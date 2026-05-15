Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

Una mujer de 26 años quedó internada en grave estado tras ser baleada el jueves a la noche mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez. El ataque sucedió alrededor de las 21 en Espora al 500 de esa ciudad.
El hecho sucedió el jueves a la noche en Espora al 500. Por este caso, la Policía detuvo a dos sospechosos e incautó un arma de fuego
Una mujer de 26 años quedó internada en grave estado tras ser baleada el jueves a la noche mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez. El ataque sucedió alrededor de las 21 en Espora al 500 de esa ciudad.
La primera versión de cómo sucedió el ataque la brindó la pareja de la víctima. El hombre declaró ante la Policía que ambos se encontraban en el interior del negocio y que en un momento dado apareció un sujeto desconocido que comenzó a efectuar disparos con armas de fuego y luego escapó.
La víctima, identificada como Moelia R., fue trasladada por su pareja en principio al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez. Luego, debido a la gravedad de la herida, fue derivada al Hospital Provincial de Rosario.
La Policía reportó la detención de dos sospechosos presuntamente vinculados a ese hecho. El caso quedó bajo investigación de la fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Agustina Eiris, con el apoyo de la Policía de Investigaciones.
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El fiscal Aquiles Balbis sostuvo que, según las primeras informaciones, el chico fue asesinado el sábado a la mañana. Su cuerpo se habría mantenido refrigerado varios días