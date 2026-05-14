El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

Se anuncia un sábado agradable y un domingo de viento intenso y un frente frío que desplomaría los registros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 15 de mayo una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 20º, en vísperas de un sábado agradable y un domingo de viento intenso y un frente frío que desplomaría los registros.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte cambiando a moderados, una marca de 10º y cielo despejado, que hacia la mañana se volvería algo nublado, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 20º bajando a 15º durante la noche.

El sábado estaría nublado con algunas chances de lluvias aisladas en la tarde y registros entre 18º y 11º.

El domingo arrancaría con vientos intensos y fuertes ráfagas, y tendría una máxima de 16º y una mínima de apenas 6º. Se espera cielo mayormente nublado.

Para el lunes pronostican cielo despejado, la temperatura máxima bajando a 13º y la mínima llegando hasta los 5º.

El martes habría pocos cambios: 13º de máxima, 5º de mínima y cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Para el miércoles se anuncia un leve repunte en las marcas, con 17º de máxima, 7º de mínima y cielo ligeramente nublado.