privada, Quintar suma el sueldo que percibe como diputado nacional. Según figura en el sitio oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja cobra un salario neto de $4.572.596,99, según los valores actualizados a diciembre de 2025.