Tony Bennett, una de las grandes voces de la música, falleció a los 96 años

Además de conquistar a varias generaciones con temas como “I left my heart in San Francisco”, y grabar con grandes figuras del jazz, Bennett se mantuvo vigente hasta sus últimos días. En su última década, se dedicó a reconocer el talento joven y grabar con artistas contemporáneos. De hecho, generó un vínculo muy cercano con Lady Gaga, quien lo acompañó a interpretar “I've Got You Under My Skin” en el recital de despedida que Tony dio en el mítico Radio City Music Hall de la Gran Manzana.