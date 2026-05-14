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El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

Se anuncia un sábado agradable y un domingo de viento intenso y un frente frío que desplomaría los registros

14 de mayo 2026 · 23:24hs
El tiempo en Rosario: viernes con nubes pero con la temperatura en aumento

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 15 de mayo una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 20º, en vísperas de un sábado agradable y un domingo de viento intenso y un frente frío que desplomaría los registros.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del norte cambiando a moderados, una marca de 10º y cielo despejado, que hacia la mañana se volvería algo nublado, ya con los termómetros marcando 8º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con una máxima de 20º bajando a 15º durante la noche.

El sábado estaría nublado con algunas chances de lluvias aisladas en la tarde y registros entre 18º y 11º.

El domingo arrancaría con vientos intensos y fuertes ráfagas, y tendría una máxima de 16º y una mínima de apenas 6º. Se espera cielo mayormente nublado.

Para el lunes pronostican cielo despejado, la temperatura máxima bajando a 13º y la mínima llegando hasta los 5º.

El martes habría pocos cambios: 13º de máxima, 5º de mínima y cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Para el miércoles se anuncia un leve repunte en las marcas, con 17º de máxima, 7º de mínima y cielo ligeramente nublado.

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