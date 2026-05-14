Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez Esta vez le tocó el turno a la escuela "Alicia Moreau de Justo", ubicada en Maipú y San Carlos. Las clases se dictaron con normalidad 14 de mayo 2026 · 13:13hs

FOTO: Celina Mutti Lovera / La Capital Los rastros del ataque incendiario contra la Escuela "Alicia Moreau de Justo" de Villa Gobernador Gálvez

Otra institución educativa de la región volvió a ser la caja de resonancia de disputas entre bandas delictivas. En este caso, le tocó el turno a la Escuela Nº 1.270 “Alicia Moreau de Justo”, de Villa Gobernador Gálvez: sufrió un ataque incendiario y dejaron una nota dirigida a presos de Coronda y también al gobernador Maximiliano Pullaro.

Según fuentes oficiales, todo sucedió el miércoles a la noche. La Policía fue convocada a la institución, en Maipú y San Carlos, tras la denuncia que hizo un vecino de la escuela. Esa persona declaró que en un momento dado comenzó a sentir un intenso olor a quemado y que al salir a la calle observó un foco ígneo una pared lateral del colegio.

De acuerdo con esa versión, esa persona pudo sofocar rápidamente el fuego y no hubo necesidad de llamar a los bomberos. Al relevar la escena del hecho, los policías hallaron un trozo de tela extendido sobre la vereda con un mensaje escrito en aerosol de color negro. La Policía también halló en el lugar un bidón.

Mensaje de tono mafioso Según trascendió, la leyenda que se podía leer en el trapo hacía referencia a dos presos de la cárcel de Coronda, a otra persona supuestamente ligada al delito en la zona de Vía Honda y concluía con un reclamo al gobernador Maximiliano Pullaro.

>> Leer más: Escuelas y mensajes entre bandas criminales: al menos 11 casos desde el comienzo de clases Los voceros indicaron que la escuela no cuenta con cámaras de vigilancia, y las actuaciones por este caso fue presentadas en la seccional 29ª con intervención de la Policía de Investigaciones. Desde el Ministerio de Educación indicaron que las actividades en ese establecimiento se desarrollaron con normalidad esta mañana.