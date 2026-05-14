El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

Política
Intendentes reclamaron desde Rosario la restitución de fondos nacionales
Política
Quién es Manuel Quintar, el diputado que fue al Congreso en un Tesla Cybertruck
LA CIUDAD
Cuatro ofertas para construir el Parque Acuático y renovar La Florida
La Región
Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente
La Región
Investigan la muerte de un sereno en San Lorenzo tras un principio de incendio
La Ciudad
Avanzan las obras para la recuperación del Hospital Regional Sur
POLICIALES
Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus dueños
la ciudad
Juegos Crear en Rosario: miles de chicos en la primera jornada de la cuarta edición
LA CIUDAD
Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"
Policiales
Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos
POLICIALES
Avioneta narco en Villa Eloísa: cayeron los hermanos oriundos de Roldán
La Ciudad
Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros
Economía
Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?
La Ciudad
Un gran incendio destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
Salud
Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico
La Ciudad
Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años
La Ciudad
Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"
Politica
Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas
Economía
Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido
Salud
Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses