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Cuatro ofertas para la construcción del Parque Acuático y la renovación de La Florida

La apertura de sobres se realizó este jueves. El presupuesto es de $12.600.000.000. Buscan que las obras estén listas para el próximo verano

14 de mayo 2026 · 13:09hs
La memoria selecciona

La memoria selecciona, exagera y embellece. Y aun así seguimos confiando en ella.

Cuatro ofertas se presentaron en la licitación pública de las obras de renovación de La Florida y la construcción de un parque acuático. Son constructoras de la ciudad: Edeca, Dinale, Rovial y una UTE integrada por Deapoli y Obring. El presupuesto oficial estaba estimado en $12.600.000.000. Buscan que las obras estén listas para el próximo verano.

La apertura de sobres se realizó este jueves, en un acto que además sirvió como presentación oficial del proyecto. Ahora, la Municipalidad de Rosario debe analizar la documentación presentada para verificar que los oferentes cumplan con la condiciones requeridas y el paso siguiente serán las evaluaciones en la preadjudicación que está prevista para las próximas semanas.

Se impulsa "la reestructuración general del área y la integración de sus espacios al conjunto de la Rambla Cataluña y su entorno, a través de la remodelación y desarrollo de los espacios de playa acompañado con la ampliación de servicios gastronómicos, el mejoramiento de los servicios generales de playa y baños públicos, y la reestructuración de las áreas de circulaciones públicas y recreativas”, según se detalla en el llamado a licitación.

Las obras en el complejo La Florida comprenden "una renovación integral en su sector sur, partiendo con la demolición del edificio mirador, y la construcción de nuevas escaleras proveniente del puente peatonal que cruza Av. Carrasco. Se propone un nuevo edificio que conforma el ingreso al complejo, ofrece nuevos vestuarios, baños, sectores de apoyo y vigilancia además de un equipamiento gastronómico".

En el mismo texto, se especifica que "se propone un nuevo equipamiento específico compuesto por piletas y juegos de agua, ubicados en el espacio anterior al complejo, realizando un tablestacado en el borde del rio, permitiendo el crecimiento del borde con la intención de ubicar dicho equipamiento. Este sector contendrá un espacio específico de bombas y mantenimiento de los juegos, y contara con un vallado de rejas de silueta similar a la utilizada en otros espacios públicos de la ciudad", informa el pliego.

En paralelo, se realizará la modificación del conducto de desagües pluviales Piaggio. construyendo un tramo del conducto hasta una base existente en la costa del rio Paraná.

"El proyecto no invade la playa"

“El proyecto no solo no invade la playa pública, sino que implica retirar bares que están en la zona y que le restan espacio público a la gente”, planteó el intendente Pablo Javkin sobre la iniciativa, que genera polémica entre sectores ambientalistas y también de la oposición, que plantean que sería la pérdida de un sector destinado al uso público.

En diálogo con iálogo con LT8, el mandatario local adelantó que tiene previsto dialogar con quienes rechazan la iniciativa para explicar los fundamentos y resaltar beneficios.

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Sobre la licitación de la obra, sostuvo: “Son 11 puntos de intervención en la costanera norte, un lugar que requiere inversión. Hace muchos años que no hay un proyecto integral en ese sector, me atrevo decir desde su inauguración para el Mundial del 78”.

El proyecto de parque acuático

Según el intendente, “lo fundamental del proyecto es resolver el problema del conducto Piaggio, que es pluviocloacal y está roto. Entonces derrama residuos de lluvias, pero también de cloacas en la zona de la explanada que hoy está en discusión”.

Javkin aseguró que “el proyecto, con el parque acuático incluido, no solo no invade la playa pública, sino que implica retirar bares que están sobre esa zona y que le quitan espacio público a la gente. Vamos a demoler estructuras que hoy tapan la vista y el acceso al río como comercios gastronómicos, en su momento Señor Arenero o Mordisco. Todo eso representaba una interferencia al uso del río y a la visual”.

>> Leer más: Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción turística en la costanera norte

“Hoy presentaremos los once puntos de intervención. En el medio hubo que hacer una llamado a licitación y sobre eso hubo gente con intereses políticos que difundieron información falsa. Vamos a dialogar con todos los sectores involucrados en las protestas, porque estamos convencidos de que costanera norte es un lugar que debería estar mejor”, subrayó.

Dijo también que “es un sector que, durante las noches, genera dificultad para descansar a los vecinos, producto del uso de ese espacio para el consumo de alcohol o de drogas en algún momento. Es un sitio donde se hicieron allanamientos por parte de fuerzas federales y provinciales con el secuestro de armas y estupefacientes. Además, tiene una colectora con una obra de Pérez Celis, que hoy está muy deteriorada por la pérdida de agua del conducto Piaggio. Vamos a mejorar ese lugar como lo hicimos con la costa central y en la Cascada del Saladillo y el parque Sur”.

El parque acuático y las críticas

Javkin recordó que durante la gobernación de Hermes Binner se intentó hacer una obra en la Cascada Saladillo, que fue muy cuestionada por diversos sectores. “Esa obra se frenó y después costó mucho retomarla y casi se perdió la cascada. Hoy se está haciendo una obra enorme para recuperarla casi sobre el puente, pero cuando se proyectó debía hacerse mil metros adelante”.

El titular del Ejecutivo Municipal también fue consultado sobre los cuestionamientos que recibe por estos días la concreción del parque acuático, algo que se expresó anoche cuando un grupo de vecinos se manifestó frente al Teatro El Círculo, donde se realizaba un encuentro de intendentes.

>> Leer más: Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

"A veces, el hecho de no hacer nada perjudica el patrimonio de la ciudad. Estamos convencidos que hay que mejorar la costanera norte. La Rambla Catalunya está afectada a una empresa pública (Costanera Rosario), desde cuando Binner era intendente. Y seguirá siendo así. Hay un montón de emprendimientos privados que hay que achicar. Había no menos de cinco bares en esa zona. Y eso, de algún modo, también era un espacio público que se utilizaba para una explotación privada”.

“Todo el mundo tiene el derecho a opinar. Nosotros vamos a presentar el proyecto y exhibiremos cómo va a quedar. No puedo jugar con inteligencia artificial. Tengo que explicar una obra fundamental que es reparar el conducto Piaggio, que es lo más urgente. Además, hay un muelle con embarcaciones, que le impide ir a nadar a la gente. Vamos a hablar con cada vecino que tenga una inquietud. Después, si alguien quiere mentir y hacer figurar una cosa que no estará en el proyecto, y eso lo usa en redes sociales... así son estos tiempos. Es muy fácil generar odio y desinformar, y es difícil hacer, a mí me tocó hacer”.

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