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La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

El aumento del IPC que difundió el Indec mostró una desaceleración respecto de marzo pero fue mayor al que pronosticaban las consultoras privadas.

14 de mayo 2026 · 16:17hs
El precio de la carne moderó las subas en abril y contribuyó a desacelerar el IPC.

El precio de la carne moderó las subas en abril y contribuyó a desacelerar el IPC.

La inflación del mes de abril fue de 2,6% y mostró una desaceleración respecto de marzo, cuando marcó 3,4%. La división que registró mayor alza fue de la de transporte (4,4%), seguida por educación (4,2%). Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El de alimentos y bebidas fue uno de los rubros que menos subió, apneas 1,5%, debido a que se estancaron durante el mes pasado los incrementos en la carne.

Comunicaciones (4,1%) y vivienda y servicios básicos (3,5%) contribuyeron a presionar sobre los precios regulados, que fueron los que impulsaron el Indice de Precios al Consumidor de abril. Por debajo del promedio evolucionaron, además de los alimentos, las divisiones de salud (2,5), bienes y servicios (2,4%), bebidas alcohólicas (1,9%) y recreación (1%).

Los precios al consumidor aumentaron 32,4% interanual y acumularon un alza de 12,3% en el año. Gran Buenos aires fue la región con mayor suba mensual (2,8%), escoltada por Noreste (2,7%) y Patagonia (2,6%). La región pampeana, que incluye a Santa Fe, mostró un aumento del IPC inferior al índice general: 2,4%.

Los pronósticos

La medición del Indec superó las previsiones de las principales consultoras privadas, que habían estimado aumentos del IPC entre el 2,4% y el 2,5%. En la Ciudad de Buenos Aires, por caso, se desaceleró hasta el 2,5% en abril y acumuló un alza de 11,6% desde que arrancó el año, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

Un día antes de conocerse el dato del Indec, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), dio a conocer la llamada "inflación de los trabajadores". El índice se desaceleró al 2,4% en abril, nueve décimas por debajo del registro de marzo.

Sin embargo, el estudio advirtió que, pese a la desaceleración general, continúan las presiones sobre los precios regulados, especialmente en transporte y energía. Pese a que YPF dispuso el "buffer" de precios, el efecto arrastre de la suba internacional del petróleo se hizo sentir en la medición de abril. En ese contexto, el transporte lideró las subas mensuales con un incremento del 6,2%.

La baja de la carne

Fabián Amico, coordinador del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), sostuvo que el índice de abril refleja “fuerzas contrapuestas” dentro de la dinámica inflacionaria. “La baja abrupta del precio de la carne enmascara la suba de otros ítems, especialmente las tarifas”, explicó.

En términos interanuales, la inflación de los trabajadores alcanzó el 31,6%, mientras que acumuló un alza del 11,6% en los primeros cuatro meses del año.

El miércoles por la noche, la petrolera YPF anunció que prorrogará el buffer de precios porotros 45 días, previa suba de 1%. El CEO de la petrolera, Horacio Marín, señaló que la compañía absorberá las posibles “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent)”, comprometiéndose a mantener las demás variables del precio sin restricción, como ya había ocurrido en ciclos previos del esquema amortiguador.

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