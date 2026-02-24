La Capital | Economía | actividad económica

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El repunte de la producción agrícola, con una campaña de trigo récord, y la expansión del sistema financiero explicaron gran parte del avance del Emae, en un contexto donde varios sectores clave siguen mostrando debilidad

24 de febrero 2026 · 16:54hs
Sin el fuerte salto de la producción agrícola

Sin el fuerte salto de la producción agrícola, especialmente del trigo, el desempeño de la actividad económica durante el último tramo del año habría mostrado un panorama mucho más débil.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) creció 3,5% interanual en diciembre y avanzó 1,8% frente a noviembre en la medición desestacionalizada, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con este desempeño, la actividad económica cerró 2025 con una expansión acumulada de 4,4%, en un contexto en el que el repunte del sector agropecuario volvió a posicionarse como el principal motor de la economía argentina.

Detrás de ese resultado sobresale con claridad el desempeño del campo. La actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se disparó 32,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsada por una campaña de trigo excepcional, que alcanzó niveles récord tanto en volumen como en rendimiento promedio.

El fuerte crecimiento del sector agropecuario fue determinante para el resultado general del indicador. De hecho, junto con la intermediación financiera —que creció 14,1% interanual— explicó buena parte de la expansión del Emae, aportando entre ambos 2,4 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad.

Las actividades del Emae en baja

El peso del agro resulta aún más evidente cuando se observa el desempeño del resto de la economía. Mientras el campo exhibió una fuerte recuperación, varios sectores relevantes continuaron mostrando signos de debilidad. Entre ellos se destacaron la industria manufacturera, que registró una caída interanual de 3,9%, y el comercio mayorista y minorista, que retrocedió 1,3%. Estas dos actividades restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales al resultado del indicador.

En términos generales, once de los sectores que integran el Emae mostraron subas interanuales en diciembre, mientras que cuatro registraron retrocesos. El dato refleja una recuperación heterogénea de la economía, donde algunos segmentos vinculados a servicios o al sistema financiero logran expandirse, mientras otros ligados al consumo interno o a la producción industrial todavía enfrentan dificultades.

El cierre del 2025

El balance anual también muestra un crecimiento moderado. Con el resultado de diciembre, la actividad económica acumuló en 2025 una expansión de 4,4% respecto del año anterior. Sin embargo, la dinámica sectorial evidencia que buena parte de ese desempeño estuvo sostenido por el rebote del sector agropecuario tras la fuerte sequía que había afectado a la producción en campañas anteriores.

>> Leer más: Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

En ese contexto, el agro volvió a desempeñar su tradicional rol de amortiguador de la economía argentina. Sin el fuerte salto de la producción agrícola, especialmente del trigo, el desempeño del último tramo del año habría mostrado un panorama mucho más débil, marcado por la persistente caída de sectores clave como la industria y el comercio.

Noticias relacionadas
El sueldo de los trabajadores de Lácteos Verónica correspondiente a febrero aún no fue abonado en su totalidad. 

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trajo los dólares de Nueva York

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Parque industrial. El predio de promoción industrial posee su ingreso sobre la ruta nacional 11 y su fondo sobre la ribera del río Coronda.

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo

La medida afecta directamente a Aluar, productora de aluminio

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Lo último

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Ovación
En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Policiales
Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

La Ciudad
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Gerontología: La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista