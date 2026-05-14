Una historia entre trapecios: Aire Espacio Cultural presenta este fin de semana Trashumancia Lemebel

El show que combina danza, teatro y circo con literatura se realizará el próximo sábado y domingo en San Martín 1926

Aire Espacio Cultural , ubicado en San Martín 1926, será el escenario de Trashumancia Lemebel , un espectáculo que invita a conocer, desde una perspectiva circense, la obra literaria y militante del escritor chileno Pedro Lemebel. La cita es este sábado 16 a las 21 y domingo 17 a las 20.

Con siete artistas en escena, varios trapecios en distintas alturas y con una perspectiva acrobática, la pieza artística creada y producida por Aire Espacio Cultural, busca narrar los momentos más impactantes de la vida del escritor chileno: su obra, su relación con la izquierda, su militancia, su identidad sexual y el sostenimiento una literatura y un arte revolucionario.

Pero no hay un orden cronológico en la narración. Se evocan las esquinas de los barrios de Santiago de Chile, las primeras lecturas de Lemebel, la dictadura de Pinochet, el performismo, sus encuentros con la radio y la fama de su novela "Tengo miedo, torero". Todo entre trapecios.

"Desde sus orígenes, el circo contiene las diferencias y las marginalidades. Pedro Lemebel es uno de estos artistas, subalterno, de los márgenes, que vivió y luchó por un mundo más justo. Desde que ingresa a la sala, el público se encuentra con intervenciones rituales en diferentes espacios , de forma fragmentada, hasta llegar al escenario. Allí, una serie de cuerpos nacen desde una crisálida para narrar, desde ángulos diversos, la vida del escritor chileno", cuenta a La Capital Valentina Bona, una de las interpretes de la obra.

Además de la impactante escenografía, el diseño sonoro incluye desde recortes de entrevistas hasta recitados de fragmentos de las crónicas más reconocidas del autor, que son acompañadas de canciones alusivas a su trabajo.

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"El circo hace aparición en los trapecios sobre los que trascurre predominantemente la obra. Pedro Lemebel comenta en una entrevista que una profesión que hubiera deseado tener es la de “trapecista”, de ahí la inspiración para crear este espectáculo, que combina danza, teatro y circo con literatura, vida y militancia.

"Rescatar la obra de Lemebel en este contexto tiene que ver con recuperar la idea de cultura por y para todos, es un poco una forma de mantener vivo su legado y su reivindicación hacia lo otro. Del mismo modo, los espacios culturales, hoy muy golpeados por el desfinanciamiento, intentamos sostener esa defensa desde nuestro lugar como artistas y gestores culturales. Habitar estos espacios permite seguir creciendo, compartiendo y democratizando el arte y la cultura", sostiene Valentina.

1000237057 Fotografía: Gabriel Lovera

Pero Aire no es sólo el escenario donde se desarrollará la obra Trashumancia Lemebel. Desde el 2017 se dedican la formación de artistas a través de su escuela de acrobacia aérea, con cursos anuales para chicos y grandes, así como también a la producción de espectáculos, muestras, varietés y sucesos culturales.

Ficha técnica

► Intérpretes: Sofía Maggi Fernández, Celeste Iglesias, Valentina Bona, María Orona, Juan Mario Risso, Victoria Del Frade, Juan Ignacio Cejas.

► Dirección General: Aire Espacio Cultural

► Dirección Artística: Juan Ignacio Cejas

► Vestuario: Fátima Silva

► Luces: Emilio Spinassi

► Fotografía: Gabriel Lovera

► Diseño Gráfico: Sofía Maggi Fernández

► Producción General: María Noel Alarcón Loizaga