Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras.

La causa federal surgió a partir del hallazgo en marzo pasado de un arsenal de armas enterradas en un terreno de Roldán y derivó en cinco imputaciones

Una causa en la Justicia Federal avanzó en la imputación de cinco personas investigadas por narcotráfico y lavado de activos. La hipótesis es que están vinculados a una banda criminal relacionada a las armas de fuego secuestradas en marzo pasado al ser halladas enterradas en un domicilio de Roldán.

En ese marco asoma la sombra de Lisandro "Licha" Contreras , imputado en 2024 como jefe de una asociación ilícita dedicada a distintos delitos. Entre los imputados este viernes por los fiscales Santiago Alberdi y Matías Scilabra está la pareja de Contreras, acusada de participar de una maniobra de lavado de activos mediante la transferencia de una camioneta valuada en más de 66 millones de pesos.

La audiencia se llevó a cabo luego de una serie de allanamientos realizados este jueves en distintos domicilios de Rosario. Entre ellos hubo operativos en Puerto Norte, barrio Martín y otras zonas de la ciudad en los que fueron secuestrados vehículos y detenidas cinco personas.

Narcotráfico y lavado

De acuerdo a lo informado por la Procuraduría de Narcocriminalidad, la causa tuvo su origen en una coordinación entre la Fiscalía Federal y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia. Uno de los puntos claves de la investigación fue el allanamiento en Roldán donde la Justicia provincial secuestró un arsenal enterrado en un terreno de Roldán.

En ese operativo fue detenido Lautaro Noriega, a quien le secuestraron un teléfono celular que arrojó información para abrir la causa federal. Entre otras evidencias había conversaciones e imágenes "que dan cuenta de una estructural criminal organizada, con continuidad temporal, dedicada al tráfico de estupefacientes".

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Uno de los allanamientos de este jueves fue en Gaboto al 522, donde fue detenido César Adrián C. Allí las fuerzas de seguridad secuestraron casi un kilo y medio de cocaína entre un ladrillo compacto y bochas fragmentadas. Además una prensa hidráulica, que se suele utilizar para compactar la sustancia, y balanzas de precisión.

En tanto en Camilo Aldao al 3400 fue detenido Mauricio Iván V. En ese domicilio el secuestro informado fue de 24 gramos de cocaína, 141 pastillas de éxtasis y unos gramos de marihuana. Además decomisaron balanzas y un cuaderno con anotaciones. Otro de los operativos fue en Puerto Norte, donde secuestraron una camioneta RAM.

La pareja de Licha Contreras entre los imputados

Los imputados este viernes por tráfico de estupefacientes agravado por la organización de tres o más personas son Lautaro N., Héctor Daniel P. y César C.. Mientras que a Mauricio V. le atribuyeron tenencia con fines de comercialización.

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Los acusados por lavado de activos, en tanto, son Lautaro N, César C. y Tamara F., pareja de Lisandro Contreras. Ella fue la única para quien el juez Román Lanzón confirmó medidas no privativas con firma quincenales por estar a cargo de una bebé de 9 meses. Mientras que el resto quedó en prisión preventiva efectiva.

Las maniobras de lavado de dinero, explicaron fuentes judiciales, consistió en el blanqueo de dinero ilícito mediante la transferencia de una camioneta RAM 1500 valuada en más de 66 millones de pesos. "El esquema quedó documentado en los propios mensajes del teléfono secuestrado. La camioneta fue hallada en las cocheras subterráneas del complejo Puerto Norte", indicaron.