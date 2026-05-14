La Capital | Economía | alerta

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportaron caídas en sus ventas

Un nuevo relevamiento expone un escenario de incertidumbre para los comercios de la ciudad, fuertemente golpeados por la contracción de la demanda y el aumento de los costos fijos.

14 de mayo 2026 · 19:23hs
Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportaron caídas en sus ventas

sLa Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI), a través de su Departamento de Economía, dio a conocer los resultados de su última Encuesta Rápida sobre Actividad Comercial, realizada durante los primeros días de mayo. Los datos reflejan un escenario de marcada incertidumbre que compromete la estabilidad de los establecimientos locales. El desempeño mensual arrojó que el 69% de los comerciantes encuestados sufrió una disminución en sus ventas en comparación con el mes de abril. El panorama se completa con un 18% que no registró variaciones en su nivel de facturación y un minoritario 13% que logró anotar algún incremento.

La profundidad de este retroceso es uno de los datos más alarmantes del informe. Dentro del universo de comercios que vendieron menos, el 84% reportó una caída superior al 5% en el último mes. Apenas un 15% tuvo bajas de entre el 2% y el 5%, y solo el 1% registró una disminución menor al 2%.

La preocupación del sector se agudiza al observar el deterioro de las empresas en relación con el año pasado. En la comparativa interanual, el 61% de los locales relevados informó una caída "crítica", con reducciones de ventas superiores al 10% respecto al mismo mes del ciclo previo.

Además, un 25% reportó bajas de entre el 5% y el 10%, mientras que el 14% restante anotó disminuciones de hasta un 5%.

El "efecto pinza": menos ventas y más gastos

Los comerciantes de Rosario explicaron que este escenario crítico se fundamenta en un "efecto pinza", provocado por la conjunción de una baja en la demanda y el alza constante de los gastos fijos.

Al elaborar un ranking con los principales obstáculos para la actividad, la caída de la demanda se posicionó como el factor crítico principal, afectando al 73% de los consultados. A este problema le siguen:

  • La alta presión impositiva de tributos nacionales y provinciales (40%).
  • El aumento de alquileres (33%).
  • La competencia con importaciones (33%).
  • El incremento del costo energético (30%).
  • La falta de financiamiento (23%).

Expectativas desfavorables para el futuro

El clima de los negocios ha absorbido este impacto, trasladando la incertidumbre a las proyecciones a corto plazo. En este contexto, el 72% de los comerciantes manifiesta una visión poco favorable hacia el futuro: un 41% prevé que su actividad se mantendrá estancada y un 31% pronostica que las ventas continuarán disminuyendo.

Frente a este complejo panorama comercial, apenas el 28% de los titulares de los locales conserva la expectativa de que sus ventas logren un aumento en el corto plazo.

Noticias relacionadas
Más de 200 milímetros de lluvias caída en las últimas horas en el norte de Santa Fe

Preocupación por El Niño y la lluvia en Santa Fe: "Ya tenemos las napas muy altas y con poca capacidad de absorción"

Un sector del parque de la Independencia quedó anegado el sábado 28 de marzo de 2026 debido a la lluvia.

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

El precio de la carne moderó las subas en abril y contribuyó a desacelerar el IPC.

La inflación fue de 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Se viene el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

Lo último

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Un nuevo relevamiento expone un escenario de incertidumbre para los comercios de la ciudad, fuertemente golpeados por la contracción de la demanda y el aumento de los costos fijos.
Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas
Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte
La Ciudad

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa
Policiales

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar
La Ciudad

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Ovación
Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: Han robado toda la vida
Ovación

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: "Han robado toda la vida"

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: Han robado toda la vida

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: "Han robado toda la vida"

Cuándo jugará la selección argentina sus partidos del Mundial

Cuándo jugará la selección argentina sus partidos del Mundial

La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

Policiales
Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

La Ciudad
Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura
La Ciudad

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

La deuda de Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

La deuda de Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos
Policiales

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán
POLICIALES

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros
La Ciudad

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?
Economía

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
La Ciudad

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años
La Ciudad

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Un centro de día al borde del cierre: Si no pagan, en agosto cerramos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido
Economía

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses
Salud

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores
Información General

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Patricio Pron presenta en Rosario En todo hay una grieta y por ella entra la luz
Cultura

Patricio Pron presenta en Rosario "En todo hay una grieta y por ella entra la luz"

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer
La Ciudad

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa
La Región

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso
La Ciudad

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso