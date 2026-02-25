La tajante reacción de Cazzu ante la polémica canción de Rauw Alejandro

La canción del puertorriqueño recién estrenada hace referencia al drama con Christian Nodal y desató todo un conflicto en redes

El mundo de la música urbana se vio sacudido ayer por la noche no solo por el estreno de “Rosita”, la nueva canción de Rauw Alejandro en colaboración con Jhayco y Tainy , sino más bien por las repercusiones que una de sus barras tuvo en redes . Es que la canción toca un tema delicado en la vida de Cazzu y la artista no tardó en sentar su posición acerca de la letra.

Para entender el conflicto por el verso es importante remontarse a la dramática ruptura entre Cazzu y Christian Nodal. El escándalo se había desatado cuando a pocos meses de la confirmación de su separación -con una hija de por medio - Nodal anunció su casamiento con Ángela Aguilar . La rapidez con la que formó una nueva relación provocó un estallido en redes así como una serie de líneas que Cazzu le dedicó en su disco “Latinaje”.

A raíz del lanzamiento de la canción “Rosita”, Cazzu entendió que los artistas se burlaron de ese triángulo amoroso tan delicado en su vida y apuntó con altura contra los artistas.

La frase que disparó el conflicto

La línea sobre la que se desató la polémica dice: “Contigo me caso a lo Christian Nodal”, haciendo referencia a la velocidad con la que el mexicano se casó con otra mujer (luego de una tensa separación con la madre de su hija). En redes sociales, los usuarios no dejaron de discutir acerca de las posibles intenciones detrás de ese verso, pero lo cierto es que para Cazzu no hubo inocencia.

La reacción de Cazzu ante la letra de Rauw Alejandro

Tras el lanzamiento de la canción y la discusión en redes acerca del polémico verso, la artista dejó de seguir a los intérpretes en redes sociales, mostrando una clara distancia con sus colegas.

Por su parte, Rauw Alejandro no se quedó callado y compartió su opinión en X: “Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aun así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo“.

Asimismo, la artista jujeña publicó en su newsletter un texto titulado “Tiradera”, donde habló de la “camaradería entre varones”, la “complicidad silenciosa” y la “tibieza” en términos generales y sin nombrar a nadie, dejando que los lectores completen el sentido de sus palabras con lo ocurrido. El link al artículo lo compartió desde X.

También en esa red social, la artista había marcado su postura: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Qué dijo Christian Nodal

Después de que su nombre apareciera en la canción, Nodal también aprovechó para expresarse. En realidad no lo hizo tan directo, en tanto se manifestó vía su canal de Instagram, pero sabiendo que su texto iba a recorrer las redes sociales.

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, comenzó opinando. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, consideró.

“No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, sentenció Nodal.

El texto, más extenso, no solo defendió la barra de Rauw Alejandro, sino que se metió de lleno en el tema de su hija (por quien enfrenta una discusión judicial por la tenencia con Cazzu) y cuestionó la reacción de la cantante.