Quién es uno de los arqueros que busca Newell's para reforzar el plantel

La lenta recuperación de Gabriel Arias y la incertidumbre sobre el futuro de Barlasina obligan a la búsqueda de una opción a Josué Reinatti

El mercado de pases para Newell's ya comenzó y, más allá que en la iniciativa todo se hace muy lento , los nombres empiezan a surgir lentamente buscando, sobre todo, saciar los gustos y necesidades de Frank Kudelka para conformar el equipo que pretende el entrenador.

En esa búsqueda, una de las posiciones que entre el técnico y la dirigencia buscan es la del arquero. La lesión de Gabriel Arias (tendría entre tres o cuatro meses de recuperación todavía de la fractura del peroné) y la incertidumbre con respecto al futuro de Williams Barlasina, obligan a la Lepra a buscarle una opción a Josué Reinatti.

En esa búsqueda, la idea es potenciar al exguardameta de Defensa y Justicia bajo los tres palos como titular , después de lo que fue su buena actuación en el final de la Liga Profesional, pero más allá de eso la percepción es encontrar una alternativa joven, con futuro y que pueda ser una buena competencia para Reinatti.

En ese sentido, lo que pudo averiguar Ovación es que uno de los nombres que aparece en la lista de posibilidades es el arquero de River Ezequiel Centurión. El guardameta, de 28 años, está en el Millonario desde 2019 teniendo un paso a préstamo por Estudiantes de Buenos Aires e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Centurión ya fue sondeado por la Lepra en el momento que se evaluaba sumar un guardameta por la grave lesión de Arias, pero después quedó en la nada debido a la decisión de Roberto Sensini, mánager de aquel momento, de darle continuidad tanto a Barlasina como a Reinatti.

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En el equipo de Núñez, hoy brilla el joven Santiago Beltrán, quien aprovechó la lesión de Franco Armani para quedarse con la titularidad del equipo que dirige el Chacho Coudet. En ese sentido, Centurión ocupa el tercer lugar entre las opciones en el arco riverplatense.

La chance de ser tenido en cuenta en River

Pero claro, la situación puede cambiar en este libro de pases, ya que el arquero campeón del mundo evalúa la posibilidad de irse de River y finalizar su carrera en Atlético Nacional de Medellín, club en el que es ídolo. Esta decisión le daría la chance a Centurión de ser opción de Beltrán desde el banco de suplentes y entre tantas competencias que encara el Millonario para el segundo semestre tener posibilidades de titularidad.

La cuestión se modifica ostensiblemente si Armani decide quedarse en Núñez (tiene contrato hasta diciembre de 2026), allí Centurión continuaría como tercera opción y se acortan las probabilidades de tener protagonismo.

Con ese panorama, Newell's es una buena opción para el guardameta nacido en Cipolletti y no vería con malos ojos desembarcar en el Parque de la Independencia aunque, probablemente, se evalúe introducir en el vínculo con la Lepra una cláusula de repesca por si Armani cumple su contrato con River y cierra su carrera en Colombia.