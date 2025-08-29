Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destacan una nueva miniserie argentina de Netflix y varias ficciones protagonizadas por estrellas de Hollywood

Gustavo Bassani y Leonardo Sbaraglia protagonizan "Las maldiciones", la minisierie argentina que es uno de los estrenos destacados del mes

En el mes de septiembre, habrá estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Para acompañar el final del invierno y la llegada de la primavera, Netflix, Max (antes HBO), Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Este mes habrá realmente de todo. Por un lado, se destaca la llegada de una nueva miniserie argentina a Netflix. Se trata de “Las maldiciones” , un thriller político situado en el norte del país, basado en un libro de Claudia Piñeiro, dirigido por Daniel Burman y protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Gustavo Bassani (protagonista de "Iosi, el espía arrepentido").

Por otro lado, múltiples estrellas de Hollywood encabezan ficciones de todo tipo: Jennifer Aniston vuelve con la cuarta temporada de "The Morning Show", Denzel Washington lidera la nueva película de Spike Lee “Highest 2 Lowest”, Jessica Chastain hace de una investigadora encubierta en "The Savant", Mark Ruffalo es un agente del FBI en "Task", Jude Law y Jason Bateman son dos hermanos conflictivos en "Black Rabbit” y Toni Collette sospecha de una turbia institución en "Incontrolables".

A continuación, un repaso por las novedades destacadas del mes:

Apple Tv Plus

- “Highest 2 Lowest”. 5 de septiembre

La nueva película de Spike Lee llegará al streaming tras un breve paso por cines. Denzel Washington, en su quinta colaboración con el director, interpreta a un empresario de la música que resulta víctima de un esquema de chantaje y queda ante un dilema de vida o muerte. Se trata de una reinterpretación del emblemático thriller “High and Low”, del japonés Akira Kurosawa.

Embed - Highest 2 Lowest | Trailer Español Subtitulado (2025)

- “The Morning Show”. Temporada 4. 17 de septiembre

Vuelve la serie protagonizada por Jennifer Aniston (también productora ejecutiva) y la ganadora del Oscar Reese Witherspoon. A lo largo de su desarrollo, la ficción situada en un programa de la primera mañana televisiva en Estados Unidos, pasó de reflejar las complejidades del movimiento #MeToo hasta la intervención de billonarios tecnológicos en el sistema de medios. Esta nueva temporada tendrá diez capítulos, y estrenará uno nuevo cada miércoles.

Marion Cotillard, otra ganadora del Oscar, se sumará al elenco junto con Jeremy Irons. Jon Hamm (el inolvidable Don Drapder de “Mad Men”) regresará en su rol de Paul Marks, el empresario que amenazaba con comprar el canal. Por otra parte, la actriz Julianna Margulies (que interpretaba a Laura Peterson, interés amoroso del personaje de Witherspoon) no volverá a la serie.

Embed - The Morning Show Season 4 (Subtitulado) | Trailer

- “All Of You”. 26 de septiembre

Esta película es un drama romántico protagonizado por el ganador del Emmy Brett Goldstein (por su interpretación de Roy Kent en “Ted Lasso) e Imogen Poots. La dupla interpreta a dos amigos de larga data, que se ven inesperadamente afectados por una intervención de la tecnología: un novedoso test determina que son “almas gemelas” y están destinados a vivir una historia romántica.

Si la historia suena un poco “Black Mirror” es porque literalmente lo es: el film fue escrito y dirigido por William Bridges, ganador de un Emmy por su trabajo como guionista en la popular serie antológica británica.

Embed - All of You | Trailer Español Subtitulado (2025)

- “The Savant”. 26 de septiembre

La multipremiada Jessica Chastain protagoniza este thriller de ocho episodios, en el que interpreta a una madre de familia con doble identidad: de noche, se dedica a infiltrarse en grupos de odio en internet para detectar posturas extremistas. Después del lanzamiento de los dos primeros episodios, estrenará uno por semana cada viernes.

Embed - THE SAVANT Trailer SUBTITULADO [HD] Jessica Chastain - THE SAVANT la especialista

Hbo Max

- “Task”. 8 de septiembre

Uno de los estrenos más prometedores del mes es esta nueva miniserie, de los creadores de “Mare of Easttown” (protagonizada por Kate Winslet). Con un elenco encabezado por Mark Ruffalo y Tom Pelphrey, la historia se centra en la investigación de una ola de robos violentos en los suburbios de Filadelfia: un agente del FBI (Ruffalo) lidera una fuerza especial para detener a una banda cuyo aparente cabecilla es un hombre de familia (Pelphrey), cuya vida ordinaria esconde una implicación directa en los crímenes.

Embed - Task | Tráiler Oficial | HBO Max

Disney Plus

- “Lilo y Stitch”. 3 de septiembre

La celebrada versión live action del clásico de disney llega el streaming después de un exitoso paso por los cines (recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo). Al igual que en la original animada de 2003, la historia sigue a una na niña hawaiana solitaria, interpretada por Maia Kealoha, que se hace amiga de un particular y adorable extraterrestre fugitivo.

Embed - Lilo y Stitch | Tráiler Oficial | Doblado

- “Only Murders in the Building”. Temporada 5. 9 de septiembre

Continúa la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Un inesperado trío de vecinos investiga crímenes de su entorno mientras graba podcasts de true crime.

En esta nueva temporada, tras la sospechosa muerte de su querido Lester, el portero del edificio, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde descubren una peligrosa red de secretos. Tras el estreno de los tres primeros episodios, estrenará uno por semana.

Embed - Only Murders In The Building: Nueva temporada | Tráiler Subtitulado | Disney+

- “Match: La reina de las apps de citas”. 19 de septiembre

Esta película está inspirada en la historia de Whitney Wolfe Herd, la fundadora de la aplicación de citas Bumble. La película narra cómo, tras haber participado en la creación de Tinder, Whitney Wolfe Herd (interpretada por Lily James) abandona ese proyecto para fundar Bumble, una app enfocada en empoderar a las mujeres al darles el control para iniciar conversaciones y crear un espacio más seguro en las citas en línea.

Embed - Match: La reina de las apps de citas | Tráiler Subtitulado | Disney+

Amazon Prime Video

- “LOL: Last One Laughing Argentina”. Temporada 2. 12 de septiembre

Se viene la segunda temporada de LOL Argentina, el reality que reúne a comediantes consagrados y talentos nuevos con el objetivo de hacer reír a los otros sin reírse ellos mismos. Susana Giménez regresa como conductora, acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato. La serie, que contará con seis episodios, estrenará los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre y los últimos tres el 19 de septiembre.

En esta nueva edición, entre los participantes estarán los rosarinos Pachu Peña y Pablo Granados, Nazareno Mottola, Fabio Alberti, Juli Savioli, Dani La Chepi, Alex Pelao, Marina Bellati, Martín Rechimuzzi y Lucas Upstein.

Embed - LOL Argentina - Temporada 2 | Tráiler oficial

- “Gen V”. Temporada 2. 17 de septiembre

Gracias al éxito de la primera entrega, continúa la serie que se desprende del universo de “The Boy”. En esta segunda temporada, la tensión aumenta en Godolkin University donde estudiantes y profesores enfrentan las secuelas de tragedias pasadas, mientras el país continúa bajo el control de facto de Homelander (antagonista de “The Boys”).

Embed - Gen V Segunda Temporada | Trailer Oficial | Prime Video

Netflix

- “Las maldiciones”. 12 de septiembre

La nueva producción original de Netflix en Argentina es una miniserie dirigida por Daniel Burman (“Iosi, el espía arrepentido”, “El rey el noce”) basada en la novela epónima de Claudia Piñeiro. Este thriller político y drama familiar se desarrolla en una provincia del norte del país, donde la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras en el Congreso se dirime la sanción de una ley crucial de explotación del litio.

En ese triángulo narrativo entran en juego Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), Román Sabaté (Gustavo Bassani, protagonista de “Iosi”) y Zoe (la debutante Francesca Varela). "A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación", anuncia la sinopsis. El elenco principal lo completan Alejandra Flechner y Monna Antonópulos.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

- “Merlina”. Temporada 2. Parte 2. 3 de septiembre

La popular serie dirigida por Tim Burton del universo “Locos Addams” regresó a la pantalla en agosto después de tres años del estreno de la primera temporada. Después del lanzamiento de los cuatro episodios iniciales, finalmente llegan los otros cuatro que completan esta segunda parte. Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega, continúa sus aventuras oscuras en la academia Nevermore.

Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial de la parte 2 | Netflix

- “Love is Blind: Brasil”. Temporada 5. 10 de septiembre

La quinta temporada del popular reality de citas a ciegas tiene una novedad interesante: por primera vez, todos los participantes que buscan el amor tendrán más de cincuenta años.

- “Black Rabbit”. 18 de septiembre

En esta miniserie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, el dueño de un restaurante (Law) se ve arrastrado al submundo criminal de Nueva York por su problemático hermano (Bateman).

Embed - Black Rabbit | Tráiler oficial | Netflix

- “El refugio atómico”. 19 de septiembre

Se trata de una miniserie española de ciencia ficción y drama creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (dupla vinculada a “Vis a Vis”, “El embarcadero” y “La casa de papel”. El elenco coral lo componen Joaquín Furriel, Miren Ibarguren, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán.

Ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se encierra en Kimera Underground Park, un búnker bajo tierra, para escapar de la catástrofe. El encierro sacará lo peor de unas personalidades ácidas, dando lugar tanto a alianzas inesperadas como a la revelación de secretos inconfesables.

Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España

- “La casa Guinness”. 25 de septiembre

Este drama histórico se centra en la familia Guinness, detrás de la famosa cerveza irlandesa. Tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, los hermanos adultos Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) y Ben (Fionn O'Shea) deben trabajar juntos para forjar un nuevo legado para su apellido familiar.

- “Incontrolables”. 25 de septiembre

Creada por Mae Martin, comediante no binarie canadiense (protagonista de “Feel Good”), se trata de un thriller psicológico con matices de terror y una fuerte crítica social protagonizada por Toni Collette. En la ficción, Collette sospecha que una institución para menores problemáticos, y sobre su líder carismático (Martin), no son lo que parecen.