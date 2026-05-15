Solca, la artista que pisa cada vez más fuerte con su rock sin vueltas

Solca no puede pasar desapercibida. Si se escucha uno de sus temas y sobre todo si se la ve en vivo, no se la puede ignorar. Hay algo en la potencia de su sonido, su voz y su presencia escénica -una convicción, un descaro, un impulso hacia adelante- que convoca e hipnotiza. Mientras termina su segundo disco, y después de pasar por escenarios multitudinarios, vuelve a las bases y hace su primera fecha propia en más de dos años. El show es este viernes 15, a las 21, en Majo Club (Tucumán 1016), junto a Poción Sirena.

Con 25 años, Solca (Sol Cascardo en el documento) es una artista integral. Es compositora, intérprete, productora y sesionista de bajo y guitarra. Oriunda de Rojas (provincia de Buenos Aires), se vino a Rosario antes de cumplir los 19. Estudió un año y medio de Psicología, “como todo el mundo tiene que hacer para después hacer lo que realmente quiere hacer”. Pandemia de por medio, decidió “ponerse seria con la música”, que la acompañaba desde chica, y se anotó en la Facultad de Música.

En 2024, grabó, mezcló, y produjo su primer disco “Dirtbag” de forma completamente autogestiva y autodidacta. Ese mismo año, tocó ante 10000 personas en la ex Rural como telonera de Wos, y fue una de las ganadoras de Sonario, el programa municipal de asesoramiento integral de proyectos musicales en proceso de consolidación. En 2025, fue la única artista mujer de la escena local que integró la grilla del Festival Bandera.

Después de la vorágine, Solca retorna a sí misma. Está terminando su segundo disco, que tiene pensado lanzar en septiembre, y quiere seguir construyendo su público propio.

“Todo sigue completamente autogestivo. Toda la matriz es la misma: a estas nuevas canciones las hice sola en mi casa y las grabé acá. Pero ahora sí estoy trabajando con Lautaro Suárez, el Índico, como coproductor. Tengo otras dos manos que me están ayudando y que siento que potencian el disco a un nivel mucho más alto. Tengo mucha ilusión con este disco. Tengo la sensación de que ahora sí, de que llegué a una profundidad no sólo como artista sino como música y letrista”, contó Sol en diálogo con La Capital, respecto de su nuevo trabajo.

Ese próximo álbum (que ya tiene nombre, aunque no se puede revelar todavía) está compuesto por una docena de canciones nuevas, algunas de las cuales ya están circulando en plataformas o escenarios.

“La primera vez que toqué temas nuevos fue en el Bandera. Uno fue ‘Nueva piel’, que es el primer single del disco y que ya en ese momento había salido. El otro se llama ‘Actitud’, que es una bomba y que va a salir con el disco. Vengo tocando otro de los nuevos que salió hace poco, 'Hacela bien'. Para el show del 15, vamos a hacer otros inéditos. El tema es que el disco nuevo tiene doce temas, un show entero. Entonces tenemos que ir sumando de a poco”, detalló la artista.

Embed - SOLCA - NUEVA PIEL

>> Leer más: Caliope Family sintetiza nueve años de historia en "Emblema", su nuevo disco

Un disco desde y sobre la carne

El sonido de Solca transita entre el rock visceral (crudo y refinado a la vez) y el nu metal. Su música está atravesada por riffs filosos y esa cadencia rockera irresistible que hace imposible no mover la cabeza al compás. La voz de Sol es entre áspera y provocativa (tiene algo de las hermanas Bertoldi), y sus letras están en sintonía con toda la estética de su propuesta: una irreverencia identitaria, que no está a la venta.

“En ‘Dirtbag’ hay algunos elementos orgánicos, analógicos, algunas baterías grabadas, pero hay otras búsquedas con samples. El disco que voy a sacar este año es más analógico. La mayoría de las canciones las hice primero en la viola. Es un salvataje de lo que me gustaba hacer y de lo que a veces vuelvo”, compartió Solca.

“Ya con que esté haciendo el máster con Billie Gómez, con los equipos analógicos, cambia el calor de todo. Podemos hablar tres horas sobre si es lo mismo hacer un beat o grabar en un estudio, pero yo lo siento diferente y es congruente con lo que quiero que se sienta en el disco. De hecho el disco es sobre esto, sobre la carne, sobre lo que es palpable y nos atraviesa a todos. Tiene que generar esa sensación”, agregó la artista, que sin ir más lejos tiene tatuado el nombre de su disco anterior y de uno de los nuevos singles.

Según Sol, las instancias de masividad que atravesó fueron muy valiosas, pero tiene muy clara la importancia de construir y alimentar un público propio, de generar una “permanencia” en la escena para que la conexión se dé en términos de calidad y no sólo de cantidad.



Embed - SOLCA - HACELA BIEN

>> Leer más: Wos: "Lo que más me importa es ir cambiando todo el tiempo"

“En el medio de la vorágine de tocar en el Bandera y abrirle a Wos, y sacando de la ecuación lo coyuntural que hace imposible hacer fechas, me vi en una seguidilla de plataformas donde el público no iba específicamente a verme a mí. Eso permite que tu nombre llegue a más personas, y en el mejor de los casos acarrear a parte de ese público hacia vos, pero después tenés que brindarles un lugar y mostrarles por qué tienen que quedarse. Y eso no lo hice aún. Esta fecha es la primera propia que hago en dos años”, contó.

En este sentido, Solca habló de la dificultad de vender entradas en medio de la crisis económica. El fenómeno de las entradas agotadas del que tanto se habla parece alcanzar sólo (o mayormente) a los artistas mainstream. La música independiente la está peleando fecha a fecha, ticket a ticket. En Rosario en particular, es histórica la falta de apoyo masivo o sostenido a las propuestas locales que no hayan pasado por la aprobación de un escenario nacional, o mejor dicho porteño. “Apoyar el arte local no sale nada. Ocho mil pesos son dos birras”, subraya.

“No quiero poner el hecho de hacer una fecha en términos de inversión, porque soy música y quiero tocar mis canciones. No es una inversión en la bolsa. Lo que agradezco es tener a la banda que me apoya y que están igual porque apuestan y creen en mí. Puedo permitirme tocar y no ganar plata porque ellos me acompañan y me lo posibilitan, pero en un mundo un poquito más zafable no tendría que ser así”, aseguró la artista. La banda en cuestión está formada por Lautaro Canals en batería, Ignacio Benítez en guitarra, y Timmy Flores en bajo.

Para Sol, la fecha de este viernes es una oportunidad de mostrar lo que tiene para dar en esta instancia de su carrera y de su vida, de poner sobre el escenario su crecimiento. “La última vez que hice una fecha propia era otro mundo, literalmente. También era otro mundo interno mío, y el mundo que puedo ofrecer hacia afuera. En estos años pasé por muchos cambios, en el mejor sentido, y el estudio nunca cesó. Entonces sí o sí voy a ofrecer otra cosa”, afirmó.