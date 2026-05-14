Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos retenidos por la Nación

Pablo Javkin encabezó un nuevo encuentro del Cofein, el foro de jefes municipales que demanda mayor federalismo a la Casa Rosada

Rosario fue escenario de una nueva reunión del Consejo Federal de Intendentes.

Intendentes de ciudades de todo el país se reunieron este jueves en Rosario y reclamaron al gobierno nacional la restitución de fondos retenidos, al tiempo que advirtieron que el federalismo “no es una concesión del poder central” .

“El equilibrio fiscal no puede sostenerse castigando al interior. No hay República posible sin ciudades de pie” , enfatizó al respecto el intendente de Rosario, Pablo Javkin .

En un documento, los intendentes cuestionaron la retención de recursos destinados al transporte público, la educación y la discapacidad. Y afirmaron que esa decisión “no es ahorro” sino “un incumplimiento de la ley que castiga a quienes producen” .

Desde Rosario, intendentes de todo el país defendimos el federalismo, el trabajo y los recursos que les pertenecen a nuestros vecinos. El equilibrio fiscal no puede sostenerse castigando al interior. No hay República posible sin ciudades de pie. pic.twitter.com/LeLx0dpTsF

“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, sostuvieron.

Además reclamaron al gobierno de Javier Milei la coparticipación del impuesto a los combustibles y resaltaron que las administraciones locales sostienen servicios esenciales en medio de restricciones presupuestarias.

Los intendentes coincidieron en que la distribución de recursos debe respetar el esquema federal y pidieron una revisión de las medidas que afectan el financiamiento de municipios y provincias.

Los planteos tuvieron como marco una nueva reunión del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), que se realizó en uno de los salones de La Fluvial.

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Javkin valoró como “un paso muy importante que todos los intendentes del país hayan venido, muestra una situación de Rosario que hace mucho tiempo no tenía”.

También se refirió a uno de los reclamos puntuales que elevarán a los legisladores nacionales, buscando la exención del cobro del IVA en contrataciones municipales.

“Como ciudad, nos hacen pagar el IVA. No me lo cobran a mí sino al rosarino, que lo abona en los servicios de basura y de transporte, también en la obra pública”, mencionó.

En ese marco, el intendente dio cuenta de la publicación de un contador online para visualizar en tiempo real los fondos que debieran haber recibido las ciudades del interior a partir de la distribución del impuesto a los combustibles desde diciembre de 2023 a la actualidad.

Incumplimientos de la Casa Rosada

Por su parte, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, lamentó que “el gobierno nacional no está cumpliendo las leyes que el Congreso sanciona”.

“Vimos lo que ocurre con el financiamiento universitario, lo que está pasando con los fondos de discapacidad. Todo lo que abandona el gobierno nacional, nos estamos haciendo cargo los intendentes”, reseñó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasseriniOk/status/2054939944246779959&partner=&hide_thread=false En #Rosario, intendentes e intendentas, representantes de 18 provincias de la #Argentina, reunidos en el Consejo Federal de Intendentes y en representación de más de 10 millones de argentinos, nos pronunciamos frente a la falta de distribución de fondos por parte del Estado… pic.twitter.com/TNCvrd6DcV — Daniel Passerini (@PasseriniOk) May 14, 2026

Por último, añadió: “Otro mal mecanismo que está haciendo el gobierno nacional es el de seguir con la billetera y el látigo. No distribuyen los recursos de los ATN. Queremos que eso se coparticipe y vamos a plantear un proyecto de ley con ese objetivo”.

Del encuentro también participaron los intendentes Ulpiano Suárez (Mendoza), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Ariel Sujarchuk (Escobar), Damián Bernarte (San Francisco), Jorge Jofré (Formosa), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Leonardo Stelatto (Posadas), Rossana Chahla (Tucumán), Federico Achaval (Pilar), Othar Macharashvilli (Comodoro Rivadavia), Pablo Hassan (Oberá), Paula Carolina Mitre (Vera), Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y Nicolás Cuesta (San Justo).

Lo propio hicieron representantes de La Rioja y Viedma, entre otras. Además, enviaron su adhesión al documento jefes municipales de distintas partes del país que no pudieron asistir presencialmente, alcanzando el foro representación en 18 provincias.