Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportaron caídas en sus ventas

Un nuevo relevamiento expone un escenario de incertidumbre para los comercios de la ciudad, fuertemente golpeados por la contracción de la demanda y el aumento de los costos fijos.

sLa Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI), a través de su Departamento de Economía, dio a conocer los resultados de su última Encuesta Rápida sobre Actividad Comercial, realizada durante los primeros días de mayo. Los datos reflejan un escenario de marcada incertidumbre que compromete la estabilidad de los establecimientos locales. El desempeño mensual arrojó que el 69% de los comerciantes encuestados sufrió una disminución en sus ventas en comparación con el mes de abril . El panorama se completa con un 18% que no registró variaciones en su nivel de facturación y un minoritario 13% que logró anotar algún incremento.

La profundidad de este retroceso es uno de los datos más alarmantes del informe. Dentro del universo de comercios que vendieron menos, el 84% reportó una caída superior al 5% en el último mes. Apenas un 15% tuvo bajas de entre el 2% y el 5%, y solo el 1% registró una disminución menor al 2%.

La preocupación del sector se agudiza al observar el deterioro de las empresas en relación con el año pasado. En la comparativa interanual, el 61% de los locales relevados informó una caída "crítica", con reducciones de ventas superiores al 10% respecto al mismo mes del ciclo previo.

Además, un 25% reportó bajas de entre el 5% y el 10%, mientras que el 14% restante anotó disminuciones de hasta un 5%.

El "efecto pinza": menos ventas y más gastos

Los comerciantes de Rosario explicaron que este escenario crítico se fundamenta en un "efecto pinza", provocado por la conjunción de una baja en la demanda y el alza constante de los gastos fijos.

Al elaborar un ranking con los principales obstáculos para la actividad, la caída de la demanda se posicionó como el factor crítico principal, afectando al 73% de los consultados. A este problema le siguen:

La alta presión impositiva de tributos nacionales y provinciales (40%).

de tributos nacionales y provinciales (40%). El aumento de alquileres (33%).

(33%). La competencia con importaciones (33%).

(33%). El incremento del costo energético (30%).

(30%). La falta de financiamiento (23%).

Expectativas desfavorables para el futuro

El clima de los negocios ha absorbido este impacto, trasladando la incertidumbre a las proyecciones a corto plazo. En este contexto, el 72% de los comerciantes manifiesta una visión poco favorable hacia el futuro: un 41% prevé que su actividad se mantendrá estancada y un 31% pronostica que las ventas continuarán disminuyendo.

Frente a este complejo panorama comercial, apenas el 28% de los titulares de los locales conserva la expectativa de que sus ventas logren un aumento en el corto plazo.