Lady Gaga compartió una emotiva despedida a Tony Bennett

Juntos, grabaron dos discos. Primero llegó "Cheek to Cheek" de 2014, que forjó y consolidó el vínculo entre ambos. Además, fue un éxito rotundo y llegó a lo más alto de ventas según Billboard. Así, Bennett se convirtió, a los 88 años, en el artista vivo de mayor edad con un álbum número 1. Más recientemente, en 2021, lanzaron "Love for Sale", un tributo a Cole Porter.

“A pesar de que había cinco décadas entre nosotros, era mi amigo. Mi amigo de verdad. Nuestra diferencia de edad no importaba. De hecho, nos daba a cada uno algo que no teníamos con otras personas”, subrayó Gaga, sobre los años que lo separaban de su colega.

Bennett había sido diagnosticado con Alzheimer en 2016. En agosto de 2021, hizo su última aparición pública con Gaga en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, donde dieron juntos el concierto de despedida "One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga".



“Estuve duelando la pérdida de Tony por mucho tiempo. Tuvimos una larga y poderosa despedida. Perder a Tony en manos del Alzheimer fue doloroso pero también muy hermoso. Todo lo que quise fue que Tony se acordara cuánto lo quería y cuán agradecida estaba de tenerlo en mi vida”, expresó la artista sobre transitar la enfermedad de su amigo.

Finalmente, dio un contundente mensaje sobre el cuidado de los adultos mayores. “Si pudiera decirle algo al mundo sobre esto es que no releguemos a los mayores, no los abandonemos cuando las cosas cambian. Cuiden de los mayores y les prometo que van a aprender algo especial. Quizás incluso mágico. Y presten atención al silencio: algo de los intercambios más signifiticativos entre mi compañero musical y yo ocurrieron sin ninguna melodía”.