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Las recetas electrónicas ya funcionan en Mi Argentina: cómo activarlas en el celular, paso a paso

La app incorporó las prescripciones médicas digitales y permite consultar recetas desde el celular de forma más rápida y segura

15 de mayo 2026 · 09:16hs
Mejora la accesibilidad a las recetas electrónicas

Mejora la accesibilidad a las recetas electrónicas

Las recetas electrónicas, desarrolladas por el Ministerio de Salud, ya se incorporaron a la aplicación Mi Argentina. Desde ahora, los usuarios pueden consultar desde el celular las prescripciones de medicamentos emitidas en plataformas habilitadas e inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS).

La nueva función permite acceder a las recetas electrónicas emitidas durante los últimos 60 días. El sistema utiliza la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que localiza cada prescripción de manera segura y evita duplicaciones.

Además, cada receta queda vinculada al CUIL del paciente. De esa forma, solo el titular puede visualizarla dentro de Mi Argentina.

Mi Argentina es la aplicación oficial del gobierno que funciona como perfil digital ciudadano. Desde allí, los usuarios pueden realizar trámites, gestionar turnos, acceder a documentación y recibir información personalizada.

Las principales ventajas de la incorporación de la receta electrónica son que permiten un mayor control sobre las prescripciones, mejor trazabilidad de medicamentos, acceso rápido desde el celular e integración de información médica en un mismo sistema.

Cómo funciona la receta electrónica

La receta electrónica y la receta digital operan mediante plataformas de prescripción autorizadas por el gobierno. A través de esos sistemas, médicos y profesionales de la salud ingresan con sus claves personales y emiten recetas con los datos del paciente y los medicamentos indicados.

La diferencia entre ambos formatos radica en el tipo de firma utilizada: la receta electrónica utiliza firma digital y la receta digital funciona con firma electrónica.

En la práctica, el afiliado ya no necesita llevar una receta en papel. Al llegar a la farmacia, presenta sus datos y el farmacéutico accede directamente a la prescripción cargada en el sistema. Lo mismo ocurre con órdenes para prácticas médicas. Una vez utilizada, la receta queda inhabilitada.

>> Leer más: Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Receta electrónica en Mi Argentina: cómo activarla paso a paso

Para habilitar el servicio, los usuarios deben autorizar el intercambio de datos entre el sistema de salud y Mi Argentina.

El paso a paso es el siguiente:

  1. Ingresar a la app Mi Argentina.
  2. Ir a la sección "Suscribir servicios"
  3. Entrar en "Salud"
  4. Buscar la opción "Recetas electrónicas"
  5. Presionar el botón "Agregar"
  6. Hacer click en "Adherir servicio"
  7. Desde la pantalla principal, ingresar nuevamente en "Salud"
  8. Entrar en "Receta Electrónica" para visualizar las recetas emitidas

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