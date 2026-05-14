Fuerte reclamo para que Lolo, un perro de Rosario, no vuelva con su presunto abusador

Proteccionistas y el veterinario Carlos Cossia cuestionaron la restitución judicial del perro y reclamaron que siga resguardado mientras avanza la investigación

Caso Lolo: piden que la Justicia no devuelva el perro a su presunto abusador

Una nueva polémica vinculada a presunto abuso sexual animal generó fuerte repercusión en Rosario. Organizaciones proteccionistas y el veterinario Carlos Cossia denunciaron públicamente que la Justicia analiza restituir a un perro llamado Lolo a la persona señalada como su presunto agresor.

El caso comenzó a viralizarse en redes sociales luego de que Cossia publicara un mensaje cuestionando la medida. “Van a devolver a Lolo a la casa de su abusador” , escribió el exconcejal y veterinario. Según sostuvo, el animal fue recuperado y asistido por organizaciones proteccionistas y hogares de tránsito tras detectarse una situación de presunto abuso.

“Decidieron que vuelva al mismo infierno de donde salió”, agregó.

La organización Corazones Callejeros Rosario también difundió un comunicado donde expresó preocupación por una supuesta orden de restitución vinculada a la causa. “Un animal no es un objeto. No se devuelve como si nada cuando hay un hecho tan grave por esclarecer”, señalaron.

Desde la protectora sostienen que existe material audiovisual que será presentado ante la Justicia y reclamaron que cualquier decisión sobre el futuro del perro se tome recién una vez avanzada la investigación.

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El comunicado menciona además un oficio del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles judiciales sobre la causa ni resoluciones públicas respecto de la situación procesal del propietario del animal.

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El debate sobre el bienestar animal

El caso volvió a instalar una discusión que en Rosario viene creciendo en los últimos años: qué lugar ocupa el bienestar animal dentro de las decisiones judiciales. Desde organizaciones proteccionistas sostienen que muchas veces prevalece la figura del propietario registrado por encima de criterios vinculados al riesgo o al resguardo del animal.

“En ningún momento se pensó en los derechos y el bienestar de Lolo”, cuestionó Cossia.

La situación también reavivó reclamos históricos para endurecer la legislación argentina sobre maltrato animal y abuso sexual contra animales.

El antecedente que conmocionó a Rosario

La polémica aparece apenas unos meses después del caso de Negra, la perra comunitaria de barrio Godoy que fue atendida con lesiones genitales compatibles con abuso. En aquel episodio, estudios veterinarios confirmaron daños en la zona vaginal y se realizaron pericias para determinar el origen de las lesiones.

El caso generó fuerte conmoción pública y reabrió el debate sobre las limitaciones de la ley nacional 14.346, vigente desde 1954, que prevé penas relativamente bajas para hechos de maltrato animal.

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En ese contexto, distintos sectores proteccionistas comenzaron a reclamar reformas legales que incorporen agravantes específicos para casos de abuso sexual animal y mayores herramientas de protección judicial.

Campañas y presión en redes

En las últimas horas comenzaron a multiplicarse publicaciones bajo consignas como “Lolo no vuelve” y “Justicia por Lolo”, donde usuarios y organizaciones exigen que el perro continúe resguardado mientras se investiga el caso.

Las publicaciones apuntan directamente al Ministerio Público de la Acusación y piden revisar cualquier eventual restitución del animal.