En Mendoza, Adorni inauguró el primer proyecto realizado bajo el Rigi

Se trata del Parque Solar “El Quemado”. Implica una inversión de 220 millones de dólares. Participaron el gobernador Cornejo y Marín, titular de YPF

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , retomó este viernes su agenda en medio de las denuncias judiciales que afronta e inauguró el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.

“Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio ( Marín, presidente de YPF ) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto”, comenzó Adorni.

El primer proyecto RIGI en ser aprobado, allá por 2024, hoy se convirtió en el parque solar más importante del país, ubicado en Mendoza. El RIGI es federalismo en serio. Fin.

Asimismo, recordó que en diciembre de 2024 anunció el “primer proyecto Rigi” que, casualmente, era ese parque solar que “hoy es una realidad concreta”, en un contexto donde hay un país “estable y previsible”, con una macroeconomía “ordenada” y que “no tambalea ante el primer shock externo”. Y añadió: “Los empresarios, además, cuentan con un marco adecuado para contratar a trabajadores”.

“Atrás quedaron los gobiernos que tenían una mirada cortoplacista, que minaron el progreso de los argentinos hace décadas y cuyo único objetivo era ganar una elección. Por primera vez hay un proyecto de país con una verdadera mirada de futuro que tiene por objetivo generar las bases de la prosperidad en las generaciones que vienen”, señaló el funcionario.

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Adorni indicó también que la iniciativa del Parque Solar “El Quemado” representa un valor de 220 millones de dólares y aclaró que, si se suman los otros los proyectos presentados, el Rigi podría generar más de 94.000 millones de dólares, con un un impacto anual positivo estimado en 40.000 millones de dólares.

Adorni, la voz oficialista

El acto de Adorni en Mendoza buscó también exhibir que el ministro coordinador, en medio de los avances de la causa judicial que lo está indagando por su posible enriquecimiento ilícito, sigue siendo la voz del oficialismo, como determinaron Javier Milei y su hermana e influyente secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De la actividad participó también el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios más cercanos a la Casa Rosada.