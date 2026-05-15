Los planes de Scaloni: cómo será la preparación de la selección argentina para el Mundial

Algunos jugadores de la Albiceleste quedarán liberados este fin de semana, por lo que comenzarán los entrenamientos durante los últimos días de mayo

Cada vez falta menos para el comienzo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que Lionel Scaloni analiza los últimos detalles de la selección argentina antes de realizar la convocatoria de 26 futbolistas que irán a defender el título de campeón del mundo.

En ese marco, el cuerpo técnico prepara un plan para que sus jugadores lleguen de la mejor manera posible al debut ante Argelia del próximo martes 16 de junio en Kansas , donde la Albiceleste hará base durante la Copa del Mundo.

Mientras las principales ligas se acercan al fin de la temporada, todos los jugadores mantienen especial cuidado al aspecto físico y se cuidan para estar aptos para la cita mundialista, reconocida como el máximo escenario del fútbol. Por eso, casi sin vacaciones, varios futbolistas llegarán antes a la Argentina para comenzar su preparación junto al cuerpo técnico.

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Según detalló TyC Sports, desde la selección planifican una concentración en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza a partir del lunes 25 de mayo, la cual contará con la participación de algunos jugadores que fueron incluidos en la prelista de 55 nombres y que formarían parte de la nómina definitiva.

Quiénes comenzarán antes la preparación para el Mundial

Una vez que finalicen algunas de las competiciones europeas, Scaloni podría contar con varios futbolistas “liberados” de competencia a partir de ese fin de semana, como el caso de los jugadores que disputan la Ligue 1 de Francia, la Primeira Liga de Portugal y la Bundesliga de Alemania.

El cierre de la temporada en estas tres ligas será este domingo 17 de mayo. Los jugadores tendrán unos días de vacaciones y comenzarán a entrenar en Ezeiza a partir del lunes 25. Luego, a medida que finalicen las demás ligas, se sumarán la otra parte de los futbolistas convocados.

Nicolás Otamendi, Gianluca Prestianni y Alan Varela finalizarán la temporada de la Primeira Liga este sábado, al igual que Exequiel Palacios y Nicolás Capaldo con la Bundesliga. En tanto, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco cerrarán su participación en la Ligue 1 este domingo.

Entre estos nombres que quedarán liberados con anticipación, Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Palacios ya tendrían su lugar dentro de la lista del Mundial y comenzarán los trabajos en Ezeiza durante la última semana de mayo. Por otro lado, Medina, Equi Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni son alternativas de recambio que pelearán por quedarse con uno de los últimos cupos en la nómina.

Los planes de la selección argentina

Scaloni tiene hasta el 30 de mayo como fecha límite para entregar la citación definitiva a la Copa del Mundo. Cabe destacar que, ante alguna lesión previa al torneo, el entrenador podrá reemplazar a ese futbolista con otro jugador que haya integrado la prelista de 55 nombres.

Scaloni seleccion argentina Scaloni deberá entregar la lista definitiva a más tardar el 30 de mayo. AP

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Luego, el 1º de junio, la delegación albiceleste llegará a Kansas, Estados Unidos, para asentarse en la que será su base en el Mundial, elegida especialmente por el cuerpo técnico. Durante esos días, afrontarán varios entrenamientos antes de los últimos dos amistosos previos al debut.

El 6 de junio, Argentina enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas y, tres días después, el 9 de junio, chocará ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Finalmente, el 16 de junio hará su estreno ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas.