Rosario recibe este fin de semana un frente frío: cómo sigue el tiempo en la región

El Servicio Meteorológico anticipó mañanas de hasta 4 grados y un fuerte descenso térmico el domingo. Bufandas, gorros y guantes, a la orden del día

Las temperaturas mínimas volverán a ser bajas y el tiempo será más invernal que otoñal

Rosario empieza a sentir de lleno el avance del frío. Después de varios días con bajas temperaturas, pero soportables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una seguidilla de jornadas con mañanas muy frías, mínimas de hasta 4 grados y temperaturas que, en algunos casos, no superarán los 12° durante la tarde.

El cambio de tiempo comenzará a sentirse con fuerza este viernes y se mantendrá al menos hasta mediados de la próxima semana, aunque sin lluvias importantes a la vista.

Aunque el sábado tendrá algo más de nubosidad y una leve probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, el ingreso de aire más frío se consolidará el domingo. Ese día la máxima apenas llegará a 12 grados y la mínima será de 6°, en una jornada que promete convertirse en la más fresca del fin de semana.

Además, el viento del sector sur ayudará a reforzar la sensación térmica baja durante gran parte del día.

Cómo seguirá el tiempo en Rosario

Según el pronóstico extendido, el frío continuará durante el arranque de la próxima semana. El lunes habrá una mínima de 5° y máxima de 16°. El martes, una mínima de 5° y máxima de 20° y el miércoles: mínima de 7° y máxima de 17°.

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Por ahora no aparecen lluvias importantes en el horizonte y el tiempo se mantendría mayormente estable.

tiempo

El descenso térmico empieza además a modificar algunas postales cotidianas en Rosario. Abrigos más pesados, estufas encendidas temprano y mayor circulación de camperas y bufandas comienzan a instalarse después de un otoño que, hasta ahora, había mostrado temperaturas relativamente moderadas.

También crece la atención sobre enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores, en una época donde suelen aumentar consultas por gripe, bronquiolitis y cuadros virales.

Recomendaciones ante el frío

Frente a las bajas temperaturas, especialistas recomiendan: