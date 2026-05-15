Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

La diputada nacional Marcela Pagano acusa al jefe del Estado por incumplir su deber de funcionario público al no ir a la Justicia por dos hechos que él mismo relató en una entrevista

Milei dijo que hubo un intento de golpe de Estado contra su gobierno en 2025 y que un empresario quiso sobornar a integrantes de su gestión.

La diputada nacional Marcela Pagano , exlibertaria, denunció este viernes al presidente Javier Milei por presunto “encubrimiento” de delitos , luego de una entrevista que el primer mandatario realizó en un canal de streaming. Sostiene que el jefe del Estado incumplió su deber de funcionario público al no denunciar dos hechos que él mismo relató en el intercambio periodístico.

El primero, se basa en un textual de Milei sobre la victoria del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en las elecciones porteñas de medio término del año pasado. El libertario afirmó que, desde ese momento, se intentó un golpe de Estado contra su gobierno .

Para Pagano, ese comentario de Milei “configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes" .

“Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable” , agrega la diputada en la denuncia.

Por último, la legisladora señala otro fragmento del reportaje al presidente en el que habló de un intento de coima por parte de un empresario.

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Pagano dice que “la conducta del empresario”, como la describe el Milei, “encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de presidente del funcionario al que se dirigió la oferta”.

Lo cierto es que Milei deslizó que un empresario habría intentado ofrecer sobornos a integrantes de su gestión, aunque no dio nombres ni detalles sobre el hecho. “Si yo te bloqueo una coima y no te la acepto, ¿a quién tendrías que haber criticado?”, planteó.

El primer mandatario sostuvo que los medios “se pusieron del lado del que quiso coimear” y afirmó que parte del periodismo actuó para debilitar las negociaciones económicas encabezadas por el ministro Luis Caputo.

El presidente sugirió que el supuesto intento de soborno fue frenado por funcionarios oficiales. “Los medios se pusieron del lado del que quiso coimear”, insistió en declaraciones que abrieron interrogantes sobre la posible existencia de un hecho de corrupción no denunciado públicamente.

El marco legal

Tanto el presidente como cualquier funcionario público tienen obligación legal de denunciar delitos de corrupción conocidos en ejercicio de sus funciones.

Al respecto, el artículo 177 del Código Procesal Penal establece ese deber para funcionarios y empleados públicos.

Además, la ley de ética de la función pública exige denunciar cualquier acto que pueda constituir un delito o causar perjuicio al Estado. Milei no precisó si el hecho al que hizo referencia fue presentado ante la Justicia.

Las declaraciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) se dieron en un tramo de fuerte tensión contra comunicadores. “Lo mierda humana que son muchos periodistas”, expresó Milei, antes de acusarlos de beneficiar “a los hijos de puta que hundieron este país”.