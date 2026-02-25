La Capital | Zoom | Cazzu

La tajante reacción de Cazzu ante la polémica canción de Rauw Alejandro

La canción del puertorriqueño recién estrenada hace referencia al drama con Christian Nodal y desató todo un conflicto en redes

25 de febrero 2026 · 10:50hs
Cazzu marcó distancia con Rauw Alejandro depués de su canción

Cazzu marcó distancia con Rauw Alejandro depués de su canción

El mundo de la música urbana se vio sacudido ayer por la noche no solo por el estreno de “Rosita”, la nueva canción de Rauw Alejandro en colaboración con Jhayco y Tainy, sino más bien por las repercusiones que una de sus barras tuvo en redes. Es que la canción toca un tema delicado en la vida de Cazzu y la artista no tardó en sentar su posición acerca de la letra.

Para entender el conflicto por el verso es importante remontarse a la dramática ruptura entre Cazzu y Christian Nodal. El escándalo se había desatado cuando a pocos meses de la confirmación de su separación -con una hija de por medio - Nodal anunció su casamiento con Ángela Aguilar. La rapidez con la que formó una nueva relación provocó un estallido en redes así como una serie de líneas que Cazzu le dedicó en su disco “Latinaje”.

A raíz del lanzamiento de la canción “Rosita”, Cazzu entendió que los artistas se burlaron de ese triángulo amoroso tan delicado en su vida y apuntó con altura contra los artistas.

>>Leer más: Bad Bunny cantó con Cazzu e hizo vibrar el Monumental ante un público eufórico

La frase que disparó el conflicto

La línea sobre la que se desató la polémica dice: “Contigo me caso a lo Christian Nodal”, haciendo referencia a la velocidad con la que el mexicano se casó con otra mujer (luego de una tensa separación con la madre de su hija). En redes sociales, los usuarios no dejaron de discutir acerca de las posibles intenciones detrás de ese verso, pero lo cierto es que para Cazzu no hubo inocencia.

La reacción de Cazzu ante la letra de Rauw Alejandro

Tras el lanzamiento de la canción y la discusión en redes acerca del polémico verso, la artista dejó de seguir a los intérpretes en redes sociales, mostrando una clara distancia con sus colegas.

Por su parte, Rauw Alejandro no se quedó callado y compartió su opinión en X: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo“.

Asimismo, la artista jujeña publicó en su newsletter un texto titulado “Tiradera”, donde habló de la “camaradería entre varones”, la “complicidad silenciosa” y la “tibieza” en términos generales y sin nombrar a nadie, dejando que los lectores completen el sentido de sus palabras con lo ocurrido. El link al artículo lo compartió desde X.

También en esa red social, la artista había marcado su postura: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

>>Leer más: Otra denuncia: Cazzu se pronunció contra Milei y lo llamó "impulsor de la violencia de género"

Qué dijo Christian Nodal

Después de que su nombre apareciera en la canción, Nodal también aprovechó para expresarse. En realidad no lo hizo tan directo, en tanto se manifestó vía su canal de Instagram, pero sabiendo que su texto iba a recorrer las redes sociales.

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, comenzó opinando. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, consideró.

“No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, sentenció Nodal.

El texto, más extenso, no solo defendió la barra de Rauw Alejandro, sino que se metió de lleno en el tema de su hija (por quien enfrenta una discusión judicial por la tenencia con Cazzu) y cuestionó la reacción de la cantante.

Noticias relacionadas
Pampita enfrentó los rumreos de infidelidad que la vinculaban con el piloto Cochito López

Acusaron a Pampita de serle infiel a Martín Pepa con "Cochito" López: qué dijo la modelo

Se confirmaron los 28 participantes de Gran Hermano Generación Dorada

"Gran Hermano Generación Dorada": quiénes son los nuevos participantes que ingresaron el segundo día

El documental rosarino La zorra y la pampa se podrá ver en todo el país en el marco de una acción nacional por el Día del Ferroviario

Por el Día del Ferroviario, una película rosarina se exhibe desde Tierra del Fuego hasta Jujuy

una ia china de videos hiperrealistas pone en alerta a hollywood

Una IA china de videos hiperrealistas pone en alerta a Hollywood

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Lo último

Martín Menem dijo que Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

La obra Lo que el río hace, de las hermanas Marull, agregó una nueva función en Rosario

La obra "Lo que el río hace", de las hermanas Marull, agregó una nueva función en Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

El hecho ocurrido este martes en zona norte, donde balearon una camioneta para dejar un mensaje, tiene características similares a una balacera del domingo

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Martín Menem dijo que Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos
Política

Martín Menem dijo que Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Zoom

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Por Luis Castro
Ovación

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Paro en el fútbol: las presiones de la AFA y los dirigentes cómplices generaron un rechazo popular

Newells necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

La vuelta de Kudelka a Newells: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"