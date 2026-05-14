Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

La provincia implementará nuevas maniobras obligatorias para sacar el carnet de moto, con pruebas más exigentes en los 105 centros de emisión, incluido Rosario. Buscan reforzar la conducción segura ante el fuerte aumento de muertes de motociclistas en siniestros viales.

La actualizada modalidad de examen incorpora tres nuevos ejercicios que los aspirantes deberán superar

La provincia de Santa Fe implementará desde el lunes 18 de mayo un nuevo examen práctico obligatorio para quienes tramiten la licencia de conducir para motos. La medida regirá en los 105 Centros de Emisión de Licencias (CELs) habilitados y sumará nuevas exigencias para acreditar el dominio del vehículo.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) incorpora tres nuevas maniobras indispensables que los aspirantes deberán aprobar durante la evaluación práctica: zigzag, maniobra en ocho y frenado .

El objetivo de la iniciativa apunta a unificar criterios de evaluación en todo el territorio provincial y elevar los estándares de conducción segura entre los motociclistas.

Sebastián Kelman, director de la APSV, explicó cómo será el renovado protocolo: " El nuevo examen es más estricto y riguroso . Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia".

La decisión surge en un contexto de fuerte preocupación por la siniestralidad vial que involucra a motociclistas. Según datos del Observatorio Vial, el 41% de las víctimas fatales registradas en 2025 correspondió a conductores de motos, con 152 fallecidos.

Además, desde la entidad destacan que el 62,3% de los siniestros ocurrió en zonas urbanas, mientras que el 33,3% se registró en áreas rurales. Por último, agregan que el 66% de las víctimas tenía entre 20 y 49 años.

Desde la APSV remarcaron que las nuevas pruebas buscan fortalecer la formación básica y reducir los riesgos en la conducción diaria.

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Las novedades para el nuevo sistema de examen

Para aplicar el nuevo esquema, la Provincia capacitó a evaluadores de toda Santa Fe mediante jornadas teórico-prácticas. "Llevamos adelante capacitaciones para garantizar la correcta aplicación del nuevo examen", señaló Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos.

La APSV también elaboró manuales, fichas de evaluación y materiales audiovisuales con instrucciones sobre las maniobras obligatorias y los errores más frecuentes durante las pruebas.

Entre los recursos desarrollados se destacan: